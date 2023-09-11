Как признать и списать право пользования активом и обязательство по аренде в бухгалтерском учете арендатора

Если у арендатора нет права учитывать затраты на аренду по упрощенной методике, нужно признать в бухгалтерском учете право пользования активом (ППА) и обязательство по аренде (ОА). Стоимость первого, как правило, погашается через амортизацию. Стоимость второго — через начисление процентов и фактическую уплату. Рассказываем, как это делать.

При каких условиях арендатор не обязан признавать ППА и ОА

ФСБУ 25/2018 предусматривает ситуации, в которых арендатор может не рассчитывать ППА и ОА, а признавать затраты на аренду систематически: равномерно или по другой самостоятельно разработанной методике.

Для этого должны одновременно соблюдаться три условия (п. 12 ФСБУ 25/2018):

1. В договоре не предусмотрен переход к арендатору права собственности на объект аренды.

2. Арендатор не имеет возможности выкупить предмет аренды по цене существенно ниже справедливой стоимости.

3. Арендатор не планирует сдавать объект в субаренду.

Если все три условия выполняются, арендатор может вести упрощенный учет аренды в любом из следующих случаев (п.11 ФСБУ 25/2018):

1. Период аренды меньше года.

2. Предмет аренды в новом состоянии стоит не более 300 000 руб.

3. Арендатор имеет право вести упрощенный бухучет.

Если же перечисленные выше условия не выполняются, арендатор обязан отражать в учете ППА и амортизировать его. Исключение предусмотрено для неамортизируемых схожих по характеру использования активов. Как правильно интерпретировать это исключение, читайте в нашей статье. Кроме того, необходимо признать обязательство по аренде, которое впоследствии будет изменяться на каждую отчетную дату и при каждом перечислении арендной платы.

Что такое ППА и как определить его первоначальную стоимость

ППА у арендатора — это один из видов внеоборотных активов. Его нужно учитывать по правилам, установленным для основных средств и капитальных вложений (п. 10 ФСБУ 25/2018).

Стоимость ППА на дату признания в бухучете состоит из следующих частей (п. 13 ФСБУ 25/2018):

1. Первоначальная оценка обязательства по аренде.

2. Авансы по арендным платежам — выплаты, которые арендатор перечислил до получения предмета аренды или непосредственно в день получения.

3. Дополнительные затраты арендатора, без которых предмет аренды нельзя было использовать по назначению, например, доставка или монтаж.

4. Оценочные обязательства арендатора, например, по восстановлению предмета аренды по окончанию срока действия договора.

Если арендатор ведет упрощенный бухучет, то он имеет право учитывать ППА только исходя из суммы обязательства по аренде и авансовых платежей. Дополнительные затраты и оценочные обязательства такой арендатор может учитывать в составе текущих расходов.

Обязательство по аренде (ОА) в общем случае следует учитывать в размере приведенной стоимости будущих арендных платежей (п. 14 ФСБУ 25/2018). Это дисконтированная оценка номинальной суммы всех платежей до конца договора аренды. Если арендатор ведет упрощенный бухучет, то он может определять ОА без дисконтирования как сумму номинальных величин арендных платежей.

По стандартному варианту расчета нужно подобрать ставку дисконтирования так, чтобы приравнять две величины (п. 15 ФСБУ 25/2018):

1. Справедливая стоимость предмета аренды на момент его передачи.

2. Сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей и предполагаемой справедливой стоимости предмета аренды на дату окончания срока действия договора, за вычетом выкупного платежа.

Определить ставку дисконтирования таким образом может быть сложно. Поэтому стандарт предусматривает и более простой альтернативный вариант. Арендатор может применить в качестве ставки дисконтирования текущую ставку по кредитам или займам, срок которых сопоставим со сроком аренды (п. 15 ФСБУ 25/2018).

Это может быть как фактически полученный арендатором кредит, так и потенциально возможный. Таким образом, ставку дисконтирования для расчета ОА можно определять, в том числе, и на основе коммерческих предложений банков.

Пример 1. Компания «ПромМаш» 31.12.2021 взяла в аренду на три года станок. Арендная плата — 300 000 рублей в год с выплатами 31.12.2022, 31.12.2023, 31.12.2024. Для монтажа станка и пусконаладочных работ компания воспользовалась услугами сторонней организации. Стоимость всех работ — 80 000 руб. Работы были проведены в течение декабря 2020 года. Арендатор установил ставку дисконтирования в размере 15%, так как в декабре 2020 года получил по такой ставке банковский кредит на срок 3 года. 31.12.2021 Дт 08 Кт 60 80 000 руб. — услуги по монтажу и пусконаладке включены в ППА Первоначальное обязательство по аренде (ОА) с учетом дисконтирования: ОА2020 = 300 000 руб. / 1,151+ 300 000 руб. / 1,152 + 300 000 руб. / 1,153 = 684 968 руб. Дт 08 Кт 76 684 968 руб. — первоначальная оценка обязательства по аренде включена в первоначальную стоимость ППА Дт 01 Кт 08 764 968 руб. — признано ППА

Если арендодатель переоценивает собственные основные средства, то он может переоценивать и ППА по аналогичным арендованным объектам. Но делать это не обязательно (п. 16 ФСБУ 25/2018).

Как отражать в учете изменение стоимости ППА и ОА

Амортизация права пользования активом

ППА нужно амортизировать по тем же правилам, что и принадлежащие организации объекты основных средств. В общем случае срок полезного использования ППА не должен превышать срок аренды. Исключение — ситуация, когда договор аренды предусматривает выкуп объекта арендатором (п. 17 ФСБУ 25/2018).

Амортизацию ППА нужно относить на текущие затраты. Выбор конкретного счета для учета затрат зависит от того, для каких целей компания использует арендованное имущество:

Дт 20 (23, 25, 26, 44, 91…) Кт 02

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Пример 2. Воспользуемся условиями примера 1. Компания для амортизации собственных станков применяет линейный способ. Ликвидационная стоимость равна нулю, так как в конце срока аренды станки будут возвращены арендодателю. 31.12.2022 Амортизация ППА за первый год аренды: (764 968 руб. - 0 руб.) / 3 = 254 989 руб. Дт 20 Кт 02 254 989 руб. — начислена амортизация ППА за 2022 год

Корректировки обязательства по аренде

В течение срока действия договора обязательство по аренде нужно корректировать (п. 18 ФСБУ 25/2018):

1. Увеличивать на сумму процентов, начисленных по ставке дисконтирования. Это можно делать на дату каждого платежа, но не реже, чем на отчетную дату (п. 19 ФСБУ 25/2018).

2. Уменьшать на величину арендной платы, перечисленной арендодателю.

Пример 3. Воспользуемся условиями примера 1 и рассчитаем, как изменится обязательство по аренде станка на первую платежную дату — 31.12.2022. Проценты, начисленные по ОА: 684 968 руб. * 0,15 = 102 745 руб. Дт 20 Кт 76 102 745 руб. — начислены проценты по ОА за 2022 год Дт 76 Кт 51 300 000 руб. — обязательство по аренде уменьшено на сумму арендного платежа за 2022 год

Как корректировать ППА и ОА при пересмотре условий договора

Размер ППА и ОА нужно уточнять в случае изменения (п. 21 ФСБУ 25/2018):

1. Намерений корректировать срок аренды.

2. Размера арендных платежей.

3. Других условий договора аренды.

При корректировке обязательства по аренде нужно пересматривать и ставку дисконтирования (п. 22 ФСБУ 25/2018). Но если ставка определена на основании ставки по сопоставимым кредитам, то она может и не измениться.

Корректировку обязательства по аренде нужно отнести на право пользования активом (п. 21 ФСБУ 25/2018):

Дт 76 Кт 01 — уменьшение обязательства по аренде

Дт 01 Кт 76 — увеличение обязательства по аренде

Если обязательство по аренде уменьшится на сумму, которая превышает балансовую стоимость ППА, то разницу нужно отнести на прочие доходы:

Дт 76 Кт 91.1

При досрочном закрытии договора аренды нужно списать оставшиеся суммы ППА и ОА. Если при этом образуется разница, то ее следует отнести на прочие доходы или расходы (п. 23 ФСБУ 25/2018).

Пример 4. Воспользуемся условиями предыдущих примеров и предположим, что стороны договора 31.12.2022 решили уменьшить его срок на год. Теперь дата окончательного расчета по договору — 31.12.2023. Сумма годового платежа и ставка дисконтирования не меняются. Исходя из новых условий договора, на 31.12.2022 до окончательного расчета по аренде останется 1 год. Поэтому приведенное обязательство по аренде на эту дату будет равно: ОА2022п = 300 000 руб. / 1,15 = 260 870 руб. Рассчитаем сумму, на которую нужно уменьшить величину обязательства по аренде: 684 968 руб. + 102 745 руб. - 300 000 руб. - 260 870 руб. = 226 843 руб. Сравним ее с балансовой стоимостью ППА на 31.12.2022 с учетом амортизации за год: ППА2022 = 764 968 руб. - 254 989 руб. = 509 979 руб. Балансовая стоимость ППА больше, чем уменьшение приведенного обязательство по аренде, поэтому всю сумму можно отнести на уменьшение ППА. Дт 76 Кт 01 226 843 руб. — корректировка обязательства по аренде за счет ППА 31.12.2023 Амортизация ППА за второй год аренды (оставшийся срок полезного использования — 1 год): (764 968 руб. - 254 989 руб. - 226 843 руб. - 0 руб.) / 3 = 283 136 руб. Дт 20 Кт 02 283 136 руб. — начислена амортизация ППА за 2023 год Проценты, начисленные по ОА: 260 870 руб. * 0,15 = 39 130 руб. Дт 20 Кт 76 39 130 руб. — начислены проценты по ОА за 2023 год Дт 76 Кт 51 300 000 руб. — обязательство по аренде уменьшено на сумму арендного платежа за 2023 год ППА и ОА полностью списаны, разниц в их оценке не возникло.

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