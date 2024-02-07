Как определить срок полезного использования основных средств, прав пользования активами и НМА в бухгалтерском учете

Чтобы правильно рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно определить срок полезного использования. Правила его определения могут отличаться в зависимости от вида актива и порядка его использования. Рассказываем, как определять срок полезного использования в разных ситуациях.

Что такое срок полезного использования

Срок полезного использования (СПИ) организация может определять в двух вариантах (п. 8 ФСБУ 6/2020 и п. 30 ФСБУ 14/2022):

1. Основной вариант — СПИ равен периоду, в течение которого внеоборотный актив может приносить экономические выгоды организации.

2. Дополнительный вариант для отдельных категорий объектов — СПИ соответствует объему продукции или работ в натуральном выражении, которые организация ожидает получить от объекта за все время его эксплуатации. Этот вариант подходит, например, для производственного оборудования или транспортных средств.

Как определить срок полезного использования основных средств в бухгалтерском учете

Какими критериями руководствоваться при определении

Компания самостоятельно определяет СПИ по каждому объекту основных средств (ОС) с учетом следующих критериев (п. 9 ФСБУ 6/2020).

1. Предполагаемая интенсивность использования объекта.

2. Технические характеристики объекта: мощность, производительность.

3. Ограничения порядка эксплуатации объекта, предусмотренные законодательством, условиями договора.

4. Предполагаемый физический износ с учетом планируемого режима использования объекта.

5. Предполагаемый моральный износ с учетом возможного изменения технологий или рыночной конъюнктуры.

6. Планы по замене или модернизации ОС.

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Можно ли использовать одинаковые сроки полезного использования в бухгалтерском и налоговом учете

Специальных нормативных документов для определения бухгалтерского СПИ нет. Но организации, которые работают на общей системе налогообложения (ОСНО) часто пользуются классификацией основных средств, предназначенной для определения СПИ в налоговом учете (утверждена постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1).

Если установить одинаковый СПИ в обоих видах учета, можно уменьшить налоговые разницы. Правда, еще нужно будет установить одинаковый (линейный) способ начисления амортизации и приравнять бухгалтерскую ликвидационную стоимость к нулю, так как в налоговом учете такого показателя нет.

Но СПИ из Классификации, линейный способ начисления амортизации и нулевая ликвидационная стоимость далеко не всегда будут соответствовать фактическим условиям поступления экономических выгод от объекта — избавившись от налоговых разниц, компания исказит данные бухучета. Поэтому не стоит формально сближать два вида учета.

Как проверить срок полезного использования для основных средств и отразить в бухучете его изменения

Элементы амортизации, в том числе СПИ, нужно регулярно проверять на соответствие условиям использования. Проверку обязательно проводить в конце каждого года. Но можно проверять и чаще, если изменились обстоятельства, и это изменение может повлиять на амортизацию.

Проверка необязательно влечет за собой пересмотр элементов амортизации. По ее результатам может быть принято решение оставить их на прежнем уровне. Но если корректировки были, их нужно отразить в учете как изменения оценочных значений (п. 37 ФСБУ 6/2020).

В соответствии с п. 4 ПБУ 21/2008 изменения оценочных значений следует отражать в учете перспективно — без изменения прошлых периодов.

Пример 1. Компания «ПромДеталь» приобрела станок стоимостью 650 000 рублей. Организация планировала использовать его в течение 5 лет с одинаковой интенсивностью и затем сдать в металлолом за 50 000 руб. Амортизация начисляется линейным методом. Сумма амортизации за первый год: (650 000 руб. - 50 000 руб.) / 5 лет = 120 000 руб. По истечении первого года организация проверила техническое состояние станка и решила увеличить СПИ еще на год — до конца СПИ снова осталось 5 лет. Амортизация за второй год: (650 000 руб. - 50 000 руб. - 120 000 руб.) / 5 лет = 96 000 руб. Амортизация за третий год: (650 000 руб. - 50 000 руб. - 120 000 руб. - 96 000 руб.) / 4 года = 96 000 руб. И так далее — если больше пересмотра элементов амортизации не будет, то до конца СПИ годовая сумма амортизации будет равна 96 000 руб.

Как раскрывать информацию о сроках полезного использования основных средств в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности нужно с учетом существенности раскрывать информацию об элементах амортизации основных средств и их изменениях, в том числе и о СПИ (п. 45 ФСБУ 6/2020).

В рекомендованных формах пояснений к бухгалтерской отчетности (приложение 3 к приказу Минфина от 02.07.2010 № 66н) такого раздела нет. Поэтому сведения об элементах амортизации нужно включить в пояснительную записку к отчетности в свободной форме.

Пример формулировки: «На основании акта обследования технического состояния от 20.11.2023 срок полезного использования токарного станка (инв. № 00874) был увеличен с пяти до шести лет».

Как определить срок полезного использования нематериальных активов в бухгалтерском учете

Какими критериями руководствоваться при определении

С 2024 года для учета НМА регулирует ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». П. 31 ФСБУ 14/2022 устанавливает следующий перечень критериев для определения СПИ:

Срок действия прав компании на актив. Срок, в течение которого актив будет приносить компании экономические выгоды. Срок действия лицензии, если НМА используются для лицензируемой деятельности. Предполагаемое моральное устаревание из-за развития технологий или изменения рыночной конъюнктуры. Срок полезного использования объекта, с которым непосредственно связан НМА. Например, если это программа, записанная на носитель информации, то можно установить СПИ как у носителя. Другие факторы, которые могут повлиять на порядок использования НМА.

Таким образом, в новом стандарте перечень критериев для определения СПИ НМА стал открытым. Бухгалтер может сам определить дополнительные факторы и учесть их при расчете СПИ.

Как проверить срок полезного использования нематериального актива и отразить в бухучете его изменения

Как в старом, так и в новом стандарте предусмотрена регулярная проверка СПИ нематериального актива на соответствие условиям использования объекта (п. 27 ПБУ 14/2007 и п. 33, 42 ФСБУ 14/2022). В случае пересмотра СПИ корректировки нужно отразить как изменения в оценочных значениях — перспективно.

В том числе нужно проверять и НМА с неопределенным СПИ на возможность определить его. Если окажется, что СПИ теперь можно определить, нужно начать начислять амортизацию по этому объекту с того периода, в котором стало возможным определить срок.

Пример 2. Компания «Старт» использует для ведения управленческого учета специализированную программу «ФинПлюс», приобретенную в 2020 году. Затраты на покупку составили 300 000 руб. Первоначально разработчик предоставил компании право пользования программой на неопределенный срок. Поэтому СПИ не определяли и амортизацию не начисляли. В 2023 году разработчик программы изменил условия соглашения. Теперь программой можно пользоваться до 31.12.2025 года. Поэтому компания приняла решение начать начислять амортизацию линейным способом. СПИ установлен в три года, включая 2023 год, ликвидационная стоимость равна нулю. Амортизация за 2023 год: (300 000 руб. - 0) / 3 года = 100 000 руб. Амортизация за 2024 год: (300 000 руб. - 100 000 руб.) / 2 года = 100 000 руб. Амортизация за 2025 год: (300 000 руб. - 200 000 руб.) / 1 год = 100 000 руб.

Как раскрывать информацию о сроках полезного использования нематериальных активов в бухгалтерской отчетности

Согласно п. 49 ФСБУ 14/2022 информации о СПИ нематериальных активов и их изменениях раскрывается в бухгалтерской отчетности. Это делается в свободной форме в пояснениях к бухгалтерской отчетности, так как в стандартных отчетных формах раздел для нее не предусмотрен.

Пример формулировки: «В связи с изменением условий лицензионного соглашения № 123/20-ЛС для НМА «Учетная программа «ФинПлюс» (инв. № 0012) был установлен срок полезного использования, равный трем годам, начиная с 01.01.2023».

Как определить срок полезного использования права пользования активом в бухгалтерском учете

Право пользования активом (ППА) — объект учета, который возникает у арендатора. Его стоимость состоит из первоначальной оценки обязательства по аренде, авансовых платежей, а также дополнительных расходов и оценочных обязательств арендатора, если они есть (п. 13 ФСБУ 25/2018).

Для учета ППА применяются те же правила, что для учета собственных основных средств (п. 10 ФСБУ 25/2018). Срок полезного использования ППА, как правило, не должен превышать срок аренды.

Исключение — ситуация, когда договор аренды предусматривает выкуп объекта арендатором (п. 17 ФСБУ 25/2018). В этом случае нужно установить такой СПИ, как будто этот объект уже находится в собственности компании. Тогда за время аренды часть стоимости предмета аренды будет списана, как амортизация ППА, а после выкупа остаток стоимости спишется, как амортизация собственного объекта основных средств.

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