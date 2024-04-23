Как селлеру самостоятельно заполнить и подать декларацию по УСН за 2023 год

Заполнение декларации вызывает немало вопросов у селлеров, начиная со сроков сдачи, заканчивая непосредственно порядком заполнения. Что отнести к доходам? Как учитывать комиссии маркетплейсов? Как правильно отобразить скидки торговых площадок? — разберем в статье все, что нужно знать селлеру, чтобы самостоятельно и правильно заполнить декларацию по УСН.

Кто обязан подать декларацию по УСН за 2023 год

Все компании и ИП, находящиеся на упрощенке вне зависимости от объекта налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы», обязаны сдать декларацию по УСН.

Даже в том случае, если Вы:

не вели деятельность;

работали без прибыли;

находились на налоговых каникулах и применяли нулевую ставку по УСН;

совмещали УСН с патентной системой.

Все равно за вами сохраняется обязанность сдать в налоговую инспекцию декларацию по УСН за 2023 год.

Как самостоятельно заполнить декларацию по УСН

Заполнить отчетность можно как в специальной программе «Налогоплательщик ЮЛ», которую бесплатно возможно установить с официального сайта ФНС, так и в платных коммерческих сервисах.

Электронный формат бланка декларации по УСН и порядок ее заполнения утверждены приказом ФНС от 25.12.20 № ЕД-7-3/958@.

Данную форму используют и организации, и ИП вне зависимости от того, какой объект налогообложения ими выбран: «доходы» или «доходы минус расходы».

Какие разделы заполнять на УСН «Доходы»

титульный лист;

раздел 1.1 (сумма налогового и авансового платежа к уплате и принадлежность к региону, где Вы состояли на учете на протяжении отчетного периода);

раздел 2.1.1 (расчет налога: налоговая ставка, наличие наемных сотрудников, полученная сумма доходов, указанная нарастающим итогом за отчетный период, сумма налога без уменьшения на страховые взносы, сумма страховых взносов, которые подлежат вычету из налога);

раздел 2.1.2 (заполняют только плательщики торгового сбора);

раздел 3 (заполняют только получатели целевого финансирования).

Какие разделы заполнять на УСН «Доходы минус расходы»

титульный лист;

раздел 1.2 (сумма налогового и авансового платежа к уплате);

раздел 2.2 (расчет налога);

раздел 3 (заполняют только получатели целевого финансирования).

Основа для заполнения декларации по УСН — КУДиР. КУДиР — это книга учета доходов и расходов, оформленная в формате таблиц, в которых отражаются все операции за календарный год.

Откуда селлеру брать данные о доходах и как учитывать скидки маркетплейсов

Основной источник данных о доходах продавца маркетплейса — отчет о реализации/отчет по заказам (т.е. отчет комиссионера), т.к. именно этот отчет является первичным документом, на основании которого следует отражать операции в регистрах как бухгалтерского, так и налогового учета (в КУДиР).

В отчете о реализации указываются суммы, на которые реализовал товары маркетплейс (например, Wildberries или OZON).

Частый вопрос на практике: уменьшает ли дополнительная скидка маркетплейса (например, за использование платежных средств площадки: кошелька WB или карты OZON) доходы селлера?

Если Вы применяете УСН «Доходы минус расходы», то к расходам следует отнести сумму комиссии, уменьшенную на сумму предоставленной маркетплейсом скидки.

При работе на Wildberries часто возникают ситуации, когда сумма предоставленных маркетплейсом скидок превышает сумму комиссии и образуется число с отрицательным значением.

В таком случае, если в отчете фигурирует строка с отрицательным значением, ее следует учесть в качестве дополнительного налогооблагаемого дохода.

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Что селлер может отнести к расходам при УСН «Доходы минус расходы»

1. Себестоимость проданных товаров.

2. Расходы на приобретение и реализацию проданных товаров. В частности, затраты на хранение и доставку.

3. Сумму входного НДС по реализованным товарам.

4. Вознаграждение маркетплейса.

Если вознаграждение маркетплейс удержал после того, как услуга оказана, то можете списывать его как самостоятельный расход на дату удержания.

Если вознаграждение комиссионер удержал раньше, чем оказал услугу, то это аванс. Не учитывайте его в расходах, пока не будет оказана услуга и не оформлены документы, которые это подтверждают.

5. Расходы на продвижение товаров.

Затраты могут быть отнесены к расходам и внесены в КУДиР, а затем и в декларацию, если одновременно соблюдаются 3 следующих условия:

Товары, услуги оприходованы, т.е. получены от поставщика вместе с подтверждающими документами;

Товары, услуги оплачены.

При УСН прекращение обязательств путем зачета взаимных требований также считается оплатой.

В таком случае комиссию маркетплейса, а также стоимость услуг по хранению и доставке товаров можно включить в «упрощенные» расходы на дату документа, подтверждающего проведение зачета.

В зависимости от условий договора это может быть отчет о реализации товаров, акт о взаимозачете или уведомление маркетплейса. На дату такого документа обязательство по уплате долга будет считаться погашенным.

Товары реализованы и списаны.

Если Вы приобретаете товары для перепродажи, то очень важен момент его реализации непосредственно покупателю.

Так, селлеру сначала нужно товары оплатить своему поставщику, затем получить по накладной (т.е. должен произойти переход права собственности), после чего реализовать уже нашему покупателю (т.е. передать товар физически, а вместе с ним и право собственности на него). Только после этого расходы можно будет учесть в целях налогообложения при УСН.

Как себя проверить

ФНС в Приложении к своему письму от 21.02.2023 № ЕА-4-15/2048@ установила дополнительные контрольные соотношения для проверки декларации по УСН

при УСН с объектом «доходы» проверьте, чтобы в разд. 1.1 декларации показатели строк 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110 были не меньше нуля .

при УСН с объектом «доходы минус расходы» проверьте, чтобы в разд. 1.2 декларации показатели строк 020, 040, 050, 070, 080, 100, 110, 120 были не меньше нуля.

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Куда нужно сдавать декларацию по УСН

Организации обязаны подавать декларацию в ИФНС по месту нахождения.

Если у Вас есть обособленные подразделения, декларацию направляем в инспекцию, где стоит на учете головная организация.

Индивидуальные предприниматели сдают отчетность по месту жительства.

Каким способом можно сдать декларацию

Возможность выбора способа подачи декларации в налоговую инспекцию в соответствии с п. 3 ст. 80 НК зависит от среднесписочной численности сотрудников за предшествующий календарный год:

Если более 100 человек, то подать декларацию можно только в электронном виде с использованием сети Интернет через оператора ЭДО.

Если 100 человек и менее, допускается подача как в электронном, так и в бумажном виде.

Разберем подробнее.

В электронной форме — по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика/ ИП, что очень удобно и значительно экономит время предпринимателя. Для отправки декларации через ЛК ИП у вас должна быть КЭП на токене от ФНС.

Стоит отметить, что у индивидуальных предпринимателей возможность направлять отчетность через личный кабинет появилась совсем недавно — с 01 апреля 2024 г.

В бумажном виде.

Обратите внимание, что если направляете почтой, то только ценным письмом с описью вложения, чтобы в случае необходимости у вас были доказательства своевременной сдачи отчетности.

Также можно сдать декларацию в соответствующее окошко в налоговой инспекции.

В таком случае необходимо подготовить 2 экземпляра документов, на одном из которых Вам поставят штамп о принятии документов с датой и подпись сотрудника, осуществившего прием.

Когда нужно сдать декларацию и что будет, если этого не сделать

Налоговая декларация по УСН сдается 1 раз в год.

По общему правилу, декларацию за 2023 необходимо подать:

организациям — не позднее 25 марта 2024 года,

ИП — не позднее 25 апреля 2024 года.

Важно! Срок подачи декларации по УСН не зависит от объекта налогообложения: УСН «Доходы» или УСН «Доходы минус расходы».

Законом предусмотрены специальные сроки для следующих ситуаций:

если Вы утратили право на «упрощенку», то сдать декларацию за последний налоговый период необходимо не позднее 25 числа месяца, следующего за кварталом, в котором Вы перешли на другой режим налогообложения (п. 3 ст. 346.23 НК)

Например, утратили право на «упрощенку» в марте 2024 г. Значит, подать декларацию по УСН должны не позднее 25 апреля 2024 г.

если Вы прекращаете свою деятельность на УСН, то подать декларацию необходимо не позднее 25 числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором Вы прекратили свою деятельность — п. 2 ст. 346.23 НК.

Например, решили прекратить свою деятельность на УСН 15 марта 2024 г. Значит, декларацию по УСН обязаны подать не позднее 25 апреля 2024 г.

Если последний день срока пришелся на выходной, нерабочий или нерабочий праздничный день, то подать декларацию необходимо не позднее следующего рабочего дня.

Что будет, если не сдать декларацию по УСН вовремя

Нарушение срока сдачи декларации по УСН грозит штрафом в размере 5% от неуплаченной своевременно суммы налога за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30 % указанной суммы и не менее 1000 рублей (статья 119 НК).

Руководителю организации (главному бухгалтеру или иному должностному лицу) в соответствии с п. 4 ст. 108 НК, ст. 15.5 КоАП могут вынести предупреждение и оштрафовать на сумму от 300 до 500 руб.

Кроме того, неисполнение обязанности по представлению декларации в налоговый орган налоговой декларации в течение 20 дней по истечении установленного срока представления такой декларации грозит приостановлением операций по счетам в банках, а также переводов электронных денежных средств, т.е. заморозкой счетов, в соответствии со ст. 76 НК.

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