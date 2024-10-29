Переход с Navision на 1С

В современном бизнесе правильный выбор учетной системы — ключ к успешному управлению финансовыми и оперативными процессами. Если вы уже используете Navision и задумываетесь о переходе на 1С, то это решение может стать для вашей компании стратегическим шагом вперед.
В данной статье мы подробно рассмотрим этапы перехода и явные преимущества внедрения 1С, а также расскажем о том, как компания RG Soft может помочь вам в этом важном процессе.
Преимущества использования 1С вместо Microsoft Navision
1. Простота и гибкость. 1С известна своей простотой использования и интуитивно понятным интерфейсом. Это снижает время, необходимое для обучения сотрудников, и позволяет быстрее задействовать систему в бизнес-процессах. Кроме того, гибкость системы позволяет легко адаптировать ее под специфические нужды вашего бизнеса.
2. Стоимость. Одним из основных преимуществ 1С является более низкая стоимость владения, включая как первоначальные затраты на приобретение и внедрение, так и ежегодные затраты на поддержку и обновления. Это сделает вашу компанию более финансово устойчивой.
3. Широкий функционал. 1С предлагает уже готовые наработки для различных областей бизнеса, таких как бухгалтерский учет, управление персоналом, складской учет и CRM. Вы можете выбрать тот функционал, который наиболее поддерживает вашу стратегию и цели.
4. Обширное сообщество пользователей. 1С имеет большое сообщество пользователей и партнеров, что означает доступность помощи, идей и советов от других компаний. Множество форумов и групп в социальных сетях позволяют быстро находить решение для многих вопросов.
5. Локализация и поддержка. Navision больше ориентирована на международного пользователя с акцентом на интеграцию, тогда как 1С — на глубокую локализацию и учет российских реалий.
1С отлично адаптирована под российские и другие постсоветские рынки. Это включает в себя соответствие современному законодательству, правилам налогообложения и другим требованиям, которые могут постоянно меняться.
В текущих реалиях вы не останетесь без поддержки вашей системы. Вы получите уверенность в том, что ваша учетная система всегда будет актуально соответствовать требованиям.
Этапы перехода с Microsoft Navision на 1С
Анализ текущих бизнес-процессов
Перед началом перехода важно провести глубокий анализ ваших текущих бизнес-процессов. Это позволит выявить сильные и слабые стороны действующей системы, понять, как новые решения могут улучшить вашу деятельность.
Возможно, потребуется изменение, адаптация и модернизация бизнес-процессов для улучшения работы, минимизации трудозатрат сотрудников вашей компании и увеличения контроля деятельности.
Выбор подходящей конфигурации 1С
1С предлагает множество конфигураций, подходящих для решения разных задач для разных типов бизнеса — от розничной торговли до глубоких производственных процессов.
Порой, выбор конфигурации является не простой задачей, для корректного подбора необходим глубокий анализ требований к системе, который в последствии минимизирует риски и трудозатраты на адаптацию. Наша команда поможет вам выбрать наиболее подходящую конфигурацию, исходя из специфики вашей компании.
Миграция данных
Перенос данных из Navision в 1С — это ответственный и важный этап.
Наша фирма имеет опыт успешной миграции данных и поможет минимизировать риски потери информации. Мы обеспечим качественную обработку данных до их переноса в новую систему.
Для успешного перехода с Navison в 1С необходимо выполнить данные этапы:
1. Анализ и документация текущих данных.
Необходимо проанализировать, какие именно данные находятся в системе Navision. Это могут быть финансовые данные, информация о клиентах, товарах, контрагентах, а также история продаж и закупок. Важно выявить, какие данные являются критически важными для вашего бизнеса и должны быть перенесены в 1С.
2. Очистка данных.
Перед переносом стоит провести выверку существующих данных, удалив устаревшую, неиспользуемую или избыточную информацию. Это поможет избежать путаницы и улучшит качество данных в новой системе.
3. Определение структуры данных в 1С.
Каждая версия 1С может иметь различные структуры и форматы хранения данных, поэтому важно понять, как данные будут организованы в этой системе. Вам нужно будет сопоставить поля из Navision с полями в 1С, чтобы гарантировать корректный импорт информации.
4. Выполнить процесс переноса данных.
Обычно данные экспортируются в формате CSV, XML, JSON, Excel, передачу возможно осуществлять через web-сервисы или путем выгрузки в файлы. Эти форматы удобно использовать для передачи данных в другие системы.
В 1С существует типовая возможность импортировать данные через специальные инструменты, обладает встроенным функционалом для загрузки сведений из часто встречающихся форматов данных. Что позволяет минимизировать трудозатраты и, соответственно, стоимость на перенос данных.
Во время импорта также стоит учитывать возможные зависимости между различными объектами (например, справочник контрагенты, договоры и банковские счета контрагентов), чтобы данные корректно связывались друг с другом.
После загрузки данных возможно потребуется постобработка данных, так как две системы сильно отличаются друг от друга, объема и состава сведений в Navision может не хватать для успешной работы в 1С.
5. Проверка корректности переноса.
После завершения переноса необходимо провести проверку, чтобы убедиться, что все данные были перенесены корректно. Это включает в себя выборочную проверку записей, сверку сумм, а также проверку связей между объектами.
Внедрение системы 1С
На этом этапе наша команда профессионалов приступает к моделированию ваших бизнес-процессов на новом программном продукте, настраивает и, при необходимости, адаптирует систему 1С. Так же может потребоваться настройка интеграции с другими системами. Внедрение проходит максимально гладко благодаря четкому плану и опытным специалистам.
Для создания единой IT-инфраструктуры без дублирования и сопоставления данных в нескольких учетных системах, мы рекомендуем настраивать интеграции, что в дальнейшем сократит ресурсы на ведение учета и обеспечит достоверность данных.
Обучение сотрудников.
Переход на новую систему всегда требует обучения персонала. На данном этапе мы обеспечиваем всестороннюю подготовку ваших сотрудников, обучая корректной работе с системой 1С, что позволит вашему бизнесу быстро адаптироваться и начать получать от системы максимальную отдачу. Написанные инструкции позволят минимизировать риски вашей компании при смене сотрудников и приеме на работу новых специалистов.
Поддержка и сопровождение.
После успешного внедрения мы не оставляем вас наедине с новой системой. Для нас важна ваша комфортная работа с 1С, и мы готовы предоставить техническую поддержку и консультации в любое время.
Заключение
Переход с Microsoft Navision на 1С — это важное решение, которое может значительно улучшить управление вашим бизнесом.
Содействие опытной команды RG Soft обеспечит комфортный переход и позволит вашей компании получить максимальные выгоды от нового программного продукта. Смело двигайтесь вперед — управляйте своим бизнесом с использованием 1С, где эффективность и простота сосуществуют для достижения ваших целей!
Если у вас есть вопросы или вы хотите обсудить детали, не стесняйтесь обращаться к нам. Команда RG-Soft всегда готова помочь вам в реализации вашего потенциала с помощью 1С.
Получите дорожную карту по внедрению 1С разработанную для вашей компании бесплатно!
Экспресс обследование компании с дальнейшей разработкой пошагового внедрения системы 1С
Реклама: ООО «Интеллект Альянс», ИНН 7736639977, erid: LjN8KSc9D
Начать дискуссию