Семь признаков того, ваш бухгалтерский учет нуждается в восстановлении

Порой предприниматели узнают о проблемах в учете слишком поздно, когда прилетают штрафы от ФНС или банк отказывает в кредите. Статья поможет определить, как обстоят дела в учете вашей компании, проверить компетентность бухгалтера, вовремя принять меры и предотвратить последствия.

Ошибки в учете влекут за собой ошибки в расчете налогов, а это чревато недостоверной отчетностностью, предупреждениями и штрафам от ФНС.

Например, если в рамках одного налогового периода вести учет с нарушениями, могут назначить штраф от 10 000₽ до 20% от суммы неуплаченного налога (статья 120 НК).

Если суд докажет, что нарушения при выплате налогов допускались намеренно и продолжительное время, наказание будет неизбежным и строгим — штраф от 200 000 до 500 000₽ или лишение свободы на срок до 5 лет по ст. 199 УК.

Но практика показывает, когда чаще всего предприниматели даже не подозревают, что бухгалтерский учет в их компании ведется из рук вон плохо и нуждается в восстановлении.

Восстановление учета: кому и когда нужен

Восстановление учета — это процесс, при котором бухгалтерский и налоговый учет организации приводят в порядок:

сопоставляют информацию в программах 1С и первичную документацию;

сверяют сданные отчеты и документы в программе и на бумаге;

проверяют, правильно ли ведется кадровый учет;

проверяют операции в программе 1С:Бухгалтерия.

А теперь давайте перейдем к признакам, которые помогут выявить некомпетентность/халатность бухгалтера и косвенно проверить корректности текущего бухучета. Это своеобразные маячки, которые всегда важно держать на контроле.

Когда требуется восстановление учета. Основные признаки

Учет «на коленке»

Нередки случаи, когда предприниматель ведет учет самостоятельно, чаще всего ограничивается таблицей в Eхсеl, либо есть приходящий специалист, который занимается бухгалтерией от случая к случаю, чаще всего в момент сдачи отчетности. И вероятность того, что в учете возникнут нестыковки и ошибки сильно возрастает.

Конечно, программное оснащение налоговой такую оплошность не пропустит и выльется этот все в дополнительные проблемы бизнеса.

Некомпетентность бухгалтера

Бывает так, что штатный сотрудник в условиях сильной загруженности ведет учет с большими нарушениями или просто не справляется из-за отсутствия должных компетенций.

Поводом для беспокойства также может стать частая смена специалистов, что само по себе негативно сказывается на делах компании. А еще бывает так, что бухгалтеры не просто уходят из компании, а забирают базу и намеренно не выходят на связь.

Это самая частая причина, по которой к нам обращаются за услугой восстановления бухгалтерского учета.

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Повышенное внимание со стороны налоговой

Если в последнее время участились вызовы в налоговую, штрафы и мелкие списания, то пора звонить в колокол. Конечно, это косвенный признак некорректности данных в учете, так как контроллеры часто что-то запрашивают и выявляют неточности, но присмотреться и проверить, а как на самом деле ведется учет, обязательно стоит.

Отсутствие первичной документации

Вас должна насторожить ситуация, когда вы запрашиваете акт сверки с контрагентом у бухгалтера, а он либо игнорирует вашу просьбу, либо предоставляет с большой задержкой. Сюда же можно отнести договоры, которые внезапно пропадают или хранятся не в соответствии с правилами компании.

Низкие финансовых показателей эффективности бизнеса

Например, когда предприниматель обращается в банк за кредитом, то обычно финансовые показатели бизнеса анализируются по бухгалтерской отчетности. В связи с чем банк вправе запросить расшифровки тех или иных статей баланса. Нередки случаи, когда бухгалтер не может их предоставить. Вот тут-то и выясняется, что, скорее всего, баланс некорректный и никакого отношения к реальным цифрам он не имеет.

Изменение налогового режима компании

Например, компания утратила право на применение УСН и перешла на общий режим налогообложения, таким образом, ей придется сдавать отчетность по общим правилам. Для этого нужно поднимать и пересматривать всю документацию с начала периода и заполнять стандартные отчетные формы.

В переходном периоде увеличиваются запросы от налоговой и вот тут все нестыковки, как лакмусовая бумага и явный признак того, что учет придется восстанавливать.

Потеря бухгалтерской базы

Причины здесь могут быть разные: пожар, наводнение, кража, поломка сервера или жесткого диска, на котором хранились данные.

Последняя ситуация произошла совсем недавно с одним из наших клиентов. Жесткий диск компании, на котором хранилась учетная база, и велось резервное копирование, вышел из строя. Но так как у нас остались документы, по ним удалось восстановить большинство операций и привести учет в исходный вид.

Кто справится с восстановлением бухучета

Восстановить бухгалтерию можно силами штатного бухгалтера, а можно передать задачу аутсорсинговой компании, которая на этом специализируется, заодно проверить компетенции штатного сотрудника.

Обычно бухгалтерия, которая уже нарушила правила ведения учета, скорее всего, не справится с такой задачей. И здесь вопрос не только в компетенциях бухгалтера, а в качестве и четкости выстроенных бизнес-процессов.

Даже если новый бухгалтер компании будет обладать достаточным уровнем компетенций, переход на участок по восстановлению учета неизбежно навредит текущему учету, потому что на него будет тратиться меньше времени, чем требуется. В результате вы будете исправлять старые ошибки, одновременно допуская новые.

Передача на аутсорсинг позволит не отвлекать своих бухгалтеров, а в итоге вы получите полный пакет восстановленной документации и отлаженные бухгалтерские процессы.

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