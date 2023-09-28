Как устроен бухгалтерский счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям»

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, зачем нужен счет 19 Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и как им пользоваться.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Возвращаюсь к переводу Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций на русский язык. Напоминаю, что если значение термина непонятно, а он написан синим шрифтом — смело кликайте на него, и окажетесь в посте с объяснением.

Сегодня завершаю рассматривать раздел II «Производственные запасы». В Плане счетов здорового человека на счетах этого раздела учитываются исключительно запасы. Но мы имеем дело с Планом счетов курильщика Минфина. Поэтому на счете 19 учитываются не запасы и даже не задолженность перед бюджетом по НДС — для этого есть отдельный счет 68 «Расчеты по налогам и сборам». А актив, который отражается здесь, даже в бухгалтерском балансе представлен отдельной статьей.

Зачем нужен счет 19

Напомню, как работает НДС. Подробно я разбирал этот налог здесь. Продавец накручивает на цену продажи сумму налога — так называемый исходящий НДС. При этом, когда он сам выступает в роли покупателя, также платит сверх цены покупки налог, который выставил к уплате поставщик — входящий НДС. В бюджет перечисляется разница между исходящим и входящим налогами, но это не происходит автоматически. Чтобы уменьшить исходящий НДС на сумму входящего, нужно соблюсти три условия и пройти камеральную проверку. А до того входящий НДС представляет из себя потенциальную дебиторскую задолженность государства — она-то и учитывается на счете 19. И по экономическому смыслу место этого счета — скорее в разделе VI «Расчеты».

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Как работает счет 19

Это основной активный счет, его дебетовое сальдо включается в сумму по статье «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» в бухгалтерском балансе.

По дебету счета 19 отражаются суммы входящего НДС. При приобретении активов, работ и услуг делаются проводки Дт19Кт60,71,76 — в зависимости от того, как они приобретались.

О том, как составляются проводки, я рассказывал здесь.

С кредита счета 19 входящий НДС списывается, как правило, при принятии к вычету (Дт68Кт19). Но бывают ситуации, когда к вычету его принять нельзя. В основном они связаны с тем, что приобретение ценностей не приведет к реализации. Например, запасы приобретаются для осуществления гарантийного ремонта проданной продукции или они утрачены, что подтверждено проведенной инвентаризацией. В таких случаях входящий НДС включается в затраты (Дт20,23,25,26,29,44,94Кт19) или капитализируется (Дт08К19).

Еще бывает, что на входящий НДС нет корректно оформленного счета-фактуры или приходится восстанавливать входящий НДС, который уже был принят к вычету — в этом случае его сумма включается в прочие расходы (Дт91Кт19). Например, так делают, если актив передан в качестве вклада в уставный капитал другой организации или компания перешла с ОСНО на спецрежим.

Внутри синтетического счета 19 организуется аналитический учет по субсчетам — в разрезе видов приобретенных ценностей. Например, субсчет 19.1 используется при приобретении основных средств, 19.2 — нематериальных активов, 19.3 — запасов.

Что можно увидеть из оборотки по счету 19

Вот как перевести показатели оборотно-сальдовой ведомости по счету 19. Сальдо — остаток входящего НДС, который еще не принят к вычету, на начало и конец периода. Оборот по дебету — входящий НДС за период. Оборот по кредиту — входящий НДС, который принят к вычету или списан за период.

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