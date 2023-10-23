Как арендатору раскрыть информацию об аренде в бухгалтерской отчетности

По требованиям ФСБУ 25/2018 арендатор должен подробно раскрывать в бухгалтерской отчетности информацию об аренде. При этом стандартные формы бухгалтерской отчетности не предусматривают таких раскрытий. Рассказываем, как их сделать.

Как арендатору отражать сведения об аренде в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах

При стандартном варианте учета аренды

Организация должна применять одинаковые подходы к учету ППА и сходных по характеру использования активов (п. 10 ФСБУ 25/2018). Поэтому ППА, с учетом существенности, нужно показать в виде отдельной статьи внутри той строки баланса, в которой учитываются соответствующие активы (Рекомендация Р-92/2018-КпР «Право пользования активом»).

Чаще всего в качестве предмета аренды выступают основные средства. В этом случае ППА нужно отразить отдельной статьей внутри строки 1150 «Основные средства». Исключение — ситуация, когда договором предусмотрен выкуп объекта аренды. Тогда можно не выделять ППА, так как в дальнейшем этот объект все равно перейдет в собственность компании.

Обязательство по аренде нужно разделить на:

1. Краткросрочную часть со сроком погашения до 12 месяцев, включая начисленные проценты. Эту сумму нужно отразить в разделе V баланса отдельной статьей внутри строки 1550 «Прочие обязательства».

2. Долгосрочную часть со сроком погашения свыше 12 месяцев. Эту сумму нужно отразить в разделе IV баланса отдельной статьей внутри строки 1450 «Прочие обязательства».

В отчете о финансовых результатах арендатора амортизацию ППА нужно отражать по аналогии с амортизацией основных средств. Эти затраты попадут в одну из следующих строк отчета, в зависимости от того, как компания использует предмет аренды:

2120 «Себестоимость продаж»;

2210 «Коммерческие расходы»;

2220 «Управленческие расходы»;

2350 «Прочие расходы».

Проценты по обязательству по аренде нужно отразить внутри строки 2330 «Проценты к уплате».

При упрощенном учете аренды

В этом случае операции по аренде никак не отражаются в бухгалтерском балансе арендатора, так как новых объектов учета у него не будет.

В отчете о финансовых результатах арендные платежи нужно отражать так же, как показано выше для амортизации ППА, с учетом порядка использования предмета аренды.

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Как арендатору раскрывать информацию об аренде в пояснениях к балансу

Общие правила

При раскрытии информации нужно соблюдать следующие правила (п. 43, 44 ФСБУ 25/2018):

1. По умолчанию нужно представлять данные в виде таблиц. Но если больше подходит другая форма раскрытия, то можно применить ее. Это предмет профессионального суждения бухгалтера .

2. Информацию нужно показывать развернуто, без зачета показателей. Например, если по одному договору аренды есть непогашенная задолженность, а по другому — переплата, то в отчетность нужно включать оба этих показателя, а не одну свернутую сумму.

3. Раскрывать нужно только существенную информацию, исходя из критериев, указанных в учетной политике. Это может быть, определенная сумма или процент от значения статьи отчета.

Информация, которую должен раскрывать арендатор, перечислена в п. 45 и 46 ФСБУ 25/2018. Всего предусмотрено более 10 категорий информации, подлежащей раскрытию. Но не каждый арендатор должен раскрывать все показатели — не у всех будут объекты учета, подлежащие раскрытию. Кроме того, можно не раскрывать данные, если сумма несущественна.

Примеры раскрытия арендатором информации об аренде

Взаимосвязь между договорами аренды и деятельностью организации. Здесь нужно пояснить, каким образом аренда имущества способствует работе компании.

Пример формулировки: «Организация занимается розничной торговлей овощами и фруктам. В пик сезона (август-октябрь) для доставки товаров дополнительно арендуются два грузовых автомобиля».

Порядок расчета процентов, начисленных на задолженность по аренде. Арендатор должен рассказать, как он определил ставку дисконтирования для обязательства по аренде.

Пример формулировки: «Ставка дисконтирования для обязательства по аренде здания склада на срок 3 года определена в размере 15%, что соответствует ставке по кредиту, полученному организацией на такой же срок».

Допущения при определении переменной составляющей арендной платы. Переменные доходы и расходы, связанные с арендой, которые не учитываются при оценке задолженности. Речь идет об арендных платежах, которые привязаны к каким-то параметрам, например, к ставке ЦБ, объему работ или затратам ресурсов.

Пример формулировки: «Переменная составляющая арендной платы за автомобиль «Lada Granta» определяется из расчета 1 рубль за 1 км пробега за отчетный период».

Затраты, связанные с улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации. Здесь нужно указать, какие именно затраты по улучшению объекта произвел арендатор и как арендодатель их компенсирует, или же отметить, что компенсация по договору не предусмотрена.

Пример формулировки: «Организация в течение 2023 года произвела работы по капитальному ремонту здания склада на сумму 300 000 руб. Компенсация этих затрат будет получена в срок до 31.12.2024 года».

Выплаты по договору аренды, перечисленные до даты передачи предмета аренды. Здесь речь идет об авансах, которые арендатор перечислил арендодателю до передачи объекта.

Пример формулировки: «Организация перечислила авансовый платеж в сумме 50 000 руб. в счет расчетов по договору аренды автомобиля «Lada Granta».

Предусмотренные договором ограничения использования предмета аренды. Это, например, запрет на субаренду или на использование в определенных направлениях деятельности.

Пример формулировки: «Договор аренды автомобиля «Lada Granta» предусматривает запрет на его использование в качестве такси».

Информация об упрощенном порядке учета аренды. Если арендатор использует такой порядок, нужно сказать об этом и описать характер тех договоров, в отношении которых он применяется.

Пример формулировки: «Аренда автомобилей «ГАЗель» и«Ford Transit» в 2023 году учитывалась в упрощенном порядке, так как срок действия договоров по ним был равен 3 и 4 месяцам соответственно».

Информация о ППА по аналогии с собственными активами. Здесь нужно раскрыть по ППА те же показатели, которые предусмотрены для собственных активов, аналогичных арендованным.

Например, если арендуют основные средства, то можно взять за основу стандартные формы, предусмотренными для этого вида активов (п. 2 приложения 3 к приказу № 66н от 02.07.2010).

Расходы и платежи арендатора по договорам, для которых применяется упрощенный учет. При стандартном учете аренды расходы включаются в амортизацию ППА, а будущие платежи образуют обязательство по аренде. А если учет упрощенный, то их нужно раскрыть в пояснениях. Отдельно нужно указать информацию о расходах и платежах по договорам аренды сроком до 12 месяцев.

Дополнительные затраты арендатора, связанные с предметом аренды. Это могут быть затраты на доставку, монтаж или ремонт. Нужно указать вид затрат, сумму и их отражение в отчетности: в составе ППА в балансе, либо в текущих расходах в отчете о финансовых результатах.

Пример формулировки: «Организация до начала эксплуатации провела текущий ремонт арендованного автомобиля «ГАЗель» на сумму 7 000 руб. Так как аренда этого объекта учитывалась в упрощенном порядке, то указанная сумма была отражена в составе текущих расходов».

Сведения о пересмотре фактической стоимости ППА и обязательства по аренде. Эти показатели могут быть пересмотрены при изменении условий договора аренды: размер платежа, срока или каких-то других ограничений. Нужно указать основание пересмотра и сумму.

Пример формулировки: «Право пользования активом и обязательство по аренде по зданию склада были увеличены на 500 000 руб. в связи с продлением срока действия договора на 1 год».

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