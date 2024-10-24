Бухгалтерский учет в 1С:УНФ. Обзор основных возможностей

Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) — один из ключевых инструментов бухгалтера, который показывает движение денежных средств по счетам и субсчетам бухгалтерского учета за определенный период.

В 1С:УНФ есть возможность создания оборотно-сальдовой ведомости. Процесс довольно простой, но иногда вызывает сложности, так как итоговый результат немного отличается от привычной ведомости в «1С:Бухгалтерия».

Рассмотрим основные шаги по формированию оборотно-сальдовой ведомости в 1С:УНФ.

Чтобы увидеть проводки и движение товаров, зайдите в приходные накладные, нажмите «Еще» и зайдите в документ «Движения документа»:

В данном документы мы видим, что движения зафиксированы, а чтобы увидеть код счета, необходимо кликнуть по нему:

Затем, чтобы увидеть оборотно-сальдовую ведомость, зайдите в отчеты:

Выберите период, за который необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость:

ОСВ можно экспортировать в различные форматы (XML, PDF), используя соответствующие опции в программе, а также отправить по электронной почте или распечатать.

Создание оборотно-сальдовой ведомости в 1С:УНФ не занимает много времени и позволяет бухгалтеру оперативно получить информацию о финансовом состоянии компании. Важно помнить, что точность отчета зависит от правильности введенных в программу первичных документов и проводок.