Как аутсорсинговой бухгалтерской компании увеличить прибыль в 2026 году

Шаг 1. Проведите ревизию тарифной сетки

Старые пакетные тарифы «все включено» в условиях реформы уводят компанию в минус из-за резко возросших трудозатрат. Даже небольшой бизнес на УСН теперь может столкнуться с расчетом НДС. Если ваши клиенты платят фиксированную абонентскую плату, вы выполняете эту новую сложную работу бесплатно.

Что делать:

Оцените трудозатраты по каждому клиенту.

В течение 2–3 недель фиксируйте в CRM-системе, сколько времени сотрудники тратят на учет, отчетность, консультации и исправление ошибок по каждому клиенту. Сопоставьте трудозатраты, абонентскую плату и прямые расходы, в том числе стоимость отдельных лицензий и сервисов. Так вы разделите договоры на прибыльные и убыточные.

Рассчитайте новую стоимость обслуживания.

Определите минимальную цену, которая покрывает трудозатраты и прямые расходы по клиенту, а затем добавьте плановую прибыль. Сравните результат с действующей абонентской платой — разница покажет, насколько нужно повысить тариф или сократить объем услуг.

Сначала обновите тарифы для новых клиентов.

Предложите несколько пакетов с разным объемом услуг. Укажите, сколько документов, операций и консультаций входит в каждый из них. Отдельно перечислите работы, которые оплачиваются дополнительно. Так вы проверите цены и реакцию заказчиков, не меняя сразу условия для всей клиентской базы.

Дайте клиенту возможность влиять на стоимость.

Если действующий клиент не готов платить больше, предложите сократить объем услуг или часть работы передать ему. Например, стоимость можно сохранить, если клиент самостоятельно формирует часть документов или отказывается от консультаций, включенных в пакет.

Закрепите правила расчета в договоре.

Укажите, какой объем работы входит в абонентскую плату, как оплачиваются дополнительные услуги и при каких условиях пересматривается тариф. Например, основанием может стать увеличение количества операций, сотрудников или банковских счетов, переход на НДС или появление новых обязанностей из-за изменений законодательства. Это не избавит от переговоров, но сделает пересмотр цены понятным и предсказуемым.