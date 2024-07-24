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Расчетный счет

На что обращать внимание в тарифах РКО при выборе банка

Расчетно-кассовое обслуживание — это главная банковская услуга для предпринимателей. Именно от выбранного банка и предложенного тарифа зависит, насколько выгодными будут условия по ежедневно совершаемым операциям. В статье рассказываем, на какие факторы следует обратить внимание, чтобы не ошибиться при выборе кредитной организации для бизнеса.  
На что обращать внимание в тарифах РКО при выборе банка
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

3 главных фактора, на которые нужно смотреть при выборе тарифа РКО

В большинстве банков непосредственно открытие расчетного счета осуществляется бесплатно. В дальнейшем плата с клиентов, как правило, взимается за его обслуживание, совершение операций, а также за иные оказанные услуги.

На своих рекламных страницах банки зачастую размещают самые выгодные предложения, которые обычно доступны не всем или требуют соблюдения большого количества условий.

Ориентироваться на них нет смысла, поэтому всегда смотрите полное описание тарифов с указанием всех требований, комиссий, лимитов и т.д. Основное внимание рекомендуем уделить следующим факторам.

Стоимость ежемесячного обслуживания и лимиты по операциям

Абонентская плата — это та сумма, которая взимается банком за обслуживание счета. На некоторых тарифах она отсутствует, то есть платить вообще ничего не нужно, а на других составляет вплоть до нескольких тысяч рублей в месяц.

Однако это не значит, что дешевле значит лучше.

Дело в том, что в стоимость ежемесячного обслуживания включается пакет определенных операций, которые можно совершать без комиссии. Чем выше абонентская плата, тем больше переводов, пополнений и т.д. получится выполнить без дополнительных сборов. Кроме того, на более дорогих тарифах обычно уменьшается стоимость совершения операций сверх лимита.

Помните, что стоимость ежемесячного обслуживания — это важный, но не единственный параметр при выборе тарифа. Например, банк может предлагать копеечную абонентскую плату, но в это же время устанавливать высокие комиссии на переводы и снятие наличных. Для небольшого бизнеса с минимальным количеством операций это хороший вариант, а вот крупная компания с таким тарифом лишь понесет дополнительные издержки.

Поэтому, чтобы не переплачивать, всегда смотрите на сумму, которую заплатите в итоге.

Лимиты на поступление денег

На некоторых банковских тарифах могут быть установлены лимиты на поступление денег. От их размера будет зависеть, сколько платежей получится принять на счет без комиссии. 

При маленьком лимите придется постоянно платить просто за то, что средства поступают на расчетный счет. Для бизнеса с оборотом от 1 млн. рублей в месяц это будет накладно и невыгодно.

Процент на остаток по счету

На некоторых тарифах может быть предусмотрено начисление процентов на остаток по счету. Работает это как обычный банковский вклад: чем больше денег лежит, тем больше банк платит.

Если планируете постоянно хранить деньги на расчетном счете, то смотрите, где выше процент. В зависимости от того, какую сумму будете держать, это поможет не просто сэкономить на РКО, но и возможно позволит дополнительно заработать. 

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Что еще следует учесть при выборе РКО

Расчетно-кассовое обслуживание должно быть не только выгодным, но и комфортным, а также безопасным. Поэтому помимо тарифов целесообразно уделить внимание следующим факторам:

  • Надежность. Банк должен иметь лицензию ЦБ и входить в систему страхования вкладов. Только в таком случае, если у учреждения возникнут финансовые проблемы, предприниматель (ИП или организация-субъект МСП) гарантированно сможет вернуть деньги со своих счетов на сумму до 1.4 млн. рублей. Также помните, что чем надежнее банк и стабильнее его деятельность, тем меньше вероятность возникновения непредвиденных ситуаций.

  • Перечень услуг. Совсем недавно банковское обслуживание сводилось к открытию расчетного счета для проведения необходимых операций. Сегодня все обстоит иначе и компаниям доступны самые разнообразные услуги: кредиты, корпоративные карты, эквайринг, факторинг и т.д. Кроме этого, банки готовы взять на себя функции бухгалтерии, консультанта, службы безопасности и т.д. Не стоит пренебрегать этими возможностями, ведь многие услуги действительно полезны для бизнеса. 

  • Сервис. Современному предпринимателю нужен комплексный подход, удобное и понятное дистанционное обслуживание, а также оперативная помощь с решением возникающих проблем. Без этого вести бизнес будет попросту некомфортно. 

В заключение отметим, что выбирать тариф на РКО нужно исходя из специфики и масштабов деятельности компании.

Подумайте, какие операции и в каком количестве будете совершать, определитесь, нужны ли вам дополнительные сервисы, опции и услуги. Если заранее все просчитать, то выбрать тариф, который будет содержать все необходимое по приемлемой цене, станет гораздо проще. 

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