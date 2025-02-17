Как бухгалтеру получать дополнительный доход, не работая

Вы становитесь партнером облачного сервиса аренды 1С, получаете уникальную ссылку и приглашаете клиентов. Они переходят по этой ссылке, подключают платный тариф аренды 1С, а вам перечисляется вознаграждение. Условия прозрачные, нет запутанных схем и сложных критериев.

Особенность партнерской программы от «1С-Рарус» в том, что вы получаете 20% от ежемесячного чека клиента — не единоразово, как это часто бывает, а на протяжении всего периода использования им сервиса, и этот процент остается неизменным.

С первого платного пользователя, который подключит сервис по вашей уникальной ссылке, выплачивается 20%.

Узнайте больше о партнерской программе аренды 1С от «1С-Рарус» на сайте.