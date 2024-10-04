1С для бухгалтерского и налогового учета: что выбрать. Обзор решений

Это флагман среди программ для комплексного бухгалтерского и налогового учета. Продукт подходит для организаций, которые ведут полный учет и работают на общей системе налогообложения.

Программа позволяет не только вести учет, но и анализировать экономическую деятельность компании, что делает ее незаменимым инструментом для крупного и среднего бизнеса.