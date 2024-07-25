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Расчетный счет

Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф

Открытие расчетного счета — один из первых шагов для любого индивидуального предпринимателя. С помощью РКО ИП ведет безналичные расчеты, принимает оплату от клиентов на счет, переводит средства контрагентам и бюджету. Банки предлагают разные тарифы на расчетно-кассовое обслуживание, которые отличаются по стоимости и условиям. 
Расчетно-кассовое обслуживание для ИП: как найти свой идеальный тариф
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Основные составляющие тарифов РКО

Прежде чем анализировать конкретные тарифы, разберемся, из чего вообще складываются расходы ИП на банковское обслуживание:

  • Стоимость открытия счета. Многие банки сейчас предлагают бесплатно открыть расчетный счет для новых клиентов. Но в некоторых стоимость открытия счета может составлять от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

  • Ежемесячная абонентская плата за обслуживание. Это фиксированная сумма, которая списывается банком со счета вне зависимости от количества и объема операций. Абонентская плата может составлять от 0 до нескольких тысяч рублей в месяц. В некоторых банках первые несколько месяцев обслуживания могут быть бесплатными.

  • Стоимость платежей. За переводы контрагентам и в бюджет банки берут определенный процент или фиксированную сумму за каждый платеж. Многие тарифы включают пакет бесплатных платежей, сверх которого идет оплата за каждую транзакцию.

  • Комиссия за внесение и снятие наличных. Если бизнес ИП связан с наличным оборотом, нужно учитывать тарифы на эти операции. Комиссия может составлять от 0,1% до 2–3% от вносимых и снимаемых сумм. Бесплатно или с минимальной комиссией наличные можно вносить и снимать в банкоматах своего банка.

  • Плата за онлайн-сервисы — интернет-банк, мобильный банк, смс-информирование, онлайн-бухгалтерию и т.п. На некоторых тарифах эти опции уже включены в абонентскую плату, а в других оплачиваются отдельно.

  • Стоимость дополнительных услуг — корпоративной карты, эквайринга, зарплатного проекта и др. 

Структура расходов на РКО довольно обширная и складывается из многих составляющих. Нельзя ориентироваться только на один параметр, например, абонентскую плату. Оптимальный тариф должен учитывать разные потребности и особенности бизнеса.

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Как проанализировать тарифы РКО

Чтобы выбрать наиболее выгодное предложение по расчетному счету, действуйте по такому алгоритму:

1. Определите свои потребности. Проанализируйте специфику своего бизнеса и ответьте на вопросы:

  • Каков примерный объем поступлений на счет в месяц?

  • Сколько в среднем исходящих платежей вы совершаете? 

  • Нужны ли вам наличные деньги и в каких объемах?

  • Пользуетесь ли вы эквайрингом, корпоративными картами, зарплатным проектом?

  • Планируете ли вы хранить деньги на расчетном счете?

2. Изучите тарифы разных банков и сравните их по нужным вам опциям и параметрам. Для этого удобно составить таблицу и внести в нее условия по каждому пункту. Не забудьте учесть все комиссии, а не только абонентскую плату.

3. Просчитайте суммарные расходы на РКО за месяц по разным тарифам исходя из своих потребностей. Например, если у вас в среднем 10 платежей в месяц, возьмите стоимость платежа из тарифа и умножьте на 10, прибавьте абонентскую плату и другие регулярные платежи. Так вы получите приблизительную сумму расходов за месяц.

4. Обратите внимание на бонусы и спецпредложения. Многие банки предоставляют льготный период обслуживания для новых клиентов, повышенный процент на остаток, кешбэк или бонусы за покупки. Это тоже нужно учитывать.

5. Изучите отзывы о качестве сервиса банка. Низкая стоимость обслуживания не всегда означает, что с этим банком будет удобно и комфортно работать. Почитайте отзывы действующих клиентов, насколько оперативно и качественно решаются вопросы, удобен ли интернет-банк. 

6. Выберите оптимальный тариф и подайте заявку на открытие счета. Проще всего это можно сделать онлайн на сайте выбранного банка. Большинство банков сегодня открывают счета для ИП удаленно без визита в офис.

Конкретные примеры выбора тарифа

Проиллюстрируем процесс выбора на примерах предпринимателей с разными бизнес-моделями.

Пример 1. ИП занимается розничной торговлей. 

  • Средний оборот по счету — 500 тыс. рублей в месяц. 

  • Исходящих платежей — 20–30 в месяц.

  • Наличные деньги нужны постоянно для закупки товара и выплаты зарплат, объем — 300 тыс. руб.

  • Используются эквайринг и корпоративная карта.

В этом случае ИП нужно обратить внимание на тарифы с лояльными условиями по снятию наличных, платежам и стоимости эквайринга. Подойдут пакетные тарифы, где платежи, наличные и онлайн-сервисы уже включены в абонентскую плату. Хорошие условия предлагает Модульбанк — тариф «Оптимальный» за 1 590 руб./мес. В него входит внесение наличных до 500 тыс. руб. без комиссии, бесплатное снятие до 150 тыс., 30 платежей и эквайринг от 1,6%.

Пример 2. ИП оказывает услуги в сфере IT-разработки. 

  • Поступления на счет — нестабильные, в среднем 300 тыс. рублей.

  • Исходящих платежей немного — 5–10 в месяц.

  • Наличные не нужны.

  • Не пользуется эквайрингом и корпоративными картами.

Здесь разумно выбрать тариф с минимальной абонплатой и недорогими платежами. Подойдет Точка-банк — тариф «Начало» с абонетской платой 1 800 руб. и бесплатными платежами. Или банк Тинькофф — тариф «Простой» за 490 руб./мес., в котором есть 10 бесплатных платежей. Еще один выгодный вариант — «Альфа-Банк» с бесплатным обслуживанием при небольшом количестве платежей.

Пример 3. ИП только начинает бизнес в сфере услуг, пока нет клиентов и финансовых потоков.

На начальном этапе приоритетом будет бесплатное обслуживание и простота открытия счета. Оптимально открыть счет онлайн в банке, который не берет деньги за само открытие и ведение счета. Хорошие варианты — СБЕР (тариф «Легкий старт») или ВТБ (тариф «На старте»). Смело выбирайте самый простой и недорогой тариф на первое время, а потом, когда бизнес пойдет в гору, можно будет перейти на другой.

Универсального тарифа, подходящего всем, не существует. При выборе РКО нужно отталкиваться от своей бизнес-модели, объема финансовых потоков, дополнительных услуг и опций. 

Напоследок несколько лайфхаков, которые помогут сэкономить на РКО:

  • Внимательно читайте условия и считайте расходы перед открытием, а не после.

  • Пользуйтесь льготным периодом на новых тарифах.

  • Регулярно мониторьте изменение тарифов и спецпредложений банков.

  • Переходите на пакет услуг, если пользуетесь многими опциями — это выгоднее, чем платить за все по отдельности.

  • Снимайте и вносите наличные в банкоматах своего банка.

  • Не держите на счете больше денег, чем нужно — не упускайте доход, который могли бы получить, если бы разместили их в более доходных инструментах.

  • Подключайте эквайринг и зарплатный проект в своем банке — это дешевле.

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