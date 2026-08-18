Как аутсорсинговой бухгалтерской компании увеличить прибыль в 2026 году

Самое главное:
Большой поток заказов и высокая загрузка не означают автоматический рост чистой прибыли.
Бухгалтерская компания может зарабатывать больше, если поднять цены, внедрить автоматизацию и сделать консультации экспертов платными.
Доход от текущих клиентов можно увеличить за счет высокомаржинальных дополнительных услуг.
Зарабатывать без дополнительной нагрузки на команду помогают партнерские программы.
Участие в партнерской программе не требует вложений и расширения штата.
Шаг 1. Проведите ревизию тарифной сетки
Старые пакетные тарифы «все включено» в условиях реформы уводят компанию в минус из-за резко возросших трудозатрат. Даже небольшой бизнес на УСН теперь может столкнуться с расчетом НДС. Если ваши клиенты платят фиксированную абонентскую плату, вы выполняете эту новую сложную работу бесплатно.
Что делать:
Оцените трудозатраты по каждому клиенту.
В течение 2–3 недель фиксируйте в CRM-системе, сколько времени сотрудники тратят на учет, отчетность, консультации и исправление ошибок по каждому клиенту. Сопоставьте трудозатраты, абонентскую плату и прямые расходы, в том числе стоимость отдельных лицензий и сервисов. Так вы разделите договоры на прибыльные и убыточные.
Рассчитайте новую стоимость обслуживания.
Определите минимальную цену, которая покрывает трудозатраты и прямые расходы по клиенту, а затем добавьте плановую прибыль. Сравните результат с действующей абонентской платой — разница покажет, насколько нужно повысить тариф или сократить объем услуг.
Сначала обновите тарифы для новых клиентов.
Предложите несколько пакетов с разным объемом услуг. Укажите, сколько документов, операций и консультаций входит в каждый из них. Отдельно перечислите работы, которые оплачиваются дополнительно. Так вы проверите цены и реакцию заказчиков, не меняя сразу условия для всей клиентской базы.
Дайте клиенту возможность влиять на стоимость.
Если действующий клиент не готов платить больше, предложите сократить объем услуг или часть работы передать ему. Например, стоимость можно сохранить, если клиент самостоятельно формирует часть документов или отказывается от консультаций, включенных в пакет.
Закрепите правила расчета в договоре.
Укажите, какой объем работы входит в абонентскую плату, как оплачиваются дополнительные услуги и при каких условиях пересматривается тариф. Например, основанием может стать увеличение количества операций, сотрудников или банковских счетов, переход на НДС или появление новых обязанностей из-за изменений законодательства. Это не избавит от переговоров, но сделает пересмотр цены понятным и предсказуемым.
Полностью исключить риск ухода клиента нельзя. Если договор остается убыточным, а дополнительной выгоды от сотрудничества нет, компании придется повысить цену или отказаться от проекта. Иначе рост клиентской базы будет увеличивать загрузку команды, но не прибыль.
Шаг 2. Оптимизируйте работу
Если большую часть работы бухгалтеры делают вручную, при увеличении количества клиентов рост компании заходит в тупик. Чем больше клиентов, тем больше сотрудников приходится нанимать. Но чтобы росла именно чистая прибыль, нужно разорвать связь между количеством клиентов и размером штата. Для этого поручите рутину технологиям.
Что делать:
Внедрите ИИ для распознавания первички.
Нейросети умеют за секунды распознать первичный документ. Они работают с накладными, счетами-фактурами, актами выполненных работ, чеками, банковскими выписками и другой документацией. ИИ может извлечь реквизиты, проверить их корректность и полноту, сверить суммы и распознать текст в смешанных документах.
Запустите чат-ботов для сбора документов.
Избавьте сотрудников от необходимости ежемесячно собирать закрывающие акты и счета-фактуры. Настройте автоматические напоминания в мессенджерах. Бот сам напишет клиенту, заберет у него скан или файл и прикрепит его к нужной задаче.
Стандартизируйте процессы через CRM.
Замените хаос в личных переписках жесткими регламентами в CRM. Когда у каждой задачи есть четкий дедлайн и автоматический чек-лист, один специалист может без выгорания вести в 1,5–2 раза больше клиентов.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Шаг 3. Внедрите высокомаржинальные допуслуги
Расширяйте линейку за счет сложных, экспертных и аналитических услуг. Их стоимость не привязана к количеству обработанных документов, а ценность для клиента измеряется сэкономленными или заработанными деньгами. Это позволит увеличить средний чек.
Что делать:
Предложите действующим и новым клиентам дополнительные услуги.
Самые востребованные — налоговый консалтинг и оптимизация, управленческий учет, сопровождение проверок и предпроверочный анализ.
Шаг 4. Пересмотрите позиционирование
Чтобы продавать услуги дорого, измените то, как вы заявляете о себе на рынке. В 2026 году клиенты не хотят покупать процесс — «мы считаем ваши налоги», они покупают результат — «мы легально сократим ваши налоги на 15%».
Что делать:
Смените фокус в коммерческих предложениях и на сайте.
Вместо формулировки «Сдаем отчетность вовремя» пишите «Защищаем бизнес от штрафов ФНС, блокировок счетов и обвинений в дроблении». Бизнес охотнее платит не за рутину, а за свою безопасность.
Транслируйте экспертность через пользу.
Замените рекламу разбором реальных кейсов, полезным чек-листом, актуальным гайдом. Статус эксперта позволяет обоснованно держать цены выше среднерыночных.
Шаг 5. Участвуйте в партнерских программах
Бухгалтерская компания может увеличивать доход даже без новых услуг. Клиент все равно будет открывать расчетный счет, подключать CRM или онлайн-кассу. Вы можете или просто наблюдать за этим, или направить его к проверенному партнеру. Если делать это через официальные партнерские программы, можно получать стабильный пассивный доход. Причем этот доход на 100% состоит из чистой прибыли.
Что делать:
Подберите подходящие партнерские программы.
Чтобы партнерство приносило максимум прибыли, выберите решения в ключевых экосистемах. Предпринимателям нужны для работы онлайн-кассы, расчетный счет, программы для ведения учета и сервисы для бизнеса.
Внедрите регламент рекомендаций для сотрудников.
Сделайте партнерские рекомендации частью рабочего процесса. Если бухгалтер видит, что у клиента есть какая-то проблема, он предлагает готовое решение. А компания получает бонус.
Делитесь процентом с командой.
Чтобы у бухгалтеров был стимул рекомендовать партнерские сервисы, отдавайте им фиксированную часть полученного бонуса. Это повысит лояльность сотрудников без затрат из основного бюджета компании.
Репутация аутсорсинговой бухгалтерской компании — главный актив, который строят годами. Поэтому предлагайте клиентам только те продукты, в которых вы уверены на 100%. Зарабатывайте на рекомендациях аренды 1С в облаке с партнерской программой «1С-Рарус». Бизнес подключается к облачной 1С и получает доступ к привычным программам через интернет. Вы получаете вознаграждение в виде процента от его ежемесячного платежа.
Партнерская программа аренды 1С в облаке: как бухгалтерской компании получать регулярный доход
Облачная 1С заменяет бизнесу покупку дорогих серверов и настройку ИТ-инфраструктуры. Аутсорсинговая компания рекомендует ее клиентам и получает 20% от их ежемесячного платежа все время, пока они пользуются сервисом.
Всю техническую часть — подключение, регулярные обновления и техподдержку пользователей — «1С-Рарус» полностью берет на себя. Бухгалтерскому бизнесу нужно только привести клиента.
Пример в цифрах. Средний чек клиента за аренду 1С в облаке — 5 000–7 000 рублей ежемесячно.
Вознаграждение компании по партнерской программе — 20%: это 1 000–1 400 рублей с одного юрлица.
Если за год привести 50 таких клиентов, пассивный доход составит ~50 000–70 000 руб. ежемесячно.
Сотрудникам бухгалтерской компании, которые привели клиентов, не придется взаимодействовать с ними в дальнейшем. Дополнительной нагрузки на команду не будет. Все вопросы по сервису решает техподдержка партнера.
Как начать зарабатывать с 1С-Рарус
Пройдите быструю регистрацию и станьте официальным участником партнерской программы 1С-Рарус.
Передайте клиенту уникальную реферальную ссылку.
Дождитесь, пока клиент перейдет на платное обслуживание.
Получайте регулярные 20% от каждого ежемесячного платежа.
Чтобы получать вознаграждение, клиент должен перейти и зарегистрироваться именно по вашей ссылке.
Где привлекать клиентов
Прямые рекомендации. Предложите аренду 1С предпринимателям из вашей текущей базы.
Социальные сети и мессенджеры. Опубликуйте экспертный пост об удобстве и выгодах аренды 1С в соцсетях своей компании и добавьте ссылку.
Деловые мероприятия. Делитесь ссылкой на онлайн-вебинарах, профильных конференциях или офлайн-встречах.
Вам не придется вкладывать деньги или рисковать бюджетом. Вы не покупаете лицензии, не платите за регистрацию в программе и не нанимаете отдельных менеджеров для продаж. Вместо финансовых вложений вы используете свой главный ресурс — доверие клиентов и профессиональную экспертизу.
Оставьте заявку на участие в реферальной программе «1С-Рарус». В течение пары минут на почту придет письмо с регистрацией.
Реферальная программа Аренды 1С
Приводите клиентов и получайте 20% от их ежемесячного платежа
Реклама: ООО «1С-РАРУС ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ», ИНН 7717154350, erid: 2W5zFJXNoWq
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