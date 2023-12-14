Как отличить финансовую аренду от операционной

Правила отражения в бухучете финансовой и операционной аренды существенно отличаются, поэтому арендодателю важно правильно определить вид аренды. Рассказываем, как классифицировать аренду и отразить обоснование этой классификации в бухгалтерских документах.

Классификация аренды по ФСБУ 25/2018

ФСБУ 25/2018 предусматривает деление аренды на два вида:

Финансовую. Операционную.

Учет операционной аренды существенно проще, чем финансовой. Арендодатель в этом случае имеет право признавать доходы от аренды равномерно или на основе другого систематического подхода — фактически по правилам, которые действовали до 01.01.2022 (п. 41, 42 ФСБУ 25/2018).

По этой причине у арендодателя может возникнуть соблазн отнести все объекты к операционной аренде и не усложнять себе учет. Но так поступать нельзя. Арендодатель должен классифицировать все объекты учета аренды, исходя из требования стандарта и с учетом приоритета содержания над формой (п. 24 ФСБУ 25/2018).

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В каких случаях нужно относить аренду к финансовой

Общее правило — при финансовой аренде выгоды и риски, связанные с предметом аренды переходят к арендатору.

В п. 25 ФСБУ 25/2018 перечислены несколько распространенных ситуаций, когда аренду нужно относить к финансовой:

1. Договор предусматривает выкуп предмета аренды. В этом случае арендодатель после передачи объекта арендатору уже не будет им пользоваться — все выгоды и риски, связанные с объектом, с момента начала аренды перейдут к арендатору.

2. Арендатор может купить предмет аренды со значительной скидкой по сравнению со справедливой стоимостью. Арендодатель готов передать объект по символической цене, так как арендатор за период аренды уже извлек из него все возможные выгоды.

3. Срок аренды и срок полезного использования предмета сопоставимы. Здесь с точки зрения получения выгод от объекта практически нет разницы между арендой и покупкой: арендатор извлечет из объекта всю пользу, как будто бы получил его в собственность.

4. Текущая справедливая стоимость объекта аренды сопоставима с приведенной стоимостью будущих арендных платежей. Фактически аренду в этом случае можно расценить как выкуп объекта в рассрочку.

5. Только арендатор может использовать предмет аренды без существенных изменений. Это говорит о том, что объект находится под полным контролем арендатора.

6. Арендатор имеет право продлить срок аренды с арендной платой значительно ниже рыночной. Такое условие также говорит о том, что именно арендатор контролирует порядок использования объекта.

Также можно классифицировать аренду в качестве финансовой и в других ситуациях, если условия договора предусматривают переход к арендатору выгод и рисков, связанных с предметом аренды.

Примеры формулировок для бухгалтерской справки: «Договор аренды автомобиля «ГАЗель» (инв. № 095) предусматривает его выкуп в конце срока аренды. Поэтому в соответствии с пп. «а» п. 25 ФСБУ 25/2018 аренда данного автомобиля отнесена к финансовой». «Срок полезного использования токарного станка (инв. № 56) — 70 месяцев. Договор аренды указанного станка заключен на 6 лет (72 месяца). Поэтому в соответствии с пп. «в» п. 25 ФСБУ 25/2018 аренда данного станка отнесена к финансовой». «Справедливая стоимость автопогрузчика «Komatsu» (инв. № 078) на дату заключения договора аренды — 1 900 000 руб. Приведенная стоимость будущих арендных платежей — 1 870 000 руб. Поэтому в соответствии с пп. «г» п. 25 ФСБУ 25/2018 аренда данного автопогрузчика отнесена к финансовой».

В каких случаях нужно относить аренду к операционной

Общее правило — при операционной аренде выгоды и риски, связанные с предметом аренды, остаются у арендодателя.

В п. 26 ФСБУ 25/2018 приведены несколько примеров, когда аренда относится к операционной:

1. Срок аренды намного меньше срока полезного использования предмета. Арендодатель получит после окончания аренды объект, пригодный к длительной эксплуатации, и может сам извлекать из него экономические выгоды.

2. Предмет аренды имеет неограниченный срок полезного использования и его свойства не меняются со временем. Например, земельный участок. Сколько бы арендатор не использовал такой объект, на момент возвращения к арендодателю его полезность не уменьшится, и арендодатель сможет продолжать получать от него экономические выгоды. К финансовой такая аренда может быть отнесена только в случае если договор предусматривает выкуп объекта арендатором.

3. Текущая справедливая стоимость предмета аренды намного больше приведенной стоимости арендных платежей. Получается, что арендодатель не намерен полностью компенсировать свои вложения в предмет аренды за счет поступлений по договору. Арендодатель после окончания срока действия договора будет продолжать извлекать из объекта экономические выгоды: задействует для своих нужд или сдаст в аренду другому арендатору.

Также можно классифицировать аренду в качестве операционной и в других ситуациях, если условия договора предусматривают, что выгоды и риски, связанные с предметом аренды, преимущественно остаются у арендодателя.

Если арендодатель ведет упрощенный бухучет, то он может по умолчанию относить все объекты учета аренды к операционной аренде. Исключения — если договор предусматривает выкуп предмета аренды арендатором или возможность такого выкупа по цене значительно ниже справедливой стоимости (п. 28 ФСБУ 25/2018).

Примеры формулировок для бухгалтерской справки: «Договор аренды автомобиля «ГАЗель» (инв. № 095) заключен на срок 1 год. Срок полезного использования данного автомобиля составляет 7 лет. Поэтому в соответствии с пп. «а» п. 26 ФСБУ 25/2018 аренда данного автомобиля отнесена к операционной». «Справедливая стоимость автопогрузчика «Komatsu» (инв. № 078) на дату заключения договора аренды — 1 900 000 руб. Приведенная стоимость будущих арендных платежей — 300 000 руб. Поэтому в соответствии с пп. «в» п. 26 ФСБУ 25/2018 аренда данного автопогрузчика отнесена к операционной».

В каких случаях следует изменить классификацию аренды

Стороны договора аренды могут изменить его условия. Если при этом связанные с объектом аренды выгоды и риски станут по-другому распределяться между сторонами, то нужно изменить и классификацию аренды (п. 30 ФСБУ 25/2018).

Например, изначально был заключен договор на короткий срок без выкупа объекта, а затем срок увеличили и добавили условие о выкупе. В этом случае нужно поменять классификацию аренды с операционной на финансовую.

Пример формулировки для бухгалтерской справки: «31 декабря 2023 года срок действия договора аренды автомобиля «ГАЗель» (инв. № 095) был продлен до 6 лет. Срок полезного использования данного автомобиля составляет 7 лет. Также в договор было добавлено условие о выкупе данного автомобиля по окончании срока аренды. Поэтому в соответствии с пп. «а» и «в» п. 25 ФСБУ 25/2018 аренда данного автомобиля с 01.01.2024 года классифицируется как финансовая».

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