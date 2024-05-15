Учет доходов и расходов в разрезе ведения проектов с помощью решения 1С:УНФ

Постепенно развивая и дополняя возможности учета, появилась возможность получить информацию о прибыльности в разрезе проектов, которая позволяет собирать всю информацию о доходах и расходах в рамках нескольких заказов, относящихся к одному проекту.
Учет ведения проектов, в рассматриваемом решение 1С:УНФ позволит компании:
1. При ведении деятельности:
Вести учет нескольких заказов в рамках одного проекта.
Для каждого отдельного проекта настроить список документов, которые будут задействованы в учете.
Учитывать внутренние расходы, которые относятся к проекту. Косвенные и коммерческие расходы.
Соотносить оплату сотрудников по разным проектам.
2. При планировании бюджета:
Выстраивать планирование доходов и расходов по проекту.
3. При построении отчета деятельности:
Формировать результаты о рентабельности проекта.
Сформировать разницу между запланированными и фактическими показателями.
Принимать решения о возможном премировании сотрудников, участвовавших в проекте.
Делать выводы об оптимизации и усовершенствовании подхода к реализации проекта.
Для того чтобы познакомится с возможностью ведения проектов, рассмотрим пример работы в подсистеме 1С:УНФ, смотря на производство мебели.
Создание проекта
Создание проекта выполняется в справочнике «Проекты», в котором заполняется информации о контрагенте и планируемом сроке активности.
А после закрытия месяца будет доступна аналитика по доходам и расходам в рамках проекта.
По гиперссылке «Документы» доступна настройка документов, по которым будет формироваться учет.
Можно выбрать из основных либо сформировать состав документов. Благодаря чему можно варьировать поток денежных средств в зависимости от деятельности компании.
Документы, которые были выбраны для учета данных, можно создать здесь же, в справочнике «Проекты».
Взаимодействие с клиентом формирование документа «заказ покупателей»
Самый важный документ в системе 1С:УНФ с которого начинается взаимодействие с клиентом «Заказ покупателя». Именно в нем указывается проект, по которому будет далее собираться данные о расходах и доходах.
По умолчания расположение реквизита «Проект» находится на закладке «Дополнительно» но, как и в любом решении 1С, можно настроить расположения реквизита изменив форму.
Учет расходов на производство, закупка материалов и оплата деятельности сотрудников
В нашем примере мы рассматриваем производство мебели и соответственно в качестве расходов будут учитываться себестоимость производства. А именно закупка недостающих материалов, списание на производство и оплата работ сотрудников.
Закупка недостающих материалов через документ «Заказ поставщику». И последующего учета оплаты через документ «Сдельный наряд» и непосредственной выплаты средств «Расход со счета». Аналитика проекта подставляется автоматически.
Далее переходим к производству, для отслеживания принадлежности документа к учету в соответствующем проекте, добавим его в качестве дополнительного реквизита.
Главное здесь иметь связь с документом «Заказ покупателя». Т.к. вся аналитика собирается по нему.
После завершения работ по производству, зафиксируем работы сотрудника по сформирован на основании документа «Производство» — «Сдельный наряд». Учтем время работ.
И создадим документы для учета оплат сотрудников «Начисление зарплат» с аналитикой по заказу покупателя и проекту.
Закрытие месяца и учет прибыльности по проекту
После закрытия месяца в качестве аналитики доступен отчет «Доходы и расходы по проектам».
В качестве группировки выступают непосредственно проекты и счет учета. Отчет в 1С также можно настроить и добавить нужный реквизит.
Планирование бюджета и анализ бизнеса
В рассматриваемом решении есть возможность закладывать бюджет, что может помочь компании достигнуть желаемых финансовых целей.
Для этого в программе существует инструмент «Бюджет», который позволяет распределить движение денежных средств на различные сценарии с учетом проекта.
И по окончанию работ и сбора информации есть возможность составить отчет план-факт. Для которого воспользуемся «Анализ бизнеса», выбрав вариант отчета по проекту и способ формирования «План-Факт».
Со своей стороны, мы можем помочь с настройкой программы и консультацией ведения учета по проектам в системах для малого бизнеса, построенных на основе «1С:Управление нашей фирмой 8» (1С:УНФ).
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