Планировка онлайн для квартир и студий: топ-10 программ для дизайна интерьера

Продумывать всё заранее важно в любом деле, тем более в ремонте. Но если мы говорим про работу с планировкой онлайн, то особенно актуальны такие сервисы для малогабаритных квартир и студий, где каждый квадратный метр должен работать максимально эффективно.
Что такое онлайн-планировка и зачем её использовать
Онлайн-планировка — это создание проекта квартиры или студии прямо в браузере: без скачивания и установки программ, что часто требует высокой производительности ПК. Пользователь чертит план помещения, задаёт точные размеры, размещает мебель и сразу видит результат в 2D или 3D.
Зачем это нужно
Проверить, поместится ли желаемая мебель в студии или малогабаритной квартире;
Продумать зонирование (спальня-гостиная, кухня-ниша и т. д.);
Подготовить чертежи для строителей (где и какие перегородки возводить, где разместить розетки и точки водозабора);
Избежать критичных ошибок до ремонта, например, с размещением дверных проемов, которые в итоге не позволят разместить нужную мебель или технику.
Плюсы онлайн-сервисов
✔ Не требуют установки
✔ Доступны с любого устройства
✔ Быстрое создание 2D/3D-плана
✔ Многие имеют русский интерфейс
✔ Подходят новичкам
Минусы
✖ Бесплатные версии часто ограничены по своему функционалу
✖ Для фотореалистичных рендеров почти всегда нужна подписка
✖ Зависимость от стабильного и скоростного интернет-соединения
Топ-10 онлайн-программ для планировки квартир
Выбор программ-планировщиков довольно обширен, но в этом обзоре мы решили сосредоточиться на двух важных моментах:
рассматривать только планировщики с онлайн-доступом ко всему функционалу программы, поскольку это снимает такое важное ограничение, как технические параметры ПК (на машинах с устаревшим «железом» некоторые программы просто невозможно запустить);
выбирать программы, у которых есть хотя бы пробный бесплатный доступ, что позволит пользователю попробовать разные варианты и выбрать наиболее подходящий по функционалу.
Все 10 программ в списке ниже отвечают обоим пунктам.
1. Remplanner
Формат: только онлайн
Русский язык: да, полностью на русском языке
Бесплатный доступ: да (базовый функционал)
Ключевые особенности
Профессиональный 2D-планировщик с возможностью работы над интерьером в формате 3D.
Создание рабочих чертежей: электрика, отопление, сантехника, вентиляция и видеонаблюдение.
Формирование полноценного альбома проекта с полным комплектом чертежей, разверток и визуализаций.
Экспорт в PDF формате.
Работа с точными размерами.
Плюсы
Разработан с учётом российских стандартов строительства и ремонта.
Подходит не только для визуализации идеи, но и для реального строительства.
Понятный интерфейс, наличие видеоуроков внутри планировщика.
Минусы
Для доступа к полному списку возможностей требуется подписка.
Вывод: лучший онлайн-вариант для тех, кто планирует реальный ремонт, а не просто расстановку мебели.
2. Planner 5D
Формат: онлайн + мобильное приложение
Русский язык: да
Бесплатный доступ: да (ограниченный каталог и базовые функции)
Ключевые особенности
Создание планов помещений в 2D- и 3D-режиме.
Большой встроенный каталог мебели и отделочных материалов.
Возможность загрузки собственного плана и работы с точными размерами.
Фотореалистичная визуализация (но только в платной версии).
Сохранение проектов в облаке.
Плюсы
Подходит для новичков и пользователей без технической подготовки.
Быстрое создание наглядной 3D-картинки.
Удобен для планировки студий и небольших квартир.
Минусы
Большая часть качественных текстур и предметов мебели доступна по подписке (бесплатно только 5%).
Программа интерьерной и не предполагает создания технических чертежей.
Вывод: удобный инструмент для визуализации идей и подбора планировочных решений без углубления в техническую документацию.
3. Homestyler
Формат: онлайн
Русский язык: да
Бесплатный доступ: да (с ограничениями по рендерам)
Ключевые особенности
Проектирование планов квартир в 2D и 3D.
Фотореалистичная визуализация интерьера.
Галерея готовых проектов и шаблонов.
Возможность создавать панорамы и виртуальные туры.
Облачное хранение проектов.
Плюсы
Высокое качество 3D-визуализации.
Подходит для презентации проекта клиентам или арендаторам.
Понятный интерфейс.
Минусы
В бесплатной версии доступны только рендеры в 1К, а не 4К, некоторые премиальные функции также доступны только по подписке. К тому же все бесплатные рендеры сохраняются с водяным знаком.
Программа не предусматривает работу над технической частью проекта, только над визуальной.
Вывод: прекрасный сервис для создания эффектных визуализаций и демонстрации будущего интерьера.
4. Floorplanner
Формат: онлайн
Русский язык: частично
Бесплатный доступ: да (ограничение по количеству проектов и функционалу)
Ключевые особенности
Быстрое построение планов помещений с точными размерами.
Работа в 2D и базовом 3D-режиме.
Экспорт изображений и планов.
Создание нескольких этажей (до трех) в рамках одного проекта.
Подходит для коммерческих и жилых объектов.
Плюсы
Простота освоения.
Удобен для подготовки схем планировки.
Подходит риелторам и собственникам недвижимости.
Минусы
Позволяет работать над технической частью проекта, но уровень детализации средний.
Расширенные функции приобретаются отдельно за так называемые кредиты.
Вывод: хороший вариант для подготовки понятных планов, если нужна точность размеров без глубокой технической проработки.
5. Roomtodo
Формат: онлайн
Русский язык: да
Бесплатный доступ: да, с ограничениями
Ключевые особенности
Создание планировки в 2D и 3D.
Большой каталог мебели и отделочных материалов.
Возможность работы с точными размерами помещений.
Облачное хранение проектов.
Экспорт изображений (частично платный).
Плюсы
Подходит для самостоятельного проектирования.
Простой и понятный интерфейс.
Быстрое создание базовой визуализации.
Минусы
Ограниченный функционал в бесплатной версии.
Нет возможности создания полноценного набора рабочих чертежей.
Базовый уровень рендеров, без особой реалистичности.
Вывод: доступный онлайн-сервис для планировки квартиры или студии без сложных инженерных задач.
6. Roomstyler 3D Home Planner
Формат: онлайн
Русский язык: нет
Бесплатный доступ: да
Ключевые особенности
Планировка помещений в 2D и 3D.
Большая библиотека мебели реальных брендов.
Возможность задавать точные размеры комнат.
Создание рендеров на базе ваших чертежей.
Публикация проектов в сообществе пользователей.
Плюсы
Подходит для подбора мебели и расстановки предметов в помещении.
Не требует скачивания и установки на ПК.
Удобен для создания концепции интерьера.
Интуитивный и постой интерфейс.
Минусы
Статичный размер предметов.
Нет возможности технического проектирования.
Слабый уровень визуализации.
Вывод: сервис для простого визуального моделирования интерьера без акцента на строительную документацию и фотореализм.
7. SketchUp Free
Формат: онлайн
Русский язык: да
Бесплатный доступ: да
Ключевые особенности
Профессиональное 3D-моделирование в браузере.
Точная работа с размерами и геометрией.
Доступ к библиотеке 3D-моделей.
Возможность экспорта проектов.
Инструменты для сложной геометрии и нестандартных решений.
Плюсы
Высокая точность проектирования.
Подходит для создания мебели по индивидуальным параметрам.
Гибкость и масштабируемость проектов.
Минусы
Требует времени на освоение.
Не специализирован под интерьер.
Вывод: инструмент для продвинутых пользователей, которым важна точность и гибкость моделирования.
8. RoomSketcher
Формат: онлайн и мобильное приложение
Русский язык: в данный момент нет
Бесплатный доступ: да, но только базовый
Ключевые особенности
Создание детализированных планов в 2D и 3D.
Генерация 3D-туров по помещению.
Экспорт планов в различных форматах.
Работа с несколькими вариантами планировки.
Облачное хранение проектов.
Плюсы
Очень большая библиотека предметов интерьера и декора.
Качественная визуализация проекта.
Современный интерфейс.
Минусы
Большинство профессиональных функций только по подписке.
Может потребоваться время для освоения всех возможностей программы.
Программа довольно ресурсоемкая, на слабом ПК могут быть проблемы в работе.
Вывод: инструмент для тех, кому важна презентабельная визуализация и демонстрация проекта.
9. My3DPlanner
Формат: онлайн
Русский язык: нет
Бесплатный доступ: да
Ключевые особенности
Быстрое создание планов помещений.
Работа в 2D- и 3D-режиме.
Расстановка мебели из встроенного каталога.
Возможность редактирования размеров предметов.
Сохранение проекта в облаке.
Плюсы
Подходит для быстрого тестирования идей.
Не требует установки.
Прост в освоении.
Можно создавать собственный каталог предметов.
Минусы
Ограниченные инструменты в бесплатной версии.
Слабый уровень визуализации.
Вывод: базовый онлайн-планировщик для проверки компоновки пространства и простых презентаций.
10. Cedreo
Формат: онлайн
Русский язык: нет
Бесплатный доступ: есть пробная версия
Ключевые особенности
Проектирование квартир и домов в 3D.
Создание реалистичных визуализаций.
Возможность добавления нескольких этажей.
Генерация презентационных материалов.
Экспорт изображений и планов.
Плюсы
Подходит для презентаций и демонстрации клиентам.
Удобен для комплексных проектов, в том числе технической части.
Современная графика.
Минусы
Полноценная работа доступна только в платной версии.
Менее ориентирован на российские строительные нормы.
Вывод: неплохой сервис для работы над комплексным проектом, но только при оплате доступа к полному функционалу.
Как выбрать программу для планировки квартиры или студии
При выборе сервиса ориентируйтесь на три ключевых параметра:
1. Цель
Набросок идеи → достаточно простого онлайн-планировщика.
Подготовка к ремонту → лучше выбирать вариант, где предусмотрена техническая часть проекта.
Мебель по индивидуальному эскизу → потребуется более профессиональный софт.
2. Точность измерений.
Для студий и малогабаритных квартир важна работа с точными размерами — иначе мебель просто не поместится.
3. Бюджет.
Многие сервисы предлагают бесплатные версии, но за фотореалистичный рендер или экспорт чертежей обычно приходится заплатить. Поэтому тут стоит смотреть на российские планировщики, их подписка обходится дешевле, а оплатить можно любой российской картой.
Онлайн-планировка позволяет избежать дорогостоящих ошибок при ремонте и максимально эффективно использовать пространство. Для собственников квартир, арендодателей и инвесторов в недвижимость такие инструменты становятся частью финансового планирования проекта. Потому что грамотная планировка — это не только про эстетику, но и про экономию бюджета.
