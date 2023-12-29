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Бухгалтерия

Как будет выглядеть прекрасная бухгалтерия будущего

Сегодня в бухгалтерском ликбезе Алексей Иванов размышляет о будущем бухгалтерии. Бухгалтерский и налоговый учет как основные функции никуда не денутся, но бухгалтерия в связке с финтехом может дать бизнесу гораздо больше пользы.
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Как будет выглядеть прекрасная бухгалтерия будущего
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Каждую пятницу в нашем блоге на Клерке я рассказываю о бухгалтерском и управленческом учетах. Тем, кто только готовится стать бухгалтером, это поможет поближе познакомиться с профессией. Матерым главбухам — взглянуть на привычные категории под другим углом. Предпринимателям — понять, какую пользу можно извлечь из бухгалтерии.

В заключительном выпуске бухгалтерского ликбеза этого года решил поразмышлять о будущем бухгалтерии. Профессия бухгалтера трансформируется, не последнюю роль в этом играет развитие технологий. Бухгалтерия будущего сможет давать бизнесу больше пользы, чем просто «посмертный» учет.

Чем будет заниматься бухгалтерия, помимо бухгалтерского и налогового учетов? Как минимум, управленческим учетом и финансами компании. Финтех — отрасль, где Россия — передовая держава. Наши банки гораздо более цифровые и онлайновые, чем европейские и американские. Российский предприниматель давно привык к онлайн-сервисам Тинькофф, Точки или Сбера — выбирать есть из чего. Оффлайновые банки имеют такие же шансы на выживание, как те, что не выполняют нормативы ЦБ. Только грохнет их не Ураган Эльвира, а рынок. Многие банки развивают свои как бы бухгалтерские сервисы для малого бизнеса. Но обычно это история не про бухгалтерию, а про посчитать налоги. Тупиковая ветвь — предпринимателю нужна управленка, а налоги на спецрежимах ФНС через несколько лет будет администрировать самостоятельно. 

Онлайн-бухгалтерии уже сейчас интегрированы со многими банками. Но интеграция эта односторонняя: предприниматель видит движения по расчетным счетам из онлайн-бухгалтерии и может оплачивать счета. Бухгалтерия будущего сможет работать в обе стороны. Представьте себе такую картинку. Вы запланировали поступления от дебиторов на следующую неделю. Но некоторые из них не смогут погасить долг в срок. В бюджете движения денежных средств прогнозируется кассовый разрыв. Знакомая каждому предпринимателю ситуация. А дальше начинается волшебство.

Единая система, в которой обрабатываются бухгалтерские данные и формируется управленка, дает сигнал о предстоящем кассовом разрыве в банки. Банки делают автоматический прескоринг бухгалтерской информации компании и формируют кредитное предложение ровно под потребности заемщика. Система анализирует предложения банков и выбирает наиболее выгодное. Та же история с размещением временно свободных остатков средств на расчетных счетах. Умная бухгалтерия обменивается данными с банком, получая варианты депозитов и овернайтов — деньги должны все время работать.

Все это воплотится уже скоро — отдельные части такой системы технически уже существуют. Просто пока порознь. Банки еще думают, что главные в финтехе — это они. Неа. Главный в финтехе — предприниматель. И если он сможет не выбирать между банками, а автоматически получать наиболее выгодные банковские продукты от своей бухгалтерии, он так и сделает. 

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Из центра формирования финансовой информации компании бухгалтерия превратится в центр управления финансами. Этакий маркетплейс для банков, инвестфондов и прочих игроков финансового рынка, который играет на стороне предпринимателя. Профессии бухгалтера, экономиста и финансиста будут сближаться, пока не сольются в одну. А бухгалтерские программы эволюционируют в финансовые экосистемы.

Любимое слово Грефа сейчас не использует только ленивый, но понимают все по-разному. Экосистема в биологии – совокупность живых организмов и среды их обитания. Живые и неживые элементы экосистемы взаимосвязаны, что обеспечивает жизнедеятельность в системе. Например, экосистема — это пруд с рыбками. Рыбки поглощают кислород из воды и едят водоросли, а взамен удобряют дно, чтобы могли вырасти новые. Концепция экосистемы в бизнесе подразумевает интеграцию нескольких сервисов, связанных общей ценностью для клиента, в единый пользовательский интерфейс. Финансовая экосистема собирает под одним зонтиком сервисы, управляющие финансами клиента.

В России финансовые экосистемы для бизнеса активно создаются банками. Лидеры в этой сфере — Тинькофф и Сбер. Принципиальное отличие их экосистем в том, что Тинькофф разрабатывает сервисы самостоятельно, а Сбер покупает долю в независимых разработчиках или поглощает их. В банковские экосистемы входят традиционные сервисы, доступные в онлайн-режиме: расчетно-кассовое обслуживание, корпоративные карты, кредиты, депозиты, эквайринг, госзакупки. Их дополняют:

  • сервисы регистрации и ликвидации бизнеса;

  • конструкторы сайтов;

  • колл-центры; 

  • таргетированная реклама на клиентов банка;

  • e-mail и SMS-рассылки;

  • чаты для сайтов; 

  • CRM;

  • конструкторы документов;

  • бухгалтерское обслуживание;

  • юридическое сопровождение.

Список постоянно растет: банки предлагают клиенту максимум услуг. Таким образом, банковские экосистемы предоставляют уже не только финансовые сервисы, а любые сервисы, которые могут быть востребованы бизнесом.

Обязательной частью банковских экосистем является онлайн-бухгалтерия. Однако не всегда за таким названием на самом деле скрывается бухгалтерия. Чаще речь идет о сервисах для автоматического расчета суммы налога по специальным налоговым режимам для малого бизнеса, в первую очередь — УСН с объектом налогообложения «Доходы». Для ведения бухгалтерского учета они не предназначены. Есть и примеры полноценного бухгалтерского обслуживания, встроенного в экосистему банка, но обычно это традиционная бухгалтерская компания, которая только коммуницирует с клиентом через банковское приложение.

Но банк — не лучший центр экосистемы. Этому есть две главные причины.

  1. Клиент может иметь счета в нескольких банках. Каждый банк строит экосистему вокруг себя. Для понимания финансового состояния всего бизнеса клиенту необходимо интегрировать в эту экосистему движения по расчетным счетам в других банках. .

  2. Банк может быть вынужден отказать клиенту в обслуживании в силу требований закона. В этом случае клиент не сможет пользоваться и другими сервисами экосистемы. 

И я вам больше скажу: банку выгодно быть периферией, а не центром экосистемы. Что? Да!

Полный массив финансовой информации о деятельности компании содержится в бухгалтерском учете. Решения о привлечении заемного финансирования, платежах, размещении временно свободных денежных излишков принимаются на основе анализа бухгалтерской информации. Управленческий учет большую часть информации черпает из бухгалтерского.  И, в отличие от банка, бухгалтерия у компании всегда одна. Поэтому логичнее совместить центр экосистемы с центром подготовки информации для принятия решений, чем с одним из многих возможных поставщиков ресурсов. Да и доверия к бухгалтерии, которая играет за предпринимателя, у него больше, чем к банку, который вынужден играть за ЦБ и Росфинмониторинг.

Облачные бухгалтерии уже сейчас интегрированы со многими банками. API для обмена данными создали почти все системно значимые банки.  Но интеграция эта односторонняя: предприниматель видит движения по расчетным счетам из онлайн-бухгалтерии и в некоторых случаях может оплачивать счета. Банк приносит пользу клиенту и бухгалтерии, а для себя пользу извлекает лишь в виде повышения лояльности клиента и агентских платежей партнеров, или прибыли от продажи дополнительных сервисов, если они принадлежат банку. В модели экосистемы, развернутой вокруг банка, по-другому не будет.

Существенную часть себестоимости традиционных банковских продуктов составляют затраты на андеррайтинг — оценку рисков работы с клиентом. Чем полнее и надежнее финансовая информация клиента, тем дешевле это делать.  Если банк просто встроится в экосистему онлайн-бухгалтерии, данным которой он доверяет, это позволит сэкономить на оценке рисков. 

Но экосистема хороша тем, что при увеличении количества сервисов между ними может возникать синергия. Для этого классическую бухгалтерию нужно дополнить возможностью планировать будущие финансовые показатели. Клиенту это даст возможность упорядочить свои финансы и контролировать достижение целей. А банку — делать таргетированные предложения своих продуктов. Не отапливать Вселенную рекламными бюджетами, а предлагать продукт под прогнозируемые потребности клиента. А это дешевые теплые лиды и новые продажи!

Пример.

Клиент запланировал поступления и выплаты на ближайший месяц. Выплат оказалось больше. В бюджете движения денежных средств прогнозируется кассовый разрыв. Система дает сигнал о предстоящем кассовом разрыве в банки-партнеры. Банки делают автоматический прескоринг бухгалтерской информации компании, оценивают риски и формируют кредитное предложение. Система выводит клиенту предложения банков и рекомендации по выбору. Та же история с размещением временно свободных остатков средств на расчетных счетах. 

Другие элементы экосистемы могут быть интегрированы в нее аналогично банкоцентричному варианту. Если предприниматель привык получать финансовые сервисы из личного кабинета онлайн-бухгалтерии, то в него же можно добавить любой сервис, востребованный бизнесом. От всего, что помогает продавать, до инженерных и технических решений. Такие вот мысли.

Поздравляю читателей и команду Клерка с наступающим Новым годом! Наш блог неплохо стартанул: за четыре месяца мы с нуля выбрались на третье место в рейтинге компаний в категории «Образование» и двадцать третье в общем рейтинге. Число подписчиков перевалило за 7000. В Новом году мы продолжим писать полезные тексты для бухгалтеров, а вы приходите к нам учиться! 

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