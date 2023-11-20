Что такое справедливая стоимость в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, что такое справедливая стоимость и чем она отличается от рыночной.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

Сегодня расскажу об относительно новом для российского бухучета понятии. Впервые обязанность определять справедливую стоимость появилась у бухгалтеров после вступления в силу для обязательного применения федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» — по ней с 2021 года стало нужно оценивать запасы при оплате бартером и безвозмездном получении. В 2022 году в обязательном порядке стали применяться ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», в которых также предписана оценка по справедливой стоимости в отдельных ситуациях. А в 2024 году в клуб войдет новый ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». Так что эта штука с нами всерьез и надолго — разбираться с ней все равно придется.

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В отечественной бухгалтерской нормативке справедливая стоимость не определена. Все перечисленные стандарты ссылаются на порядок, установленный международными стандартами финансовой отчетности. Главный профильный стандарт там — МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости». В нем справедливая стоимость определяется как цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки. Вроде все понятно — пояснять нечего, расходимся.

На первый взгляд может показаться, что речь идет о привычной российскому бухгалтеру рыночной стоимости. Вот как ее определяет Федеральный закон «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»: «Наиболее вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства» (6,5 баллов за чистоту текста по оценке сервиса «Главред»). Но не зря в системе МСФО оценке справедливой стоимости посвящен целый стандарт: есть много нюансов в том, как ее считать. А главное отличие между рыночной и справедливой стоимостями — в понимании рынка.

Рыночная стоимость определяется для открытого рынка. Если нет активного рынка, то для конкретного актива или обязательства ее не всегда возможно определить. Справедливая же стоимость рассчитывается для конкретной компании с учетом ее ожиданий от доходов, которые принесет приобретаемый актив. А чтобы определить справедливую стоимость обязательства, нужно поставить себя на место покупателя, для которого это приобретенное обязательство будет активом. И еще важная деталь. Как правило, рыночную стоимость должен определять оценщик. А вот оценка справедливой стоимости — предмет профессионального суждения бухгалтера.

Пример. ООО «Рога и копыта» владеет зданием. Сейчас в нем размещается цех по обработке рогов. Рыночная цена подобных промышленных зданий в этом районе — 50 млн руб. К покупке присматривается АО «Мамкин инвестор», которое планирует после выкупа перепрофилировать здание под бизнес-центр и сдавать помещения в аренду. За 20 лет оставшегося срока полезного использования здания приведенная стоимость арендных платежей составит 100 млн руб. Значит справедливая стоимость здания для покупателя составляет 100 млн руб.

МСФО (IFRS) 13 устанавливает три подхода к оценке справедливой стоимости:

Рыночный. Затратный. Доходный.

Подход выбирается, исходя из доступной информации. Как это сделать и как работает каждый из них — напишу отдельно.

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