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Основные средства

Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете

Чтобы рассчитать сумму амортизационных отчислений, нужно знать ликвидационную стоимость. Рассказываем, как определить ее для разных видов внеоборотных активов.
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Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете
Иллюстрация: Академия «Регламент»

Что такое ликвидационная стоимость

Ликвидационная стоимость — это сумма, которую компания может получить от выбытия объекта по окончании его срока полезного использования (СПИ). При этом нужно вычесть расходы, связанные с выбытием (п. 30 ПБУ 6/2020, п. 35 ФСБУ 14/2022).

Например, объект можно продать в целом виде, сдать в металлолом, разобрать на запчасти и тоже продать их или использовать в дальнейшей деятельности компании.

Как определить ликвидационную стоимость основных средств

Общий порядок

Ликвидационную стоимость основных средств (ОС) нужно определять по стандартным правилам.

Пример 1.

Компания «ПромДеталь» использует в производстве фрезерный станок и планирует по окончании СПИ сдать его в металлолом. Предполагаемая стоимость металлолома — 20 000 руб., планируемые расходы на демонтаж станка — 5 000 руб. Значит, ликвидационная стоимость станка равна:

20 000 руб. - 5000 руб. = 15 000 руб.

Ликвидационная стоимость основного средства может быть нулевой в следующих случаях (п. 31 ФСБУ 6/2020):

1. Поступлений от выбытия объекта не ожидается.

2. Сумма предполагаемых поступлений от выбытия объекта несущественна. Критерии существенности организация должна определить самостоятельно и отразить в учетной политике. Это может быть, например, фиксированная сумма или процент от первоначальной стоимости.

3. Сумму поступлений от выбытия объекта невозможно определить.

Пример 2.

Воспользуемся условиями примера 1 и предположим, что:

1.  Первоначальная стоимость станка равна 800 000 руб.

2.  В учетной политике установлено, что сумма поступлений от выбытия объекта по окончании СПИ является несущественной, если она составляет менее 5% от его первоначальной стоимости.

Предполагаемые поступления от сдачи станка в металлолом — 15 000 руб. Определим, какую долю от первоначальной стоимости станка они составляют:

15 000 руб. / 800 000 руб. х 100% = 1,9%

В соответствии с установленным критерием существенности, сумма предполагаемого дохода несущественна. Поэтому ликвидационная стоимость станка равна нулю.

А если бы, например, в учетной политике был установлен критерий существенности в виде фиксированной суммы — 10 000 руб., то ликвидационную стоимость в 15 000 руб. нужно было бы учитывать при начислении амортизации.

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Как учесть изменения ликвидационной стоимости основных средств при расчете амортизации 

Ликвидационную стоимость ОС нужно регулярно проверять на соответствие условиям использования объекта и при необходимости корректировать. Проверка проводится не реже, чем раз в год. А если есть основания полагать, что изменившиеся условия могут повлиять на ликвидационную стоимость, то проверять ее можно и чаще (п. 37 ФСБУ 6/2020).

Ликвидационная стоимость ОС может измениться по следующим причинам:

1. Организация изменила свои планы в отношении объекта. Например, ранее не предполагалось продавать его по окончании СПИ, а теперь такое решение принято.

2. Изменились внешние условия, например, рыночные цены.

Изменения ликвидационной стоимости повлияют на сумму амортизации по объекту. Их нужно отражать в учете, как изменения оценочных значений — перспективно, не корректируя данные за прошлые периоды.

Пример 3.

Компания «Транзит» приобрела грузовой автомобиль за 3 500 000 руб. Организация предполагала использовать его 5 лет с одинаковой интенсивностью, а затем продать за 500 000 руб. Для начисления амортизации был выбран линейный способ.

Амортизация за первый год:

(3 500 000 руб. - 500 000 руб.) / 5 = 600 000 руб. 

Амортизация за второй год:

(3 500 000 руб. - 500 000 руб. - 600 000 руб.) / 4 = 600 000 руб. 

В конце третьего года эксплуатации, в связи с ростом рыночных цен на транспортные средства, организация решила увеличить ликвидационную стоимость автомобиля с 500 000 руб. до 800 000 руб. Поэтому, начиная с третьего года эксплуатации, сумма амортизации уменьшилась.

Амортизация за третий год:

(3 500 000 руб. - 800 000 руб. - 600 000 руб. - 600 000 руб.) / 3 = 500 000 руб. 

Амортизация за четвертый год:

(3 500 000 руб. - 800 000 руб. - 600 000 руб. - 600 000 руб. - 500 000 руб.) / 2 = 500 000 руб.

Амортизация за пятый год:

(3 500 000 руб. - 800 000 руб. - 600 000 руб. - 600 000 руб. - 500 000 руб. - 500 000 руб.) / 1 = 500 000 руб.

Как раскрывать информацию о ликвидационной стоимости основных средств в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности нужно, с учетом существенности, раскрывать информацию о ликвидационной стоимости основных средств и ее изменениях (п. 45 ФСБУ 6/2020).

Так как в стандартных отчетных формах не предусмотрен раздел для ликвидационной стоимости, то эту информацию нужно раскрывать в свободной форме в пояснительной записке к отчетности.

Пример формулировки:

«В связи с ростом рыночных цен ликвидационная стоимость грузового автомобиля «ГАЗель» (инв. № 00123) была увеличена с 500 000 руб. до 800 000 руб.

Как определить ликвидационную стоимость нематериальных активов

Общие правила

Начиная с 1 января 2024 года, нужно обязательно применять ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы» (п. 2 приказа Минфина РФ от 30.05.2022 № 86н). Ликвидационная стоимость нематериальных активов (НМА) по ФСБУ 14/2022 в общем случае определяется так же, как и для основных средств. Это предполагаемая оценка поступлений от выбытия актива за вычетом затрат на выбытие (п. 35 ФСБУ 14/2022).

У НМА есть особенности порядка признания ликвидационной стоимости нулевой. Для основных средств по умолчанию предполагается, что какая-то ликвидационная стоимость есть, а признать ее нулевой можно только при определенных условиях. Для нематериальных активов применяется обратный подход. По умолчанию предполагается, что ликвидационная стоимость НМА равна нулю, а признать ее ненулевой можно только в отдельных ситуациях (п. 36 ФСБУ 14/2022):

1. Организация уже заключила договор купли-продажи НМА, который должен быть исполнен по окончании СПИ.

2. Существует активный рынок для НМА этого вида. Под активным рынком в данном случае следует понимать рынок, на котором сделки осуществляются с такой частотой и в таком объеме, чтобы информацию о ценах можно было бы получать на постоянной основе (письмо Минфина от 27.10.2023 № 07-01-09/103008).

3. Есть высокая вероятность того, что активный рынок появится к концу СПИ.

Такой подход к определению ликвидационной стоимости связан со спецификой НМА. Этот вид активов не имеет вещественной формы и нередко предназначен только для использования в одной организации. Например, это может быть товарный знак или компьютерная программа, адаптированная под особенности конкретного бизнеса. Поэтому продать объект НМА на открытом рынке по истечении СПИ намного сложнее, чем объект основных средств.

Пример 4.

Компания «Старт» приобрела для ведения управленческого учета специализированную программу «ФинПлюс». Стоимость — 150 000 руб. Компания собирается использовать программу в течение 3 лет, а затем продать право на ее использование своей дочерней компании «Полет» за 30 000 руб. Договор о продаже права подписан. Поэтому ликвидационная стоимость НМА будет равна 30 000 руб.

Как учесть изменения ликвидационной стоимости нематериальных активов при расчете амортизации

Подход ФСБУ 14/2022 к этому вопросу аналогичен подходу ФСБУ 6/2020. Ликвидационную стоимость НМА нужно проверять не реже, чем раз в год — в конце года — и при необходимости корректировать. Изменения ликвидационной стоимости нужно отражать в бухучете, как изменения оценочных значений — перспективно.

Пример 5.

Воспользуемся условиями примера 4. Компания «Старт» выбрала для начисления амортизации приобретенной программы линейный способ. Амортизация за первый год:

(150 000 руб. - 30 000 руб.) / 3 = 40 000 руб. 

По истечении первого года эксплуатации договор продажи права на использование программы «ФинПлюс» был расторгнут, так как дочерняя компания «Старт» разработала собственное программное обеспечение. Вероятность продажи указанного права на открытом рынке минимальна, так как программа адаптирована под конкретный бизнес. Поэтому ликвидационная стоимость НМА была признана равной нулю и амортизация увеличилась.

Амортизация за второй год:

(150 000 - 40 000 руб.) / 2 = 55 000 руб.

Амортизация за третий год:

(150 000 руб. - 40 000 руб. - 55 000 руб.) / 1 = 55 000 руб.  

Как отразить в учете ликвидационную стоимость нематериальных активов при переходе на ФСБУ 14/2022 с 2024 года

В общем случае переходить на новый стандарт нужно ретроспективно — пересчитывать все данные по НМА так, как будто бы новые правила действовали с момента их приобретения или создания (п. 52 ФСБУ 14/2022).

Однако можно использовать и упрощенный порядок: внести изменения в соответствии с правилами нового стандарта на начало 2024 года или на конец 2023 года (п. 53 ФСБУ 14/2022). В том числе на эту дату нужно определить и ликвидационную стоимость НМА.

Пример 6.

Компания «Альфа» в декабре 2021 года приняла на учет товарный знак. Затраты на его разработку составили 200 000 руб. Организация планировала использовать его в течение четырех лет,  а затем продать право на использование дочерней компании «Дельта» за 30 000 руб.

В 2022 и 2023 годах компания «Альфа» вела учет НМА по правилам ПБУ 14/2007, поэтому ликвидационная стоимость товарного знака не определялась. Для начисления амортизации организация использовала линейный способ.

Амортизация за 2022 год:

200 000 руб. / 4 = 50 000 руб.

Амортизация за 2023 год:

200 000 руб. / 4 = 50 000 руб.

По состоянию на 31.12.2023 года договор купли-продажи права на товарный знак за 30 000 руб. был уже подписан, поэтому ликвидационную стоимость определили в этой сумме.

Амортизация за 2024 год:

(200 000 руб. - 30 000 руб. - 50 000 руб. - 50 000 руб.) / 2 = 35 000 руб.

Амортизация за 2025 год:

(200 000 руб. - 30 000 руб. - 50 000 руб. - 50 000 руб. - 35 000 руб.) / 1 = 35 000 руб.

Как раскрывать информацию о ликвидационной стоимости нематериальных активов в бухгалтерской отчетности

В бухгалтерской отчетности нужно раскрывать информацию об элементах амортизации НМА и их изменениях, включая и ликвидационную стоимость (п. 49 ФСБУ 14/2022). Эти сведения нужно раскрывать в свободной форме в пояснениях к бухгалтерской отчетности.

Пример формулировки:

«В связи с расторжением договора купли-продажи права на использование программного обеспечения для НМА «Учетная программа «ФинПлюс» (инв. № 0012) была установлена нулевая ликвидационная стоимость, начиная с 01.01.2025».

Как определить ликвидационную стоимость прав пользования активами

Право пользования активом (ППА) — это специальный объект учета, который возникает у арендатора при применении ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды». Оно состоит из первоначальной оценки обязательства по аренде, авансовых платежей, а также дополнительных расходов и оценочных обязательств арендатора, если они есть (п. 13 ФСБУ 25/2018).

При учете ППА нужно руководствоваться правилами, установленными для аналогичных активов (п. 10 ФСБУ 25/2018).

Выше мы рассмотрели порядок определения, корректировки и отражения в отчетности ликвидационной стоимости основных средств и НМА. Чаще всего арендуют именно эти объекты. Поэтому при учете ППА нужно руководствоваться, в первую очередь, нормами ФСБУ 6/2020, но с учетом специфики арендных отношений.

Возможны два варианта определения ликвидационной стоимости в зависимости от условий договора аренды:

1.  Если договор не предполагает выкупа предмета аренды, то ликвидационная стоимость ППА будет равна нулю. В этом случае арендатор по окончании срока аренды просто вернет объект арендодателю.

2.  Если выкуп предполагается, то ликвидационную стоимость ППА нужно определять, как ликвидационную стоимость самого будущего объекта основных средств, как будто он уже находится в собственности компании.

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Комментарии

1
  • Сергей Верещагин

    Мое личное мнение, что вот эта ликвидационная стоимость - чисто теоретический изыск, который ничего, кроме дополнительных хлопот не принесет, и принести не может. Так что, по п. 31 ФСБУ 6/2020 (я пока молчу про ФСБУ 14), признавайте ее равной ноль руб. 00 коп., и всё.

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Как определить ликвидационную стоимость основных средств, прав пользования активами и нематериальных активов в бухгалтерском учете

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