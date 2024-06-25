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RG-Soft
Ведение бизнеса

О компании «RG-SOFT»

Официальный партнер фирмы 1С с 2003 года. Входим в ТОП-20 ведущих компаний по автоматизации бизнеса, внедрению и сопровождению программного обеспечения 1С в Москве и Московской области.
О компании «RG-SOFT»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Коллектив компании «RG-Soft» насчитывает более 150 человек, среди которых опытные консультанты, разработчики, программисты и руководители проектов.

Все наши специалисты имеют профильное высшее образование и прошли специализированные курсы обучения в своих областях.

Руководители проектов прошли обучение по Стандартам Управления Проектами и применяют лучшую мировую практику в рамках выполняемых компанией проектов.

Квалификация консультантов и разработчиков подтверждается сертификатами, «1С:Профессионал», «1С:Специалист» и «1С:Эксперт», а также отзывами и рекомендациями клиентов компании.

Профессиональные знания сотрудников в таких областях, как управленческий и бухгалтерский учет, логистика и управление финансами, наряду с углубленными знаниями информационных и компьютерных технологий, нашли отражение в опыте успешных внедрений автоматизированных систем на многих российских предприятиях.

Результаты работы компании RG-Soft это:

Направление деятельности: автоматизация бизнес процессов компаний путем внедрения современных IT решений в области учета. Разработка отраслевого программного обеспечения под специфические задачи заказчика.

Наши услуги:

  • Комплексная автоматизация бизнеса.

  • Разработка программного обеспечения.

  • Внедрение и сопровождение IT систем.

  • Бизнес консалтинг.

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RG-Soft
Ведение бизнеса

О компании «RG-SOFT»

Официальный партнер фирмы 1С с 2003 года. Входим в ТОП-20 ведущих компаний по автоматизации бизнеса, внедрению и сопровождению программного обеспечения 1С в Москве и Московской области.

О компании «RG-SOFT»

Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
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