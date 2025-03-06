Из Excel в 1C:ERP: запуск 1C:ERP на заводе по производству рыбных кормов

Благодаря АО «Рыбные корма» российские рыбоводы имеют возможность закупать корм отечественного производства , который по своему качеству не уступает корму ушедших с рынка иностранных брендов.

Предприятие производит продукцию на новейшем европейском оборудовании, делая при этом акцент на высочайшем качестве производимого рыбного корма. Изготовленные на заводе корма поставляются в Краснодарский край, Дагестан, Северную Осетию, Мурманскую область, Карелию и другие регионы России.

АО «Рыбные Корма» — один из пяти крупнейших Российских производителей кормов для разведения и выращивания рыб. Завод начал инвестиционную деятельность в 2018 году. В конце 2023 года была запущена его первая линия по производству кормов для осетровых видов рыб, форели и лосося производительностью до 25 тысяч тонн в год, а в 2025 году планируется запуск второй производственной линии.

В качестве такой системы было выбрано флагманское решение компании 1С — «1С:ERP Управление предприятием 2.5» . При этом поскольку никакой текущей системы учета на предприятии не было, в приоритет был поставлен запуск минимально необходимого функционала в кратчайшие сроки.

В результате заказчик обратился в компанию RG-Soft с целью запустить на предприятии единую учетную систему, вести в ней планирование, оперативный учет и расчет себестоимости, а в перспективе с 2025 года перенести в эту же систему бухгалтерский и налоговый учет.

АО «Рыбные Корма» — молодое предприятие, и на момент обращения в RG-Soft в апреле 2024 года в компании отсутствовала единая автоматизированная система учета и управления предприятием . Бухгалтерский и налоговый учет велся в базе «1С:Бухгалтерия предприятия» в облаке, планирование продаж, производства и закупок — в многочисленных файлах Excel. Детальный расчет себестоимости произведенной продукции отсутствовал. Также в Excel и прочих внешних файлах, никак не связанных друг с другом, велся складской учет, учет производства и учет качества хранящихся на складе сырья и готовой продукции. В компании отсутствовали прописанные и отлаженные бизнес-процессы, отсутствовала методология расчета себестоимости.

В декабре 2024–январе 2025 был выполнен перенос бухгалтерского и налогового учета из отдельной базы »1С:Бухгалтерия предприятия» в облаке в единую базу 1С:ERP , что позволило минимизировать расхождение данных между оперативным и бухгалтерским учетом и избежать двойного ввода документов.

Параллельно с этим в течение всего проекта велась работа по формированию справочника статей расходов и проработке методологии расчета себестоимости выпущенной продукции.

На последующих спринтах база 1С:ERP была интегрирована с Федеральной Государственной Информационной Системой ВетИС, во внедренных ранее подсистемах разработан дополнительный функционал, настроена интеграция 1С:ERP с системой расчета заработной платы.

В течение следующих двух месяцев были запущены подсистема объемно-календарного планирования, подсистема продаж, разработана и запущена подсистема учета качества сырья и готовой продукции. Внесены существенные улучшения в блоки, запущенные на предыдущем этапе проекта: для удобства пользователей разработаны автоматизированные рабочие места, добавлено полностью автоматическое формирование ряда учетных документов.

Данная технология предполагает работу по спринтам длительностью в среднем один месяц, по окончании каждого из которых заказчик получает некоторый готовый к использованию результат. Благодаря этому уже через два месяца после старта проекта был запущен учет закупок, склада сырья и производства в минимально необходимом объеме.

Одним из главных требований заказчика был максимально быстрый запуск автоматизированной системы учета, поэтому для реализации проекта была выбрана технология быстрого внедрения , часто называемая Agile .

Результаты проекта по блокам

Объемно-календарное планирование

Процесс планирования на предприятии начинается с составления годового плана продаж с разбивкой по месяцам. Данный план вводится в 1С:ERP вручную или загружается из файлов Excel. Затем по правилам, настроенным в системе в ходе выполнения проекта, помесячный план продаж преобразуется в понедельный план производства продукции, а по плану производства продукции и указанным в нем рецептурам производства рыбного корма рассчитывается еженедельный план закупок сырья в количественном и стоимостном выражении. План закупки сырья рассчитывается системой с разбивкой по неделям на два месяца вперед и учитывает прогнозный остаток сырья на складе на каждую неделю, расход под планы производства и уже сформированные заказы сырья поставщикам. При этом при изменении плана производства происходит автоматический пересчет плана закупок соответствующего периода.

Производство

Проработана структура ресурсных спецификаций (рецептур) производства рыбного корма, позволяющая с одной стороны учитывать полуфабрикат в производстве (неупакованную гранулу рыбного корма), с другой стороны — детализировать себестоимость готовой продукции до партий исходного сырья. Благодаря этому компания знает, из какой партии исходного сырья была изготовлена каждая партия готовой продукции, хранящаяся на складе или отгружаемая покупателю. Проработан учет отсева, повторной переработки сырья и брака при производстве. Рецептуры производства рыбного корма разрабатываются технологами в специализированной программе «Корм Оптима». Реализована загрузка рецептур из программы «Корм Оптима» в ресурсные спецификации 1С:ERP. Одной из специфик производственного учета предприятия является то, что на этапе утверждения рабочей спецификации необходимо зафиксировать серию того или иного сырья, которая пойдет в производство. Для этих целей реализован учет плановых серий сырья в ресурсных спецификациях и дальнейшее наследование плановых серий сырья в производственные этапы. Для того сырья, по которому не ведется учет плановых серий реализовано автоматическое заполнение серий в этапах производства по правилу FEFO (first-expired-first-out). Это принцип, согласно которому первым отправляется сырье, срок годности которого выходит раньше. Список складов, с которых происходит выборка настраивается в пользовательском интерфейсе, но приоритет имеют производственные склады. Разработано автоматизированное рабочие место «Пополнение производственного склада», которое позволяет передать сырье со склада материалов на производственный склад с учетом специфики учета по сериям. Реализован учет выпуска продукции в нескольких упаковках. Списание упаковочных материалов производится как по нормам, так и по фактическому расходу. Реализован учет процесса переупаковки готовой продукции. Разработаны печатные формы, обработки и отчеты, позволяющие всесторонне оценить и проанализировать результаты выпуска.

Склад

Запущен учет на складах сырья, готовой продукции и в производстве. Благодаря этому предприятие знает актуальный остаток сырья и готовой продукции на складе, а также остаток неупакованного полуфабриката в производстве. По каждой партии (серии) сырья и готовой продукции на складе известен ее статус качества («Без отклонений», «Есть отклонения», «Брак») и набор показателей качества, таких как сырой протеин, кальций, фосфор и другие. Внедрен учет на адресном складе готовой продукции. Для размещения выпущенной из производства продукции система автоматически подбирает и предлагает наиболее приоритетные стеллажи и ячейки, при этом стеллажи заполняются упакованной продукцией «сверху вниз»: в качестве приоритетных для размещения упакованного рыбного корма подбираются палетоместа на верхнем ярусе, затем на среднем и затем на самом нижнем. Разработана возможность на стадии оформления заказа клиенту анализировать, в какой упаковке хранится продукция на адресном складе готовой продукции, указывать упаковку для отгрузки и передавать эту информацию для складских работников в расходные ордера на товары для отбора нужных упаковок продукции из ячеек. Разработан функционал для автоматизации работы с удаленным складом ответственного хранения с использованием перемещений и ведения продаж с этого склада. Для облегчения работы пользователей разработаны настройки в пользовательском интерфейсе, позволяющие создавать правила для автоматического создания приходных ордеров при перемещении или выпуске на определенные склады.

Учет качества сырья и готовой продукции

В рамках проекта была разработана и внедрена подсистема регистрации и учета показателей качества партий сырья и готовой продукции, учитывающая индивидуальные особенности деятельности предприятия АО «Рыбные Корма». К каждому виду сырья и готовой продукции привязывается свой набор показателей качества, регистрируемых в 1С:ERP, таких как цвет, влажность, сырой протеин, перекисное число, кальций, фосфор и многие другие. Замер показателей качества производится для конкретной партии, благодаря этому для всего склада сырья и готовой продукции в системе известны актуальные значения показателей качества для каждой партии, хранящейся на складе. Поскольку учет показателей качества ведется и для сырья, и для готовой продукции, а также предусмотрена прослеживаемость партий, то разработанная система позволяет определить из какого сырья получается наиболее качественный корм. Значения показателей качества можно выводить в большинство типовых отчетов системы без доработки этих отчетов программистами, настраивать по ним фильтры и сортировку отчета. Предусмотрено также хранение истории показателей качества партии сырья и готовой продукции в случае изменения данных показателей в течении срока хранения партии на складе. Каждой партии (серии) сырья и готовой продукции присваивается один из статусов («Без отклонений», «Есть отклонения», «Брак», «Не установлено», «На контроле»). Реализован запрет на передачу в производство сырья со статусом «Брак», а также отгрузки конечному покупателю партий продукции с таким статусом. Разработано рабочее место лаборанта, максимально упрощающее регистрацию в базе 1С замеров показателей качества для партий поступившего сырья и выпущенной готовой продукции.

Закупки

Настроен и запущен типовой процесс закупки сырья под основную деятельность с использованием заказов и прайс-листов поставщиков по индивидуальным видам цен под конкретные закупки. Автоматизировано полное заполнение табличной части товаров в заказе поставщику по данным из прайс-листа (заполнение списка номенклатуры и цены), что позволило сократить для пользователя время на обработку и формирование заказов в системе. Процесс закупки сырья реализован с использованием ордерных складов.

Продажи

Настроены и запущены типовые процессы продаж: прямая продажа продукции клиенту и продажа продукции клиентам через комиссионеров. Процесс продажи продукции реализован с использованием документов «Заказ клиента», а отгрузка продукции осуществляется с ордерного склада. Разработана форма подбора продукции в заказ клиента, которая позволяет увидеть текущий остаток на складе и ожидаемое поступление из производства в разрезе серий. Данная информация в форме подбора отображается в режиме одного окна. Форма также имеет функционал «Корзина», что позволяет выполнить подбор продукции в заказ по количеству сразу с конкретной серией (будь эта серия уже на складе или еще только в процессе производства), или без серии (если серия продукции нам еще неизвестна). Использование разработанной формы подбора продукции в заказ клиента существенно сократило время, затрачиваемое менеджером на оформление заказа в системе 1С. Разработана обработка загрузки данных о продажах в документ «Отчет комиссионера о продажах» из файла Excel, присылаемого комиссионером по данным очередного периода. Помимо информации о реализованных комиссионером товарах при загрузке из Excel файла заполняется также информация по конечному покупателю продукции с сопоставлением данных по ИНН контрагента и автоматическим созданием карточки контрагента и партнера в случае, если контрагент не был найден в базе 1С:ERP.

Бухгалтерский и налоговый учет

По ходу всего проекта одновременно с внедрением функционала прорабатывалось отражение хозяйственных операций в бухгалтерском учете, а также в налоговом учете по налогу на прибыль. Были выполнены функциональные настройки регламентированного учета, настроена учетная политика согласно методам и объектам учета, применяемым на предприятии. Документы, применяемые для регистрации в системе тех или иных хозяйственных операций, на каждом спринте проверялись с точки зрения корректности отражения в регистрах регламентированного учета, проводилось формирование отчетности и анализ соответствия данных требованиям законодательства. По результатам анализа объектов аналитического учета, применяемых в текущей финансовой модели предприятия, а также потенциально возможных к применению по мере роста предприятия, были спроектированы группы аналитического учета, группы финансового учета, структура иерархии справочника доходов и расходов предприятия и аналитика к их элементам. Созданная структура объектов аналитического учета удовлетворяет нужды бухгалтерского, налогового, статистического, финансового учета как с целью фиксирования фактов хозяйственной деятельности в нужной детализации, так и с целью сбора информации в различных разрезах для составления внешней и внутренней отчетности. В результате к моменту начала ведения регламентированного учета в 1С:ERP была создана финансовая модель, позволяющая вести регламентированный учет и сдавать отчетность в контролирующие органы, не конфликтуя при этом с требованиями внутреннего финансового учета и экономического анализа деятельности предприятия с управленческой точки зрения.

Расчет себестоимости

Для расчета себестоимости продукции был определен состав прямых и косвенных расходов, спроектирован справочник статей калькуляции, проработаны правила учета брака, технологических потерь и возвратных отходов. Для управленческого и регламентированного учета предприятию требовался расчет себестоимости по разным правилам. Для управленческого учета был настроен расчет себестоимости с учетом общехозяйственных расходов, для регламентированного — без них. В результате предприятие имеет возможность оперативно получать информацию о структуре себестоимости продукции как в укрупненном формате (по статьям калькуляции), так и детализированную до конкретных номенклатурных и постатейных затрат. При этом архитектура нормативно-справочной информации и состав производственных этапов спроектированы таким образом, что себестоимость партии готовой продукции детализируется до себестоимости конкретных партий сырья, из которых она была изготовлена.

Интеграция с ВетИС (Меркурий)

Так как АО «Рыбные корма» участвует в обороте продукции животного происхождения, то все операции предприятия с сырьем и продукцией животного происхождения должны быть зафиксированы в Федеральной государственной информационной системе «Меркурий» (ФГИС «Меркурий»). До внедрения программы 1С:ERP сотрудники предприятия заходили в Web-интерфейс ФГИС «Меркурий» и регистрировали каждую такую операцию вручную. В ходе проекта внедрения 1С:ERP была настроена интеграция 1С:ERP с ФГИС «Меркурий». Теперь документы «Входящая транспортная операция ВЕТИС», «Исходящая транспортная операция ВЕТИС» и «Производственная операция ВетИС» формируются в 1С:ERP на основании документов оперативного учета и автоматически выгружаются в ФГИС «Меркурий». Это позволило ускорить работу сотрудников, а также уменьшить вероятность ошибок, которые могут возникнуть при ручном вводе документов в Web-интерфейсе ФГИС «Меркурий».

Чат-бот для рассылок

Для того чтобы оперативно получать информацию о событиях, регистрируемых в 1С:ERP, в рамках проекта была разработана подсистема уведомлений, конфигурируемая в пользовательском интерфейсе. За основу был взят программный продукт «RG-Soft: Конструктор чат-ботов», а в качестве основного мессенджера для получения уведомлений выбран Telegram. В минимальные сроки разработана возможность создавать в пользовательском интерфейсе уведомления отдельным пользователям или группам пользователей, отправлять уведомления в групповые тематические чаты по заданным алгоритмам, отправлять уведомления по событиям (изменение данных о доставке, регистрация документа с определенными условиями), настраивать регламентные уведомления с фиксированным расписанием. Проведено обучение сотрудников заказчика для самостоятельного конфигурирования, отправляемых из базы ERP уведомлений.

Прочие задачи