Как бухгалтеру получать дополнительный доход, не работая

Как работает партнерская программа
Вы становитесь партнером облачного сервиса аренды 1С, получаете уникальную ссылку и приглашаете клиентов. Они переходят по этой ссылке, подключают платный тариф аренды 1С, а вам перечисляется вознаграждение. Условия прозрачные, нет запутанных схем и сложных критериев.
Особенность партнерской программы от «1С-Рарус» в том, что вы получаете 20% от ежемесячного чека клиента — не единоразово, как это часто бывает, а на протяжении всего периода использования им сервиса, и этот процент остается неизменным.
С первого платного пользователя, который подключит сервис по вашей уникальной ссылке, выплачивается 20%.
Узнайте больше о партнерской программе аренды 1С от «1С-Рарус» на сайте.
Сколько можно заработать
Ваш доход не ограничен: вы можете привлечь любое количество клиентов. За каждого сервис будет выплачивать вознаграждение.
Предположим, вы привели 15 клиентов. Стоимость аренды для каждого клиента — 7 000 рублей, следовательно, размер вашего ежемесячного вознаграждения составляет 21 000 рублей. Если клиенты будут пользоваться сервисом на протяжении четырех лет, за весь период вы заработаете 1 008 000 рублей.
Ключевые преимущества программы для партнеров
Аренда 1С — востребованный облачный сервис в различных сферах бизнеса. Сегодня 86% компаний в качестве учетной программы используют 1С. Из них 48% используют облачную 1С, так как это гораздо выгоднее, чем приобретать коробочную версию. Компания может пользоваться всеми функциями программы, при этом экономить на сервере, оборудовании и технических специалистах.
Единая и понятная система расчета вознаграждения с первого приведенного клиента.
Личный кабинет агента. Подробная статистика по клиентам и начислениям вознаграждения.
Маркетинговые материалы для привлечения клиентов.
Подключение, консультация и обслуживание клиента полностью на стороне сервиса.
Какие преимущества получают пользователи аренды 1С
Вы можете быть уверены, что рекомендуете клиентам полезный и выгодный сервис. Основные преимущества, которые получают пользователи аренды 1С:
Начать работу можно через 15 минут — нет сложных установок и настроек.
Не нужно покупать лицензии 1С, сервер и модернизировать компьютеры.
Работа в 1С через интернет возможна из любой точки мира: офиса, дома или курорта.
Программы 1С обновляются автоматически.
Есть резервное копирование баз.
Программы 1С в облаке работают быстро, так как используются высокопроизводительные процессоры семейства Intel Gold, а базы размещаются на скоростных SSD.
В сервис входят пять ежемесячных консультаций по работе в программах «1С:Бухгалтерия», 1С:ЗУП, «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей», «1С:Розница» и «1С:Комплексная автоматизация».
Аренда 1С подойдет ИП, представителям малого и среднего бизнеса. Сервисом активно пользуются бухгалтеры и бухгалтерские фирмы, оказывающие аутсорсинговые услуги, специалисты по кадрам, менеджеры, а также компании с дистанционными сотрудниками.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Где найти клиентов
Самый доступный способ — прямые рекомендации знакомым. Практически у каждого бухгалтера, особенно если вы оказываете услуги на аутсорсинге, есть база клиентов. Но ограничиваться собственными контактами не стоит.
Ниже — примеры каналов, в которых можно находить клиентов:
Тематические форумы. Многие бухгалтеры активно обмениваются опытом с коллегами на онлайн-порталах. Размещая свое предложение на подобных площадках, вы стопроцентно попадете в заинтересованную аудиторию.
Сообщества в социальных сетях и мессенджерах. Профессиональные сообщества объединяют специалистов, у которых может быть потребность в сервисе аренды 1С.
Офлайн и онлайн-мероприятия. Выступления на бизнес-завтраках, вебинарах и других профессиональных встречах — возможность пообщаться с потенциальными клиентами в неформальной обстановке.
Для поиска вы также можете использовать любые другие способы, не противоречащие политике компании и законодательству РФ.
Как зарегистрироваться в партнерской программе и кто может стать партнером
От получения дополнительного дохода вас отделяет несколько простых шагов:
Зарегистрируйтесь в партнерской программе на сайте.
Получите статус партнера и набор материалов для привлечения.
Пригласите клиента — отправьте ему уникальную реферальную ссылку.
После того как клиент протестирует сервис и перейдет на платный тариф, вы ежемесячно будете получать 20% от его платежа. Принять участие в программе может любое физическое или юридическое лицо.
Хотите стабильно получать дополнительный доход? Пройдите регистрацию и начинайте зарабатывать с партнерской программой «1С-Рарус» без ограничений.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Реклама: ООО «1С-Рарус Интеграционные проекты», ИНН 7707079463, erid: 2W5zFGSj9VA
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