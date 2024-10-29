Переход с Navision на 1С

1. Простота и гибкость. 1С известна своей простотой использования и интуитивно понятным интерфейсом. Это снижает время, необходимое для обучения сотрудников, и позволяет быстрее задействовать систему в бизнес-процессах. Кроме того, гибкость системы позволяет легко адаптировать ее под специфические нужды вашего бизнеса.

2. Стоимость. Одним из основных преимуществ 1С является более низкая стоимость владения, включая как первоначальные затраты на приобретение и внедрение, так и ежегодные затраты на поддержку и обновления. Это сделает вашу компанию более финансово устойчивой.

3. Широкий функционал. 1С предлагает уже готовые наработки для различных областей бизнеса, таких как бухгалтерский учет, управление персоналом, складской учет и CRM. Вы можете выбрать тот функционал, который наиболее поддерживает вашу стратегию и цели.

4. Обширное сообщество пользователей. 1С имеет большое сообщество пользователей и партнеров, что означает доступность помощи, идей и советов от других компаний. Множество форумов и групп в социальных сетях позволяют быстро находить решение для многих вопросов.

5. Локализация и поддержка. Navision больше ориентирована на международного пользователя с акцентом на интеграцию, тогда как 1С — на глубокую локализацию и учет российских реалий.

1С отлично адаптирована под российские и другие постсоветские рынки. Это включает в себя соответствие современному законодательству, правилам налогообложения и другим требованиям, которые могут постоянно меняться.

В текущих реалиях вы не останетесь без поддержки вашей системы. Вы получите уверенность в том, что ваша учетная система всегда будет актуально соответствовать требованиям.