Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов

Программы «1С» позволяют предприятиям работать эффективнее, быстрее и результативнее. Для достижения желаемого результата из обширной линейки нужно выбрать продукт, наиболее подходящий под потребности конкретной компании. Расскажем, какая программа какому бизнесу подойдет и на какие критерии нужно ориентироваться при выборе ПО.

Функции, которые автоматизирует 1С

Чтобы выбрать подходящую программу 1С, сначала нужно разобраться в том, какие функции вы хотите автоматизировать с ее помощью.

Бухгалтерский, управленческий и налоговый учет . С помощью 1С можно комплексно подходить к решению задач по бухучету, составлению отчетов, формированию налоговых отчетов. У 1С есть решения для любой организации — для микробизнеса и крупного холдинга, для коммерческого предприятия и бюджетного учреждения.

Торговый учет и продажи . 1С автоматизирует управление продажами, закупками, складскими запасами и финансами, позволяет контролировать взаимодействие с клиентами. Гибкие настройки помогают встроить программу в деятельность всех торговых компаний, независимо от размера. Для небольшого бизнеса есть возможность отключить функции, предусмотренные для крупномасштабного бизнеса.

Кадровый учет . С помощью 1С можно ускорить процесс кадрового делопроизводства, процесс оформления и увольнения работников, вести графики отпусков и учет рабочего времени и т.д.

Производственный учет . Программа позволяет вести учет производственных и складских операций, следить за расходом и запасами сырья, контролем качества производственных процессов, автоматически рассчитывать себестоимость производимой продукции.

Документооборот. В программе есть возможности для коллективной коммуникации между работниками, совместной работы над одним проектом, осуществления контроля за ходом работы и качеством исполнения, согласованием и подписанием документов.

Компания «RGSoft» специализируется на оказании услуг по внедрению в бизнес-процессы программных продуктов 1С. Профессионалы «RGSoft» учитывают все особенности вашего бизнеса и предлагают комплексные решения по автоматизации, удовлетворяющие все потребности компании. Оставить заявку

Оптимальные решения для разных типов бизнеса

При выборе 1С важно обращать внимание на размер и сферу, в которой работает компания. От этого зависит выбор подходящей конфигурации 1С.

Если у вас крупная организация со сложным циклом производства:

В этом случае требуется детальное планирование и управление. С этим справится «1С ERP:Управление предприятием». Программа поможет автоматизировать склад, закупки, продажи, производство, учет. Возможна дополнительная установка модулей 1С. Например, для более детального управления графиком производства и его оперативным перепланированием с учетом всех событий можно надстроить модуль 1С MES.

Если у вас сложная холдинговая структура и вам важно автоматизировать процесс по централизованному управлению закупками, в том числе тендеры, управление инвестиционными проектами, то обратите внимание на «1С:ERP Управление холдингом».

Если у вас торговая компания с производством одного вида продукции:

Для одноэтапного производства отлично подойдут «1С:Управление нашей фирмой» и «1С Комплексная автоматизация». В них с небольшими различиями учтены функции работы с клиентами, складского учета, закупок, продаж, планирования производства, кадрового учета, бюджетирования, регламентированного учета.

Если делать выбор между 1С:УНФ и 1С:КА, то УНФ — это больше продукт для не очень крупных оптовых и розничных компаний, интернет-магазинов, сервис-компаний или мелкосерийного производства. 1С:КА больше подойдет средним и крупным оптовым компаниям, тем, у кого среднее производство, а также есть работа с гособоронзаказами.

Если у вас сервисная или торговая компания:

При необходимости вести бухгалтерию в том же информационном пространстве стоит выбрать «1С:Комплексную автоматизацию». Если бухгалтерский учет вести не нужно или для этого используется отдельная программа, то подойдет «1С: Управление торговлей».

Функционал включает работу с клиентами, складской учет, управление закупками и продажами, казначейство, регламентированный учет, планирование и бюджетирование. Есть возможность внедрения дополнительных модулей, если потребуются дополнительные возможности.

1С представляет собой конструктор, который можно использовать для любых процессов компании, независимо от ее величины. Возможна разработка нестандартных модулей под конкретные задачи и направления.

Лицензии

Если вы покупаете «коробку» 1С, например, «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ», то получаете платформу с выбранной конфигурацией и лицензию на 1 рабочее место. При необходимости можно отдельно докупить лицензии на нужное количество рабочих мест в локальной сети.

Типы лицензий:

Программные — их установка осуществляется путем активации пин-кода.

Аппаратные — находятся на usb-носителе, для активации достаточно вставить флешку-ключ в компьютер.

Программные лицензии подходят для стационарных рабочих мест. Для мобильного рабочего места больше подойдет аппаратная лицензия.

Платформа, входящая в комплект, работает в файловом режиме, что позволяет одновременно работать на ней не более 5 пользователям в одной локальной сети. Если предполагается большее количество рабочих мест, логичнее сразу установить сервер. Он обеспечит постоянную хорошую скорость работы в сети.

Под сервер 1С потребуется приобрести отдельную лицензию. Чтобы избежать сложностей со скоростью работы, лучше сразу приобрести 64-битную версию серверного ПО. В данном случае база данных будет располагаться на сервере.

При покупке ПО вам понадобится дополнительный комплекс услуг по внедрению. А именно, нужно будет: настроить программу;

возможно, доработать ПО под запросы организации;

настроить обмен данными;

обучить персонал работе по 1С. Компания RGSoft предоставляет полный комплекс услуг по внедрению 1С. Узнать подробнее

Оборудование

Программные продукты 1С потребляют большое количество энергии и нуждаются в современном оборудовании. Только качественное «железо» обеспечит бесперебойную работу. Помимо этого, техника требует регулярного обслуживания и обновления.

Если бюджет на автоматизацию бизнес-процессов ограничен и не включает в себя достаточные суммы на технологическое оснащение, можно разместить базы данных в облачном хранилище 1С. Вы сможете работать в 1С из офиса или любого другого удобного места, а сама база будет храниться в data-центре 1С. Вариант использования облачного хранилища 1С дает возможность в будущем сэкономить на обновлении техники.

С продуктами 1С вы решите вопросы с автоматизацией предприятия с учетом его особенностей и потребностей. А если сомневаетесь, какую программу 1С выбрать, то эксперты франчайзинговой компании «RGSoft» помогут подобрать подходящую конфигурацию и избежать ошибок в подборе ПО.

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