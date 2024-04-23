Автоматизируем учет производства: 1С:КА или 1С:ERP

Обидно покупать дорогостоящее ПО для автоматизации производства и не использовать его в полную силу. Также не хочется попасть в ситуацию, когда функционала программы не хватает. Сравним производственный учет в популярных конфигурациях от компании 1С — «ERP 2.5. Управление предприятием» и «Комплексная автоматизация», а также стоимость их покупки.

Что выбрать

Часто компании в начале своей деятельности используют разное ПО для отдельных участков. Например, в «1С:Бухгалтерия» ведут регламентированный учет, в «1С:Зарплата и управление персоналом» считают зарплату и оформляют кадровые документы, а в «1С:Управление нашей фирмой» или программе от другого поставщика учитывают производство.

Эти конфигурации дорабатываются, между ними настраивается интеграция данных, и со временем информационная система превращается в сложного и технически нестабильного «монстра».

По мере роста компании появляется потребность модернизировать ИС и более эффективно управлять бизнес-процессами — планировать деятельность, оценивать финансовые результаты. Тогда перед владельцами бизнеса встает вопрос: какое решение для перехода выбрать — 1С:КА или 1С:ERP 2.5?

В обеих конфигурациях автоматизирован учет производства. Плюсы 1С:ERP 2.5 — охват практически всех бизнес-процессов компании. Но это дорогостоящее ПО: коробочная поставка — от 510 000 руб., плюс клиент-сервер, лицензии, внедрение. В итоге набегает приличная сумма.

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«1С:Комплексная автоматизация» — значительно дешевле. Коробочная поставка для 10 пользователей с клиент-сервером предлагается за 221 900 руб. Без затрат на внедрение тоже не обойтись, но они будут ниже, чем при переходе на ERP 2.5.

1С:КА, также как и 1С:ERP 2.5, позволяет организовать связанную информационную структуру, но спектр закрываемых задач будет меньше.

Разница в функционале для производственного учета

1С:ERP 2.5 содержит полный инструментарий для управления производством — можно формировать заказы на производство, управлять их очередью, печатать график производства.

Есть документ «Разрешение на замену материалов».

Автоматизировано пооперационное планирование, диспетчеризация производственных процессов. Можно контролировать выработку сотрудников.

1С:ERP 2.5 позволяет вести учет операций по техническому обслуживанию и ремонту оборудования.

В решении автоматизирован выпуск продукции из давальческого сырья.

Можно настроить распределение расходов по этапам заказов на производство, рассчитывать себестоимость по заказам на производство и производственным этапам.

В 1С:КА описанной функциональности нет. Конфигурация подходит скорее для компаний, которые оказывают услуги, занимаются торговлей или имеют небольшое производство.

Для сравнения, производственные расходы в «1С:Комплексной автоматизации» можно распределять только на готовую продукцию.

В 1С:КА тоже есть документ «План производства». Но его используют только для формирования отчета «Исполнение плана производства». В 1С:ERP 2.5 возможности производственного планирования гораздо шире.

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Примеры выбора ПО

Пример № 1

Большой станкостроительный завод, у которого есть несколько производственных площадок. Каждая единица продукции имеет сложный состав, срок изготовления изделия — минимум 3–4 месяца.

Чтобы работать эффективно, заводу нужно иметь план деятельности производственных подразделений, прослеживать исполнение заказов на всех этапах, иметь средства для оценки реализуемости заказов — по срокам и объемам.

Кроме этого, предприятие должно учитывать объекты эксплуатации и отслеживать заказы на ремонт станков.

Поэтому, выбор решения для автоматизации деятельности завода — «1С:ERP 2.5 Управление предприятием». «1С:Комплексная автоматизация» такие задачи просто «не потянет».

Пример № 2

Небольшое предприятие по сборке мебели. Простые производственные циклы (один — два передела). Необходимость в сложном планировании производственных мощностей и самого производства отсутствует.

В пооперационном учете потребности нет. Достаточно отражать в 1С факты хозяйственной деятельности.

Придется немного адаптировать программу под отраслевую специфику. Конфигурация «1С:Комплексная автоматизация» для такого производства вполне подходит.

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