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Бухгалтерский учет

Что такое неотфактурованная поставка

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает о понятии, которого в правовом поле нет, а в хозяйственной практике есть. И о том, как отражать неотфактурованные поставки в бухгалтерском учете.
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Что такое неотфактурованная поставка
Иллюстрация: «Переводчик с бухгалтерского»

Всем привет! С вами Алексей Иванов – генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам – взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям – понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Неотфактурованная поставка — понятие, которое в современной бухгалтерской нормативке не закреплено, но в практике используется. До 2021 года неотфактурованная поставка определялась Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов как запасы, на которые отсутствуют расчетные документы поставщика: счет или платежное требование.

В 2021 году для обязательного применения вступил в силу ФСБУ 5/2019 «Запасы» и Методические указания утратили силу. Но хозяйственная практика не изменилась: по прежнему есть поставки-потеряшки, которые приехали на склад без документов. Только теперь порядок их учета отдельно не регулируется. А в нем есть специфика, связанная с тем, что раз нет расчетных документов, то и стоимость этих запасов неизвестна. При этом бухгалтер как-то должен ее определить, потому что одно из условий принятия запасов к учету — определение суммы затрат, понесенных в связи с приобретением запасов, или приравненной к ней величины (п. 5 ФСБУ 5/2019). Не признать же фактически контролируемый компанией актив, естественно, нельзя — пострадает достоверность финансовой отчетности.

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В условиях отсутствия точной информации любая оценка неотфактурованной поставки будет классифицироваться как оценочное значение в соответствии с ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений». Самый простой вариант — оценить ее по учетной цене. Если учетные цены не применяются, можно руководствоваться ценами, установленными в договоре с поставщиком. Если договор не содержит цен или поставщик вообще не известен — логично посчитать, что до выяснения обстоятельств запасы поступили безвозмездно. В этом случае их нужно оценить по справедливой стоимости (п. 15 ФСБУ 5/2019). Такой путь гораздо сложнее, поэтому это еще один довод в пользу применения учетных цен. Порядок оценки неотфактурованных поставок нужно закрепить в учетной политике.

Документальное оформление неотфактурованных поставок тоже отличается от стандартного. Обычно вместо приходного ордера составляется акт о приемке, в котором фиксируется оценка запасов. На основе этого акта запасы принимаются к учету. Один экземпляр остается в компании, второй направляется поставщику.

После того, как расчетные документы поступят и фактическая себестоимость запасов будет определена, оценочное значение нужно скорректировать. Это делается по правилам, которые установлены ПБУ 21/2008: путем включения корректировки в доходы или расходы того периода, в котором поступили расчетные документы.

Пример.

В декабре 2022 года в ООО «Рога и копыта» поступило 200 кг копыт без расчетных документов. Учетная цена 1 кг копыт — 100 руб.

Дт10Кт60 20 000 руб. — приняты копыта по учетной цене.

Через месяц поставщик дослал счет с ценой 105 руб. за кг.

Дт91Кт60 1000 руб. — корректировка стоимости копыт включена в расходы 2023 года как изменение оценочных значений.

А вот если главбух решил отсидеться в окопе и сделать вид, что неотфактурованной поставки не было, или поставить ее на забалансовый учет — это будет бухгалтерской ошибкой. При поступлении расчетных документов ее нужно будет исправить по правилам ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности». По этому поводу есть старенькая, но действующая Рекомендация Р-18/2011-КпР «Неотфактурованные поставки».

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Комментарии

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