Учет доходов и расходов в разрезе ведения проектов с помощью решения 1С:УНФ

В компании могут возникнуть случаи, когда требуется получить информацию о прибыльности заказов.

Постепенно развивая и дополняя возможности учета, появилась возможность получить информацию о прибыльности в разрезе проектов, которая позволяет собирать всю информацию о доходах и расходах в рамках нескольких заказов, относящихся к одному проекту.

Учет ведения проектов, в рассматриваемом решение 1С:УНФ позволит компании:

1. При ведении деятельности:

Вести учет нескольких заказов в рамках одного проекта.

Для каждого отдельного проекта настроить список документов, которые будут задействованы в учете.

Учитывать внутренние расходы, которые относятся к проекту. Косвенные и коммерческие расходы.

Соотносить оплату сотрудников по разным проектам.

2. При планировании бюджета:

Выстраивать планирование доходов и расходов по проекту.

3. При построении отчета деятельности:

Формировать результаты о рентабельности проекта.

Сформировать разницу между запланированными и фактическими показателями.

Принимать решения о возможном премировании сотрудников, участвовавших в проекте.

Делать выводы об оптимизации и усовершенствовании подхода к реализации проекта.

Для того чтобы познакомится с возможностью ведения проектов, рассмотрим пример работы в подсистеме 1С:УНФ, смотря на производство мебели.

Создание проекта

Создание проекта выполняется в справочнике «Проекты», в котором заполняется информации о контрагенте и планируемом сроке активности.

А после закрытия месяца будет доступна аналитика по доходам и расходам в рамках проекта.

По гиперссылке «Документы» доступна настройка документов, по которым будет формироваться учет.

Можно выбрать из основных либо сформировать состав документов. Благодаря чему можно варьировать поток денежных средств в зависимости от деятельности компании.

Документы, которые были выбраны для учета данных, можно создать здесь же, в справочнике «Проекты».

Взаимодействие с клиентом формирование документа «заказ покупателей»

Самый важный документ в системе 1С:УНФ с которого начинается взаимодействие с клиентом «Заказ покупателя». Именно в нем указывается проект, по которому будет далее собираться данные о расходах и доходах.

По умолчания расположение реквизита «Проект» находится на закладке «Дополнительно» но, как и в любом решении 1С, можно настроить расположения реквизита изменив форму.

Учет расходов на производство, закупка материалов и оплата деятельности сотрудников

В нашем примере мы рассматриваем производство мебели и соответственно в качестве расходов будут учитываться себестоимость производства. А именно закупка недостающих материалов, списание на производство и оплата работ сотрудников.

Закупка недостающих материалов через документ «Заказ поставщику». И последующего учета оплаты через документ «Сдельный наряд» и непосредственной выплаты средств «Расход со счета». Аналитика проекта подставляется автоматически.

Далее переходим к производству, для отслеживания принадлежности документа к учету в соответствующем проекте, добавим его в качестве дополнительного реквизита.

Главное здесь иметь связь с документом «Заказ покупателя». Т.к. вся аналитика собирается по нему.

После завершения работ по производству, зафиксируем работы сотрудника по сформирован на основании документа «Производство» — «Сдельный наряд». Учтем время работ.

И создадим документы для учета оплат сотрудников «Начисление зарплат» с аналитикой по заказу покупателя и проекту.

Закрытие месяца и учет прибыльности по проекту

После закрытия месяца в качестве аналитики доступен отчет «Доходы и расходы по проектам».

В качестве группировки выступают непосредственно проекты и счет учета. Отчет в 1С также можно настроить и добавить нужный реквизит.

Планирование бюджета и анализ бизнеса

В рассматриваемом решении есть возможность закладывать бюджет, что может помочь компании достигнуть желаемых финансовых целей.

Для этого в программе существует инструмент «Бюджет», который позволяет распределить движение денежных средств на различные сценарии с учетом проекта.

И по окончанию работ и сбора информации есть возможность составить отчет план-факт. Для которого воспользуемся «Анализ бизнеса», выбрав вариант отчета по проекту и способ формирования «План-Факт».

Со своей стороны, мы можем помочь с настройкой программы и консультацией ведения учета по проектам в системах для малого бизнеса, построенных на основе «1С:Управление нашей фирмой 8» (1С:УНФ).

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