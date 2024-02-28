Логотип RG-Soft
RG-Soft

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов

Программы «1С» позволяют предприятиям работать эффективнее, быстрее и результативнее. Для достижения желаемого результата из обширной линейки нужно выбрать продукт, наиболее подходящий под потребности конкретной компании. Расскажем, какая программа какому бизнесу подойдет и на какие критерии нужно ориентироваться при выборе ПО.
55 26
Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Функции, которые автоматизирует 1С

Чтобы выбрать подходящую программу 1С, сначала нужно разобраться в том, какие функции вы хотите автоматизировать с ее помощью.

  • Бухгалтерский, управленческий и налоговый учет. С помощью 1С можно комплексно подходить к решению задач по бухучету, составлению отчетов, формированию налоговых отчетов. У 1С есть решения для любой организации — для микробизнеса и крупного холдинга, для коммерческого предприятия и бюджетного учреждения.

  • Торговый учет и продажи. 1С автоматизирует управление продажами, закупками, складскими запасами и финансами, позволяет контролировать взаимодействие с клиентами. Гибкие настройки помогают встроить программу в деятельность всех торговых компаний, независимо от размера. Для небольшого бизнеса есть возможность отключить функции, предусмотренные для крупномасштабного бизнеса.

  • Кадровый учет. С помощью 1С можно ускорить процесс кадрового делопроизводства, процесс оформления и увольнения работников, вести графики отпусков и учет рабочего времени и т.д. 

  • Производственный учет. Программа позволяет вести учет производственных и складских операций, следить за расходом и запасами сырья, контролем качества производственных процессов, автоматически рассчитывать себестоимость производимой продукции.

  • Документооборот. В программе есть возможности для коллективной коммуникации между работниками, совместной работы над одним проектом, осуществления контроля за ходом работы

    и качеством исполнения, согласованием и подписанием документов.

Компания «RGSoft» специализируется на оказании услуг по внедрению в бизнес-процессы программных продуктов 1С. Профессионалы «RGSoft» учитывают все особенности вашего бизнеса и предлагают комплексные решения по автоматизации, удовлетворяющие все потребности компании. 

Оставить заявку

Оптимальные решения для разных типов бизнеса

При выборе 1С важно обращать внимание на размер и сферу, в которой работает компания. От этого зависит выбор подходящей конфигурации 1С.

  • Если у вас крупная организация со сложным циклом производства:

В этом случае требуется детальное планирование и управление. С этим справится «1С ERP:Управление предприятием». Программа поможет автоматизировать склад, закупки, продажи, производство, учет. Возможна дополнительная установка модулей 1С. Например, для более детального управления графиком производства и его оперативным перепланированием с учетом всех событий можно надстроить модуль 1С MES. 

Если у вас сложная холдинговая структура и вам важно автоматизировать процесс по централизованному управлению закупками, в том числе тендеры, управление инвестиционными проектами, то обратите внимание на «1С:ERP Управление холдингом».

  • Если у вас торговая компания с производством одного вида продукции:

Для одноэтапного производства отлично подойдут «1С:Управление нашей фирмой» и «1С Комплексная автоматизация». В них с небольшими различиями учтены функции работы с клиентами, складского учета, закупок, продаж, планирования производства, кадрового учета, бюджетирования, регламентированного учета.

Если делать выбор между 1С:УНФ и 1С:КА, то УНФ — это больше продукт для не очень крупных оптовых и розничных компаний, интернет-магазинов, сервис-компаний или мелкосерийного производства. 1С:КА больше подойдет средним и крупным оптовым компаниям, тем, у кого среднее производство, а также есть работа с гособоронзаказами.

  • Если у вас сервисная или торговая компания: 

При необходимости вести бухгалтерию в том же информационном пространстве стоит выбрать «1С:Комплексную автоматизацию». Если бухгалтерский учет вести не нужно или для этого используется отдельная программа, то подойдет «1С: Управление торговлей». 

Функционал включает работу с клиентами, складской учет, управление закупками и продажами, казначейство, регламентированный учет, планирование и бюджетирование. Есть возможность внедрения дополнительных модулей, если потребуются дополнительные возможности.

1С представляет собой конструктор, который можно использовать для любых процессов компании, независимо от ее величины. Возможна разработка нестандартных модулей под конкретные задачи и направления. 

Лицензии

Если вы покупаете «коробку» 1С, например, «1С:Бухгалтерия 8 ПРОФ», то получаете платформу с выбранной конфигурацией и лицензию на 1 рабочее место. При необходимости можно отдельно докупить лицензии на нужное количество рабочих мест в локальной сети.

Типы лицензий:

  • Программные — их установка осуществляется путем активации пин-кода.

  • Аппаратные — находятся на usb-носителе, для активации достаточно вставить флешку-ключ в компьютер. 

Программные лицензии подходят для стационарных рабочих мест. Для мобильного рабочего места больше подойдет аппаратная лицензия.

Платформа, входящая в комплект, работает в файловом режиме, что позволяет одновременно работать на ней не более 5 пользователям в одной локальной сети. Если предполагается большее количество рабочих мест, логичнее сразу установить сервер. Он обеспечит постоянную хорошую скорость работы в сети.

Под сервер 1С потребуется приобрести отдельную лицензию. Чтобы избежать сложностей со скоростью работы, лучше сразу приобрести 64-битную версию серверного ПО. В данном случае база данных будет располагаться на сервере.

При покупке ПО вам понадобится дополнительный комплекс услуг по внедрению. А именно, нужно будет:

  • настроить программу;

  • возможно, доработать ПО под запросы организации;

  • настроить обмен данными;

  • обучить персонал работе по 1С.

Компания RGSoft предоставляет полный комплекс услуг по внедрению 1С. 

Узнать подробнее

Оборудование

Программные продукты 1С потребляют большое количество энергии и нуждаются в современном оборудовании. Только качественное «железо» обеспечит бесперебойную работу. Помимо этого, техника требует регулярного обслуживания и обновления. 

Если бюджет на автоматизацию бизнес-процессов ограничен и не включает в себя достаточные суммы на технологическое оснащение, можно разместить базы данных в облачном хранилище 1С. Вы сможете работать в 1С из офиса или любого другого удобного места, а сама база будет храниться в data-центре 1С. Вариант использования облачного хранилища 1С дает возможность в будущем сэкономить на обновлении техники.

С продуктами 1С вы решите вопросы с автоматизацией предприятия с учетом его особенностей и потребностей. А если сомневаетесь, какую программу 1С выбрать, то эксперты франчайзинговой компании «RGSoft» помогут подобрать подходящую конфигурацию и избежать ошибок в подборе ПО.

Компания RG-Soft

Выберите актуальную для вас услугу или продукт

Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8JzJ1z

Начать дискуссию

Логотип Ольга Ульянова
Ольга Ульянова
НДФЛ

Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ

Этот кейс стал актуален благодаря определению Верховного суда № 306-ЭС19-5334 от 04.06.2019 года.

Как оплата векселем позволяет ИП на ОСНО сэкономить НДФЛ
1
27

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Иностранные работники

Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно

Налогообложение иностранных граждан зависит от статуса иностранца — резидент или нерезидент.

Иностранные сотрудники? Начисляем налоги правильно
9
УСН

Взносы ИП при УСН «доходы минус расходы» уменьшают не налог, а базу по нему

У ИП без работников на УСН «доходы» фиксированные взносы уменьшают налог без ограничения (вплоть до нуля). При УСН «доходы минус расходы» взносы тоже участвуют в расчете налога, но не в виде вычета.

22

Календарь вебинаров

23
Лучшие спикеры, новый каждый день
Банки

На электронных кошельках банка QIWI осталось 4,4 млрд рублей

Владельцы электронных денег смогут вернуть средства в период ликвидации банка. Их требования рассмотрят в третью очередь.

25
6-НДФЛ

В 6-НДФЛ с 2024 года раздел 1 идет нарастающим итогом, как и раздел 2

При сдаче 6-НДФЛ за периоды 2024 года следует учитывать контрольные соотношения.

42
Бухгалтеры

🙅 Главбух имеет право уволиться, даже если нет замены и не сдан годовой отчет

Главбух хотела уволиться, но не тут-то было. Директор ее не отпускает – требует сначала сдать все отчеты за 2023 год, найти на свое место другую работницу, и уже потом уходить.

2
129

Онлайн-курсы

46
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Лицензирование

С 1 апреля меняются требования к лицензированию автошкол

Для получения или продления лицензии автошколы будут получать специальное заключение от ГИБДД.

1
46
Счета-фактуры

Строку 5а счета-фактуры можно будет не заполнять

Недавно утвердили новый электронный формат счета-фактуры и УПД. Скоро будет и новая бумажная форма.

76
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

С чего начать карьеру бухгалтера: подборка курсов «Клерка» для новичков

Мы выбрали 4 курса, которые помогут вам быстро войти в профессию, освоить ее нюансы и подготовиться к реальным задачам, чтобы сразу после обучения вы смогли получить должность бухгалтера.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
50
Защита персональных данных

Бизнес обяжут платить пострадавшим от утечек

У операторов персональных данных появится финансовое обеспечение на случай возникновения утечек персональных данных. Из этих средств будут выплачивать компенсации пострадавшим.

3
90
Логотип RG-Soft
RG-Soft

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов

Программы «1С» позволяют предприятиям работать эффективнее, быстрее и результативнее. Для достижения желаемого результата из обширной линейки нужно выбрать продукт, наиболее подходящий под потребности конкретной компании. Расскажем, какая программа какому бизнесу подойдет и на какие критерии нужно ориентироваться при выборе ПО.

Как выбрать систему 1С для своего бизнеса: советы от экспертов
55
Банки

Мошенники создают поддельные сайты банка QIWI

Сайты-двойники предлагают за вознаграждение вывести деньги со счетов банка QIWI, который потерял лицензию ЦБ.

46

Разборы законов

1 180
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Будут ли вопросы от налоговой после капитального ремонта ОС?

Коллеги, добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться.

5
16
Налоговые проверки

Налоговики будут проверять признаки дробления на маркетплейсах

ФНС начнет следить за кросс-граничными сделками, будет проверять пивоваров и продавцов табачных изделий, а также искать дробленку на маркетплейсах.

135
Логотип Моё дело
Моё дело
Аренда

Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018

Подробно и с примерами проводок рассказали о том, как отражать в бухучёте предмет лизинга, лизинговые платежи, а также выкуп лизингового имущества.

Инструкция для лизингополучателя: как учитывать лизинговые операции по правилам ФСБУ 25/2018
80
Трудовые отношения

Правительство: еще больше россиян смогут пройти бесплатное переобучение

В 2024 году бесплатное обучение будет доступно всем, кто ищет работу. На программу из бюджета выделили 6 млрд рублей, которые позволят обучить больше 100 тысяч человек.

105
Логотип Оксана Донцова
Оксана Донцова

Игра с кубиками на ЕНС

У меня все было отлично — по нулям. Что эта ЁНС-овская программа потом насчитала — неизвестно... С данными «Сальдо ЕНС» в «Истории ЕНС» на протяжении всего 2023 года творилось что-то необъяснимое. Менялись суммы «Сальдо ЕНС» и «даты по состоянию»...

4
73
Логотип Мой Финансовый консультант
Мой Финансовый консультант
Экономика России

Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?

В интервью Такеру Карлсону президент России Владимир Путин заявил, что Россия в 2023 году стала первой экономикой Европы по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной способности (ППС). Так ли это на самом деле? Сейчас рассмотрим.

Владимир Путин: Россия первая экономика Европы. Так ли это на самом деле?
2
64

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Как решить проблему с формированием уведомления по УСН за 4 квартал 2023 года?

Коллеги, подскажите пожалуйста, по УСН за 4 квартал 2023 года: уведомление не сформировала, так как сдавали декларацию. Налог перечислен, а сальдо по К68.12 не свернулось. И сейчас при формировании уведомлений по НДФЛ и страховым взносам добавляется строка по УСН с суммой за 4 квартал.

2
43
Пользователи интернета

«Сбер» просит клиентов обновить мобильное приложение на Android

В ближайшие дни устаревшие версии приложения «Сбербанк Онлайн» перестанут работать.

136