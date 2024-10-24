Бухгалтерский учет в 1С:УНФ. Обзор основных возможностей

С помощью 1С:УНФ бухгалтеры могут автоматизировать расчеты с контрагентами, учет основных средств, расчет заработной платы, налогов и других обязательных платежей, что значительно сокращает время на обработку данных и уменьшает вероятность ошибок.
В этом обзоре мы рассмотрим несколько возможностей 1С:УНФ:
Расчеты с самозанятыми (СМЗ).
Создание оборотно-сальдовой ведомости.
Синхронизация 1С:УНФ с облачным сервисом.
Создание расходной и приходной накладной в 1С:УНФ.
Программный продукт «1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ)» от 1С:Франчайзи компании RG-Soft предлагает комплексные решения для автоматизации бухгалтерского учета, адаптированные под нужды малого и среднего бизнеса.
1. Расчеты с самозанятыми
В программе 1С:УНФ необходимо правильно отражать расчеты с самозанятыми, чтобы обеспечить корректное формирование бухгалтерской и налоговой отчетности.
Платежи самозанятым отражаются через банковскую выписку или приходно-кассовый ордер, если оплата производилась наличными.
Для начала необходимо настроить программу для работы с расчетами с самозанятыми:
Затем необходимо зайти в справочник, внести данные о контрагенте и сохранить их:
После этого вы сможете создать документ на выплату контрагенту и увидеть сведения о работе с самозанятым, создав реестр на основании документа на выплату вознаграждения:
В 1С:УНФ есть электронный документооборот с налоговой службой, что позволяет отправлять запросы на подтверждение статуса самозанятого и получать соответствующие ответы напрямую из программы.
2. Создание оборотно-сальдовой ведомости
Оборотно-сальдовая ведомость (ОСВ) — один из ключевых инструментов бухгалтера, который показывает движение денежных средств по счетам и субсчетам бухгалтерского учета за определенный период.
В 1С:УНФ есть возможность создания оборотно-сальдовой ведомости. Процесс довольно простой, но иногда вызывает сложности, так как итоговый результат немного отличается от привычной ведомости в «1С:Бухгалтерия».
Рассмотрим основные шаги по формированию оборотно-сальдовой ведомости в 1С:УНФ.
Чтобы увидеть проводки и движение товаров, зайдите в приходные накладные, нажмите «Еще» и зайдите в документ «Движения документа»:
В данном документы мы видим, что движения зафиксированы, а чтобы увидеть код счета, необходимо кликнуть по нему:
Затем, чтобы увидеть оборотно-сальдовую ведомость, зайдите в отчеты:
Выберите период, за который необходимо сформировать оборотно-сальдовую ведомость:
ОСВ можно экспортировать в различные форматы (XML, PDF), используя соответствующие опции в программе, а также отправить по электронной почте или распечатать.
Создание оборотно-сальдовой ведомости в 1С:УНФ не занимает много времени и позволяет бухгалтеру оперативно получить информацию о финансовом состоянии компании. Важно помнить, что точность отчета зависит от правильности введенных в программу первичных документов и проводок.
Важно следить за изменениями в законодательстве и своевременно обновлять программное обеспечение, чтобы функционал программы соответствовал текущим требованиям налогового учета.
3. Синхронизация 1С:УНФ с облачным сервисом
При работе с облачными хранилищами следует учитывать требования законодательства о защите персональных данных и коммерческой тайны. Убедитесь, что синхронизация и хранение данных в облаке не противоречат этим требованиям.
Бухгалтер в розничной сети выполняет ряд функций, связанных с учетом финансовых операций, контролем за денежными потоками и соблюдением налогового законодательства. В его задачи входят следующие действия:
Сверка данных о выручке с кассовым аппаратом и POS-системой.
Проверка корректности и полноты оформления кассовых документов (кассовый отчет, Z-отчет).
Проверка чеков, кассовой ленты, подтверждающих проведенные операции.
Подсчет наличных денег и сличение с данными кассового аппарата.
Проведение инкассации и подготовка денежных средств к сдаче в банк или хранению в зависимости от установленных процедур.
Внесение данных в учетную систему.
Нарушение правил регистрации кассовых операций может привести к штрафам и налоговым санкциям.
Здесь на помощь приходит программа 1С:Управление нашей фирмой (1С:УНФ) от 1С:Франчайзи компании RG-Soft, которая поможет настроить оперативный обмен информацией между кассиром и бухгалтером.
Чтобы настроить синхронизацию ККМ с облачным сервисом, необходимо запустить помощника настройки:
После настройки вы увидите папку, в которой будут храниться ваши документы:
Авторизуйтесь в облачном сервисе и настройте синхронизацию с 1С:УНФ:
После этого появится возможность увидеть чеки с выбранной кассы:
Использование облачных сервисов позволяет автоматизировать рутинные операции, такие как ввод данных, формирование отчетов и их синхронизация, что снижает риск ошибок и экономит время бухгалтера.
Данные о кассовых операциях могут обновляться в реальном времени, позволяя бухгалтеру оперативно отслеживать финансовые потоки и реагировать на любые изменения.
Специалисты 1С:Франчайзи компании RG-Soft обеспечивают техническую поддержку и регулярно обновляют программное обеспечение, включая важные функции безопасности и новые возможности учета.
4. Создание расходной и приходной накладной в 1С:УНФ
1С:УНФ — это комплексная система для автоматизации учета и управления в малых и средних предприятиях.
В рамках работы с программой создание расходной и приходной накладных — одна из самых используемых задач. Ниже описаны основные шаги создания этих документов в 1С:УНФ.
В главном меню выберите пункт «Приходные накладные»:
Затем создайте приходную (поступление товаров и услуг) или расходную накладную (отгрузка товаров и услуг):
И в первой, и во второй ведомости есть возможность подбора товаров по заранее загруженным данным по номенклатуре:
Обратите внимание, что в зависимости от версии 1С:УНФ и настроек конкретной конфигурации могут быть дополнительные шаги или поля для заполнения.
Также возможно использование шаблонов и автоматическое заполнение данных на основе связанных документов. Например, заказов клиентов или счетов поставщиков.
Интерфейс 1С:УНФ интуитивно понятен и легок в использовании. Формы документов логично структурированы, что облегчает ввод и редактирование информации. Программа позволяет обмениваться данными с банками и налоговой службой, что упрощает процесс отчетности и платежей.
Подведем итоги. Программа обладает широким спектром функциональных возможностей, начиная от формирования первичных документов и заканчивая подготовкой полного комплекта бухгалтерской и налоговой отчетности.
Понятный и удобный интерфейс, гибкая настройка учетной политики, возможность интеграции с другими системами и сервисами, а также регулярное обновление в соответствии с изменениями в законодательстве делают 1С:УНФ незаменимым инструментом для бухгалтера.
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