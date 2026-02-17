ФинМен моб
Нейросети и ИИ

Чат GPT для видео: как создать видео через Chat GPT и собрать рабочий продакшен под Reels и рекламу

Видео — это не «магия монтажа», а система: идея → сценарий → визуальный план → озвучка → сборка → публикация.

И вот где нейросети реально ускоряют процесс: они помогают придумать концепт, написать текст, разложить ролик по кадрам, подготовить промпты для генераторов, подобрать стиль, а иногда — даже подсказать монтажные решения и сгенерировать видео.

Ниже — практическая инструкция, как сделать видео в чате GPT: от нуля до готового ролика, с шаблонами запросов, ошибками новичков и рабочими сценариями под разные платформы.

Попробовать сгенерировать видео в режиме онлайн времени.

Что такое «ChatGPT для видео» на практике

Запросы вроде чат GPT видео часто подразумевают два разных ожидания:

  1. «Хочу, чтобы нейросеть придумала и написала всё за меня»

  2. «Хочу, чтобы нейросеть реально создала видеоролик, а не только текст»

Правильная формулировка: чат GPT для видео — это инструмент, который:

  • генерирует идеи, структуры, хуки и сценарии;

  • переводит задумку в список сцен и кадров;

  • пишет текст под диктора, субтитры, титры, описания и таймкоды;

  • делает промпты для видео-генераторов, голоса, музыки, стоков;

  • помогает с монтажным планом и логикой склеек.

Если тебе нужен именно подход «нейросеть выдаёт готовое видео», тогда рядом подключаются специализированные сервисы (генераторы видео, voice-over, автосаб, монтажные тулзы). И вот тут связка «ChatGPT + видеогенератор» превращается в то, что в быту называют видео GPT.

Почему связка ChatGPT + видеогенераторы работает лучше, чем «одна кнопка»

Ролик — это не один промпт. Это десятки маленьких решений:

  • как удержать внимание первые 2–3 секунды;

  • что показать в кадре, пока звучит реплика;

  • где добавить B-roll и графику;

  • как сделать логичный переход;

  • какой темп и длина фраз под платформу;

  • как сформулировать CTA без «впаривания».

ChatGPT ускоряет именно принятие этих решений. Поэтому фраза GPT для видео чаще означает «помощник режиссёра и сценариста», а не «замена Premiere».

Дополнительные возможности нейросети Ranvik

Какие форматы видео проще всего делать через ChatGPT

Короткие ролики (15–60 секунд)

Под Reels/TikTok/Shorts лучше всего заходят:

  • «микро-обучение» (1 тезис → 3 шага → итог);

  • «ошибка → решение»;

  • «до/после»;

  • «топ-3/топ-5»;

  • «мифы и правда».

Длинные видео (5–20 минут)

Здесь ChatGPT особенно полезен:

  • прописывает структуру, чтобы не «растечься»;

  • готовит список примеров, метафор, сравнений;

  • планирует вставки графики/скринкастов.

Реклама и коммерческие ролики

Чёткий оффер, UGC-стиль, сценарий под конверсию — всё это быстро собирается, если правильно задать исходные данные.

Важный миф: «чат GPT который делает видео»

Фраза чат GPT который делает видео звучит красиво, но по факту правильнее так:

  • ChatGPT делает основу: сценарий, план, текст, промпты;

  • видеогенератор/монтажная программа делает финал: кадры, анимации, склейки, экспорт.

Если у тебя уже есть доступ к инструменту, который позволяет чат GPT видео создать, то это почти всегда означает «сначала ChatGPT, затем видеогенератор». В итоге получается то, что многие называют GPT видео генерация.

Как устроен пайплайн: от идеи до готового ролика

Ниже — универсальная схема, которая подходит для Shorts и для рекламы.

Шаг 1. Бриф (без него нейросеть будет «угадывать»)

Скопируй и заполни:

  • Ниша/продукт:

  • ЦА (кто, уровень, боли):

  • Цель ролика (просмотры/лиды/продажа/подписка):

  • Платформа (Shorts/Reels/реклама):

  • Длительность:

  • Тональность (экспертно/дружелюбно/дерзко):

  • Призыв к действию:

  • Запреты (что нельзя обещать/упоминать):

Чем точнее бриф, тем быстрее получится GPT создание видео без бесконечных правок.

Шаг 2. Идеи и хук

Пример запроса:

Сгенерируй 20 идей коротких роликов 30–45 секунд для [ниша], ЦА [описание].
Для каждой идеи: хук (1 строка), основная мысль (1 строка), CTA (1 строка).
Стиль: живой, без канцелярита, без клише.

На этом этапе ты строишь фундамент, чтобы дальше чат GPT создать видео было проще: без «придумай хоть что-нибудь».

Шаг 3. Сценарий с таймингом и кадрами

Проси сразу «двойной сценарий»: текст + визуальный ряд.

Напиши сценарий на 45 секунд по идее №7.
Формат: таймкоды каждые 5 секунд, текст диктора, что в кадре, подсказки по монтажу (крупность, переход, графика).
Платформа: Reels. Темп быстрый. Без воды.

Так ты получаешь создание видео GPT как понятный план производства.

Шаг 4. Раскадровка и список ассетов

ChatGPT может собрать:

  • список сцен (1 сцена = 1 смысловой блок);

  • список ассетов: где нужен сток, где скринкаст, где анимация;

  • текст на титры и субтитры;

  • подсказки по звуку (паузы, акценты).

Это уже почти готовый «production checklist».

Два способа сделать ролик: «съёмка» или «генерация»

Вариант A. Ты снимаешь сам/команда снимает

Тогда ChatGPT — про подготовку:

  • сценарий под речь;

  • подсказки по кадрам;

  • текст на телесуфлёр;

  • монтажный план.

Здесь отлично работает связка чат GPT для монтажа видео: ты заранее понимаешь, где нужны склейки и B-roll.

Вариант B. Ты генерируешь видео нейросетью

Тогда ChatGPT — это «промпт-инженер», который превращает сценарий в точные запросы для генератора. Так появляется связка GPT для создания видео + видеогенератор.

Как именно «создать видео в GPT», если нужен нейро-ролик

Технически корректная формулировка: создать видео в GPT = собрать ролик с помощью набора инструментов, где ChatGPT управляет процессом.

Сценарий выглядит так:

  1. ChatGPT пишет сценарий и список сцен

  2. ChatGPT генерирует промпты под каждую сцену

  3. Видеогенератор создаёт клипы/фрагменты

  4. Озвучка/музыка генерируются отдельно

  5. Монтаж собирается в редакторе или автосборщике

И вот результат многие называют GPT видео.

Промпты, которые реально ускоряют работу

Промпт 1. Сценарий + визуальный план

Ты — режиссёр и сценарист. Тема: [тема]. ЦА: [кто]. Цель: [цель].
Сделай сценарий на [длительность] секунд.
Формат: таймкод, текст диктора, что в кадре, титры, звук/эффекты, подсказка по монтажу.

Промпт 2. Промпты для видеогенератора (по сценам)

Возьми сценарий ниже и разбей на 6 сцен.
Для каждой сцены: промпт на английском для видеогенератора (описание персонажей, окружения, стиль, камера, свет, движение), плюс negative prompt.
Сохрани единый стиль (одна и та же внешность персонажа).
[вставь сценарий]

Так ты получишь управляемую GPT видео генерация, а не «рандомную картинку».

Промпт 3. Озвучка

Напиши текст диктора так, чтобы его было легко читать вслух.
Длина фраз — до 10–12 слов, паузы отмечай символом “/”.
Тон: уверенный, дружелюбный, без давления.

Монтаж: как ChatGPT помогает собрать ролик быстрее

Если ты монтируешь сам, проси у нейросети конкретику:

  • где делать jump cut;

  • где добавить крупный план;

  • где вставить экран/скринкаст;

  • где усилить смысл графикой.

Это и есть чат GPT монтаж видео в реальном продакшене: ты не «угадываешь», а работаешь по плану.

Пример запроса:

Вот мой сценарий и список исходников. Предложи монтажный план: порядок клипов, где какие переходы, где титры, где B-roll.
Платформа: Shorts. Длина 35 секунд.
Сделай 2 варианта: динамичный и спокойный.

Так ты превращаешь монтаж в структуру, а не в бесконечный «перетаскивай клипы».

Как сделать видео через ChatGPT, если нужно «быстро и дёшево»

Здесь часто ищут запросы вроде чат GPT видео создать бесплатно и чат GPT создать видео бесплатно. Важно понимать: бесплатно можно закрыть часть задач, но «всё бесплатно и идеально» — почти никогда.

Что реально можно сделать бесплатно:

  • сценарий, идеи, структура, промпты;

  • тексты для титров/описаний;

  • план монтажа;

  • варианты CTA.

А вот генерация видеоклипов, качественная озвучка и некоторые функции монтажа чаще всего имеют лимиты.

Если тебе нужен именно подход бесплатный чат GPT для создания видео, выстраивай стратегию так:

  1. Делай упор на сильный сценарий и простую визуализацию (скринкаст, презентация, стоки)

  2. Генерацию клипов используй точечно (1–2 вставки)

  3. Ставь на скорость и регулярность, а не на «идеальный кино-ролик»

Практический сценарий: ролик 45 секунд «под ключ»

Ниже — пример, как быстро собрать ролик, если цель — публикация в Shorts/Reels.

1) Сначала — хук и структура

  • Хук: 1 фраза

  • 3 пункта

  • Итог + CTA

2) Потом — тайминг

  • 0–3 сек: хук

  • 3–30 сек: 3 пункта

  • 30–45 сек: вывод + CTA

3) Затем — визуал

  • крупные титры

  • B-roll/скринкасты

  • 1–2 анимированных акцента

Эта схема отлично подходит, если твоя задача — чат GPT видео создать как повторяемый процесс: один шаблон, много тем.

Где взять правильные настройки и подсказки по ChatGPT

Если тебе нужен быстрый старт с подсказками по работе, примерами запросов и подбором режима под задачи, можешь ориентироваться по теме здесь: чат GPT на русском для создания видео.

(Ссылки по тексту я размещаю редко и аккуратно, чтобы не перегружать статью и не превращать её в «список ссылок».)

Ошибки, которые ломают результат

Ошибка 1. Слишком общий запрос

«Напиши сценарий про маркетинг» → будет вода.
Нужны: ЦА, цель, формат, длительность, тональность.

Ошибка 2. Нет визуального плана

Сценарий без «что в кадре» часто превращается в ролик, который сложно собрать.

Ошибка 3. Слишком длинные фразы

Особенно для Shorts/Reels. Нейросеть может писать красиво, но не всегда «говоримо».

Ошибка 4. Нельзя склеить смысл

Если каждый кадр про разное — монтаж не спасёт.

Как «Chat GPT видео создать» для разных ниш: шаблоны

Для эксперта/консультанта

  • «3 ошибки клиентов»

  • «Как сделать X за 10 минут»

  • «Чек-лист перед покупкой»

Для e-commerce

  • «Обзор: почему это удобно»

  • «Распаковка + 3 преимущества»

  • «Сравнение до/после»

Для SaaS/сервиса

  • «Проблема → решение → демо»

  • «1 фича, которая экономит время»

  • «Кейс за 30 секунд»

Когда лучше генерация, а когда — съёмка

Генерация лучше, если:

  • нет возможности снимать;

  • нужен абстрактный визуал (киберпанк, 3D, анимация);

  • важны скорость и объём контента.

Это тот самый кейс, где люди пишут GPT создать видео и ожидают быстрый результат.

Съёмка лучше, если:

  • нужен личный бренд и доверие;

  • важны эмоции и «живой человек»;

  • продукт физический и его нужно показать.

Как внедрить ChatGPT в постоянный контент-план

Чтобы контент не «заканчивался», проси у нейросети систему:

Составь контент-план на 30 дней: 20 коротких роликов и 10 постов.
Ниша: [ниша]. ЦА: [кто]. Цель: [цель].
Для каждого ролика: тема, хук, тезисы, CTA, формат (говорящая голова/скринкаст/B-roll).
Сделай баланс: обучение/доверие/продажи.

Так ты выстраиваешь регулярное GPT создание видео как производство, а не разовые «вдохновения».

Можно ли сделать «чат GPT генерация видео» без монтажа?

Полностью «без монтажа» — редко. Даже если видеогенератор создаёт готовый клип, обычно остаётся:

  • подогнать длительность;

  • добавить титры;

  • вставить логотип/CTA;

  • выровнять громкость.

Но можно сильно сократить ручной труд: пусть нейросети дадут сценарий, клипы и голос, а ты только «склеишь» и экспортируешь. Тогда чат GPT генерация видео превращается в быстрый конвейер.

Бесплатные сценарии: что реально работает

Запросы типа чат GPT бесплатный видео и чат GPT бесплатный для видео обычно означают: «хочу минимум затрат». В таком случае выигрывают форматы:

  • скринкаст + титры;

  • презентация с анимацией;

  • стоки + диктор;

  • говорящая голова + B-roll.

Потому что качество держится на смысле и структуре — а это как раз сильная сторона ChatGPT.

Как попросить нейросеть «сделать монтаж», если ты новичок

Если у тебя ощущение «я не понимаю, как монтировать», запроси готовую схему:

Я новичок в монтаже. Вот сценарий и длина ролика.
Сделай простую инструкцию: какие кадры где поставить, когда сделать склейку, где титры, где музыка тише/громче.
Платформа: [платформа]. Стиль: [стиль].
Напиши так, чтобы я мог повторить шаг за шагом.

Именно так работает GPT монтаж видео: как понятная инструкция, а не «умные слова».

Продвинутый подход: единый стиль персонажа и серии роликов

Если ты делаешь серию, важна консистентность:

  • одинаковый герой/аватар;

  • единый визуальный стиль;

  • одинаковые титры и темп;

  • одинаковая структура (хук → 3 тезиса → вывод).

Скажи об этом прямо:

Мне нужен сериал из 10 роликов в одном стиле.
Сохраняй одинаковую лексику, повторяющиеся элементы и визуальные подсказки.
В конце каждого ролика — короткий CTA.

Так серия выглядит профессионально, а не как набор случайных клипов.

Где искать подсказки, промпты и режимы под задачи

Если хочешь быстро собрать рабочие заготовки, ориентиры и шаблоны запросов, смотри подборку материалов: GPT для создания видео.

Важные ограничения: этика, авторские права, обещания

  1. Не используй чужие бренды/персонажей так, будто это официальная реклама.

  2. Не копируй дословно сценарии конкурентов.

  3. В медицине/финансах не обещай «гарантированный результат».

  4. Указывай, если контент сгенерирован, когда это требуется правилами площадки/законами твоей страны.

Мини-гайд: «как сделать видео в чате GPT» за 30 минут

1) 5 минут — бриф

ЦА + цель + платформа + длительность.

2) 10 минут — сценарий и кадры

Проси таймкоды и «что в кадре».

3) 10 минут — ассеты и озвучка

Титры, голос, музыка, B-roll.

4) 5 минут — сборка черновика

Склейка, субтитры, экспорт.

Если делать так регулярно, через неделю у тебя будет не один ролик, а система.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

1) Можно ли через chat GPT видео сделать полностью автоматически?

Можно собрать почти автоматический процесс, но обычно остаётся финальная склейка: титры, уровень громкости, обрезка пауз. Полностью «в один клик» — редкость, зато полуавтоматический конвейер даёт отличный результат.

2) Как понять, что сценарий подходит под Shorts/Reels?

Проверь три пункта: хук в первые 2–3 секунды, короткие фразы (до 10–12 слов), один смысловой тезис на 5–7 секунд. Если это соблюдено — ролик будет смотреться.

3) Реально ли чат GPT видео создать бесплатно?

Да, если ты делаешь упор на сценарий и простую визуализацию (скринкаст, стоки, презентация). Генерация видеоклипов и озвучка могут быть бесплатными в рамках лимитов — но иногда придётся комбинировать инструменты.

4) Чем отличается GPT для создания видео от обычного сценариста?

Сценарист пишет текст. ChatGPT может сразу выдать и текст, и план кадров, и титры, и промпты для генераторов, и монтажные подсказки. Это больше похоже на «производственный штаб», чем на одного автора.

5) Как ускорить монтаж, если я не умею?

Попроси пошаговый монтажный план под твои исходники: порядок клипов, где склейки, где титры, где B-roll. Такой подход превращает работу в выполнение инструкции, а не в хаос.

Заключение: что делать прямо сейчас

Если твоя цель — стабильно выпускать ролики и расти в просмотрах/лидах, не пытайся «сделать идеально с первого раза». Построй процесс:

  1. один шаблон брифа

  2. один шаблон сценария с таймкодами

  3. один стиль монтажа

  4. 10–20 роликов в серии

Именно так GPT сделать видео становится не разовой попыткой, а рабочей системой контента.

Если хочешь больше примеров промптов и практических схем, можешь начать отсюда: GPT

