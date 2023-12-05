Что такое обязательство по аренде в бухгалтерском учете

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов рассказывает, о новом объекте бухгалтерского учета, который вводит ФСБУ 25/2018, и его оценке.

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» ввел аж три новых объекта бухгалтерского учета. Аттракцион неслыханной щедрости: последующие ФСБУ хоть и содержали много новаций, но такого себе не позволяли. Об одном из этих объектов — праве пользования активом (ППА) я уже рассказывал, подошла очередь второго. На берегу предупреждаю: текст не самый простой и с проводками.

Обязательство по аренде (ОА) — пассив, который признается в учете арендатора при признании ППА. Он служит источником формирования ППА и складывается из суммы всех будущих арендных платежей. Логичная конструкция: за пользование арендованным имуществом нужно будет расплачиваться с арендодателем, и сумма платежей заранее известна из договора аренды.

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В отличие от обычной кредиторской задолженности, ОА оценивается не по номинальной, а по приведенной стоимости. Ставка дисконтирования обычно известна из договора. В рекомендации БМЦ Р-65/2015-КпР «Ставка дисконтирования» определение ставки непосредственно на основе условий сделки называется расчетом прямым путем.

Такой расчет включает три шага:

Определить справедливую стоимость арендованного имущества к концу срока действия договора. Вычесть из нее суммы, которые потребуется оплатить в составе арендных платежей в связи с гарантиями выкупа арендованного имущества. Разность называется негарантированной ликвидационной стоимостью предмета аренды (НЛС). Этот шаг нужен только, если такие гарантии в договоре есть, и они включены в состав арендных платежей. Если таких сумм нет, то НЛС будет равна справедливой стоимости арендованного имущества в конце срока аренды. Подобрать такую ставку дисконтирования, при которой сумма приведенной стоимости будущих арендных платежей и НЛС будет равна текущей справедливой стоимости арендованного имущества. Если учетная система не умеет делать такой подбор, это можно делать в Excel с использованием функции ВСД (внутренняя ставка доходности) или решать уравнения со степенями как девятиклассник.

Таким образом, вы как бы рассчитываете под какой процент арендодатель размещает обесценение предмета аренды.

Пример 1. 31.12.2022 ООО «Рога и копыта» взяло в аренду на год здание товарного склада. Справедливая стоимость здания сейчас — 1 500 000 руб., через год — 1 300 000 руб. Арендная плата — 300 000 руб. в год, уплачивается в конце срока аренды. 300 000 руб. / (1 + х) + 1 300 000 руб. = 1 500 000 руб. х = 0,5 Исходя из условий договора, ставка дисконтирования составит 50%, а приведенная стоимость ОА — 200 000 руб. То есть за срок аренды здание подешевеет на 200 000 руб., за что арендатор возьмет с вас 300 000 руб. Д 08 К 76 200 000 руб. — начислено обязательство по аренде.

По состоянию на каждую отчетную дату приведенная стоимость ОА на начало отчетного периода умножается на ставку дисконтирования. Произведение — это сумма начисленных за период процентов, которая увеличивает ОА. Фактические платежи арендодателю, наоборот, его уменьшают. В результате за срок аренды ОА полностью спишется.

Периодичность начисления процентов зависит от условий договора и учетной политики. Если у вы составляете только годовую отчетность, достаточно начислять проценты один раз в год. Если есть квартальная отчетность — один раз в квартал. А программные продукты большой желтой фирмы предусматривают начисление процентов на ОА только ежемесячно, поэтому у большинства бухгалтеров альтернативы нет.

Пример 2. ООО «Рога и копыта» составляет только годовую бухгалтерскую отчетность. По состоянию на 31.12.2023 нужно начислить проценты по ОА и перечислить арендную плату. Д 44 К 76 100 000 руб. — начислены проценты по ОА (200 000 руб. * 0,5) Д 76 К51 300 000 руб. — ОА уменьшено на уплаченную арендную плату.

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