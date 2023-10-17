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Основные средства

Срок полезного использования в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что такое срок полезного использования основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском учете, и как его определить. Спойлер: нет, не посмотреть в Классификации для целей включения в амортизационные группы. Все сложнее и интереснее.
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Срок полезного использования в бухгалтерском учете
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Срок полезного использования (СПИ, Useful Life) — параметр, который устанавливается для основных средств и нематериальных активов. Федеральные стандарты бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» единообразно определяют СПИ как период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации. А для объектов, которые приносят доход не в зависимости от времени их использования, а в зависимости от выработки СПИ определяется объемом продукции, работ или услуг, которое компания ожидает произвести с их помощью.

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СПИ в бухучете не связан с физическим сроком службы актива. Последний может быть пригоден к использованию за пределами СПИ. Но если такое использование не приносит компании дохода, этот период не включается в СПИ.

Пример.
ООО «Рога и копыта» приобрело автомобиль ЗИЛ-130. Это бессмертный советский грузовик, которому уже 50 лет, и он все еще на ходу. Через 10 лет, он скорее всего еще будет способен самостоятельно передвигаться. Но компания приобрела его, чтобы в течение двух лет изредка перевозить грузы на строящийся склад. После постройки надобность в грузовике отпадет, а использовать его для доставки продукции будет нерентабельно — слишком прожорливый мотор, частые ремонты и дефицитные запчасти. Поэтому СПИ этого автомобиля — 2 года.

Распространенное заблуждение — считать, что СПИ для бухучета обязательно совпадает со СПИ для целей налогообложения. Для основных средств последние установлены Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы. На практике часто ориентируются на этот документ — чтобы сблизить бухгалтерский учет с налоговым. Но СПИ в соответствии со ст. 258 Налогового кодекса — это период, в течение которого объект основных средств или объект нематериальных активов служит для выполнения целей деятельности налогоплательщика. Заметьте: об экономических выгодах здесь не сказано ни слова. Для конкретной компании бухгалтерский СПИ может быть каким угодно, а налоговый обязательно должен попасть в вилку сроков, установленную Классификацией для амортизационной группы.

Для нематериальных активов бухгалтерский и налоговый подходы тоже отличаются. В бухучете СПИ по нематериальным активам определяется точно так же, как для основных средств. Налоговый кодекс же предписывает при установлении СПИ ориентироваться на срок действия патентов, свидетельств и договоров, которыми ограничены права на интеллектуальную собственность. Если таких документов нет, применяется жестко фиксированный СПИ — 10 лет. Самостоятельно определять СПИ позволено только для исключительных прав и ноу-хау.

Еще один миф о СПИ — его незыблемость. Якобы СПИ устанавливается при признании объекта основных средств в бухучете и больше не меняется, если только объект не модернизируется, реконструируется или частично ликвидируется. На самом деле СПИ должен проверяться в конце каждого года и при необходимости — пересматриваться. Это требование п. 37 ФСБУ 6/2020 и п. 42 ФСБУ 14/2022.

Также пересмотр СПИ обязателен, если внутри года произошли обстоятельства, которые свидетельствуют о его изменении. Например, появилось высокопроизводительное оборудование нового поколения и имеющееся резко морально устарело. Его придется менять раньше, чем планировалось — СПИ нужно сократить. И новые ФСБУ не ввели эту обязанность, а лишь подчеркнули его. Отражать влияние изменения СПИ (а СПИ влияет на величину амортизации) в составе доходов или расходов уже почти 14 лет предписывает ПБУ 21/2008 «Изменение оценочных значений».

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