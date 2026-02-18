Планировка онлайн для квартир и студий: топ-10 программ для дизайна интерьера

Топ-10 онлайн-программ для планировки квартир

Пример планировки, созданный в Remplanner и обработанный нейросетью

Выбор программ-планировщиков довольно обширен, но в этом обзоре мы решили сосредоточиться на двух важных моментах:

рассматривать только планировщики с онлайн-доступом ко всему функционалу программы, поскольку это снимает такое важное ограничение, как технические параметры ПК (на машинах с устаревшим «железом» некоторые программы просто невозможно запустить);

выбирать программы, у которых есть хотя бы пробный бесплатный доступ, что позволит пользователю попробовать разные варианты и выбрать наиболее подходящий по функционалу.

Все 10 программ в списке ниже отвечают обоим пунктам.