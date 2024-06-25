О компании «RG-SOFT»

Коллектив компании «RG-Soft» насчитывает более 150 человек, среди которых опытные консультанты, разработчики, программисты и руководители проектов.
Все наши специалисты имеют профильное высшее образование и прошли специализированные курсы обучения в своих областях.
Руководители проектов прошли обучение по Стандартам Управления Проектами и применяют лучшую мировую практику в рамках выполняемых компанией проектов.
Квалификация консультантов и разработчиков подтверждается сертификатами, «1С:Профессионал», «1С:Специалист» и «1С:Эксперт», а также отзывами и рекомендациями клиентов компании.
Профессиональные знания сотрудников в таких областях, как управленческий и бухгалтерский учет, логистика и управление финансами, наряду с углубленными знаниями информационных и компьютерных технологий, нашли отражение в опыте успешных внедрений автоматизированных систем на многих российских предприятиях.
Результаты работы компании RG-Soft это:
17 собственных разработок для различных отраслей бизнеса.
1000+ обученных специалистов.
20 лет опыта подтвержденных положительными отзывами клиентов.
Направление деятельности: автоматизация бизнес процессов компаний путем внедрения современных IT решений в области учета. Разработка отраслевого программного обеспечения под специфические задачи заказчика.
Наши услуги:
Комплексная автоматизация бизнеса.
Разработка программного обеспечения.
Внедрение и сопровождение IT систем.
Бизнес консалтинг.
Получите консультацию от специалистов RG-Soft
Оставьте контакты, наш менеджер с вами свяжется:
Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8JuxSS
Начать дискуссию