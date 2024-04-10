Академия «Регламент»: почему замолчал блог

Всем привет! С вами Алексей Иванов — генеральный директор Академии «Регламент» и автор телеграм-канала «Переводчик с бухгалтерского». Обычно так я начинаю свой пятничный ликбез, но не в этот раз.
Постоянные читатели наверняка заметили, что в феврале блог Академии перестал обновляться. Я не мог просто закрыть блог без объяснения, но и написать этот пост до окончательного решения по будущему компании тоже нельзя было.
Часто говорят, что из 100 стартапов выживает только 10. Наш в эту десятку не попал. Мы закрываем Академию «Регламент».
Причина проста: не подтвердилась гипотеза о конверсии интереса в покупку. Поэтому в феврале мы остановили набор студентов. Доучиваем оставшихся и закрываемся.
Блог Академии также будет закрыт. Но для истории подведу итоги его полугодовой работы:
Мы выпустили 71 пост. Эти посты прочитали 230 тысяч раз. И по опыту работы с Клерком, их будут читать еще не один год. А значит, еще многим бухгалтерам станет хоть немного проще работать.
У нас 15 312 подписчиков. Это немало. Спасибо, что вы были с нами!
На пике мы занимали 3-е место в рейтинге образовательных компаний и 18-е — в общем рейтинге. Это приятно.
Так что уходим с высоко поднятой головой. Точнее, уходит Академия, я никуда с Клерка не денусь. Пятничный ликбез продолжится в моей Трибуне — подписывайтесь!
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Комментарии11
Алексей, мы очень надеемся, что это не повлияет на ведение вашего блога в Трибуне?)) Мы ждем от вас новых викторин)
Будут и викторины, и тексты. Стартую уже в эту пятницу! 😉
Супер! Будем ждать!
Искренне надеюсь, что вы с Клерком не расстанетесь, представить Клерке без ликбеза уже невозможно)
Куда ж я от вас денусь?! Тем более, когда еще и движок для викторин появился! 😃
Алексей, мы всегда ждем вас с новыми идеями и начинаниями! Остаемся постоянными читателями вашего блога и с Клерка вас не отпустим)
Спасибо! Очень приятно чувствовать поддержку Клерка!