Чат GPT для генерации изображений и обработки фото: как создать картинку с Chat GPT?

Какие возможности предоставляет Ranvik как единая платформа?

Нейросеть для изображений — по текстовому запросу генерирует иллюстрации и фотореалистичные сцены, повышает резкость и детализацию, выполняет ретушь, а также автоматически удаляет фон.

Нейросеть для текста — помогает создавать материалы с нуля и перерабатывать готовые: статьи, посты, карточки товаров и описания. Подходит для перевода, генерации идей и разработки сценариев, сюжетных линий и концепций.

Нейросеть для видео — преобразует текст в видеоролики, упрощает процесс монтажа, добавляет субтитры, анимацию и выразительные визуальные эффекты.

Аудиоинструменты — обеспечивают озвучивание контента, создание музыкальных подложек и генерацию песен в заданной стилистике.

Онлайн-анимация фото — позволяет «оживлять» статичные изображения: добавляет движение и конвертирует кадр в короткое видео.

Озвучивание текста — реалистичный синтез речи с настройкой тембра, интонации и эмоциональной подачи под конкретную задачу.

Генератор песен — формирует композицию по запросу с выбором жанра, вокала, аранжировки и структуры трека.

Подборки промптов для фото — готовые формулировки запросов для получения точных, выразительных и детализированных изображений.

Подборки промптов для видео — примеры и шаблоны команд для создания качественного AI-видео без длительных экспериментов.

Русскоязычный GPT-чат в России — удобный помощник для решения текстовых задач и работы с визуальным контентом на русском языке.

Примеры использования ИИ — практические кейсы, идеи и примеры применения AI, помогающие оценить реальную пользу технологий в проектах.

Промпты для создания песни в нейросети — готовые запросы для генерации треков в AI-сервисах: помогают быстро задать жанр, темп, настроение, структуру композиции, тип вокала и язык, а также уточнить инструменты, аранжировку и желаемый стиль звучания.