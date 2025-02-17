1С-Рарус
Личные финансы

Как бухгалтеру получать дополнительный доход, не работая

Сегодня бухгалтер может зарабатывать не только на ведении учета. При этом ему даже не придется отвлекаться от основной работы. Рассказываем, как получать дополнительный доход с помощью партнерской программы аренды 1С от «1С-Рарус» — сервиса, позволяющего работать с 1С через интернет без установки и настройки программного обеспечения.

Как работает партнерская программа

Вы становитесь партнером облачного сервиса аренды 1С, получаете уникальную ссылку и приглашаете клиентов. Они переходят по этой ссылке, подключают платный тариф аренды 1С, а вам перечисляется вознаграждение. Условия прозрачные, нет запутанных схем и сложных критериев.

Особенность партнерской программы от «1С-Рарус» в том, что вы получаете 20% от ежемесячного чека клиента — не единоразово, как это часто бывает, а на протяжении всего периода использования им сервиса, и этот процент остается неизменным.

С первого платного пользователя, который подключит сервис по вашей уникальной ссылке, выплачивается 20%. 

Узнайте больше о партнерской программе аренды 1С от «1С-Рарус» на сайте.

Сколько можно заработать

Ваш доход не ограничен: вы можете привлечь любое количество клиентов. За каждого сервис будет выплачивать вознаграждение. 

Предположим, вы привели 15 клиентов. Стоимость аренды для каждого клиента — 7 000 рублей, следовательно, размер вашего ежемесячного вознаграждения составляет 21 000 рублей. Если клиенты будут пользоваться сервисом на протяжении четырех лет, за весь период вы заработаете 1 008 000 рублей.

Ключевые преимущества программы для партнеров

  • Аренда 1С — востребованный облачный сервис в различных сферах бизнеса. Сегодня 86% компаний в качестве учетной программы используют 1С. Из них 48% используют облачную 1С, так как это гораздо выгоднее, чем приобретать коробочную версию. Компания может пользоваться всеми функциями программы, при этом экономить на сервере, оборудовании и технических специалистах. 

  • Единая и понятная система расчета вознаграждения с первого приведенного клиента. 

  • Личный кабинет агента. Подробная статистика по клиентам и начислениям вознаграждения.

  • Маркетинговые материалы для привлечения клиентов.

  • Подключение, консультация и обслуживание клиента полностью на стороне сервиса.

Какие преимущества получают пользователи аренды 1С

Вы можете быть уверены, что рекомендуете клиентам полезный и выгодный сервис. Основные преимущества, которые получают пользователи аренды 1С:

  • Начать работу можно через 15 минут — нет сложных установок и настроек.

  • Не нужно покупать лицензии 1С, сервер и модернизировать компьютеры.

  • Работа в 1С через интернет возможна из любой точки мира: офиса, дома или курорта. 

  • Программы 1С обновляются автоматически. 

  • Есть резервное копирование баз.

  • Программы 1С в облаке работают быстро, так как используются высокопроизводительные процессоры семейства Intel Gold, а базы размещаются на скоростных SSD.

  • В сервис входят пять ежемесячных консультаций по работе в программах «1С:Бухгалтерия», 1С:ЗУП, «1С:Управление нашей фирмой», «1С:Управление торговлей», «1С:Розница» и «1С:Комплексная автоматизация».

Аренда 1С подойдет ИП, представителям малого и среднего бизнеса. Сервисом активно пользуются бухгалтеры и бухгалтерские фирмы, оказывающие аутсорсинговые услуги, специалисты по кадрам, менеджеры, а также компании с дистанционными сотрудниками.

Реферальная программа Аренды 1С

Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа

Где найти клиентов

Самый доступный способ — прямые рекомендации знакомым. Практически у каждого бухгалтера, особенно если вы оказываете услуги на аутсорсинге, есть база клиентов. Но ограничиваться собственными контактами не стоит. 

Ниже — примеры каналов, в которых можно находить клиентов:

  • Тематические форумы. Многие бухгалтеры активно обмениваются опытом с коллегами на онлайн-порталах. Размещая свое предложение на подобных площадках, вы стопроцентно попадете в заинтересованную аудиторию.  

  • Сообщества в социальных сетях и мессенджерах. Профессиональные сообщества объединяют специалистов, у которых может быть потребность в сервисе аренды 1С.

  • Офлайн и онлайн-мероприятия. Выступления на бизнес-завтраках, вебинарах и других профессиональных встречах — возможность пообщаться с потенциальными клиентами в неформальной обстановке.

Для поиска вы также можете использовать любые другие способы, не противоречащие политике компании и законодательству РФ.

Как зарегистрироваться в партнерской программе и кто может стать партнером

От получения дополнительного дохода вас отделяет несколько простых шагов:

  1. Зарегистрируйтесь в партнерской программе на сайте.

  2. Получите статус партнера и набор материалов для привлечения.

  3. Пригласите клиента — отправьте ему уникальную реферальную ссылку.

После того как клиент протестирует сервис и перейдет на платный тариф, вы ежемесячно будете получать 20% от его платежа. Принять участие в программе может любое физическое или юридическое лицо. 

Хотите стабильно получать дополнительный доход? Пройдите регистрацию и начинайте зарабатывать с партнерской программой «1С-Рарус» без ограничений.

Реферальная программа Аренды 1С

Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа

Реклама: ООО «1С-Рарус Интеграционные проекты», ИНН 7707079463, erid: 2W5zFGSj9VA

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