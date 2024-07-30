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Электронные подписи

Как получить бесплатно электронную подпись

В эпоху цифровизации многие привычные действия приобретают совершенно другую форму, и подписание документов не стало исключением. Все чаще можно встретить документы, подписанные не собственноручно, а при помощи электронной подписи. Рассказываем, что нужно для получения ЭП и как стать обладателем электронного аналога своей подписи бесплатно. 
Как получить бесплатно электронную подпись
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Что такое электронная подпись и зачем она нужна

Сама электронная подпись — это файл с зашифрованными данными, который прикрепляется к подписываемому электронному документу. ЭП подтверждает, что документ был подписан именно ее владельцем. Также использование ЭП — гарантия того, что после подписания в документ не вносились изменения. 

Без электронной подписи не обойтись, если вы планируете:

  • вести электронный документооборот;

  • сдавать отчетность в ФНС онлайн;

  • использовать сервисы государственных органов;

  • получать финансовые услуги;

  • участвовать в электронных торгах.

Важный момент: чтобы пользоваться всеми возможностями ЭП, необходимо оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП). Именно она считается наиболее защищенной и выступает в качестве аналога собственноручной подписи. 

Где получить электронную подпись и действительно ли это бесплатно

Выдачей КЭП для юридических лиц и ИП занимается налоговая. Но есть и второй вариант: подпись также можно получить у доверенных лиц ФНС, например, в Промсвязьбанке.

Обратите внимание: для руководителей некоторых категорий компаний (например, операторов платежных систем) доступно получение КЭП через удостоверяющий центр ЦБ.

Выпуск КЭП — бесплатная услуга, но нужно иметь в виду, что для записи сертификата потребуется токен. Его приобретают или в интернет-магазине, или у операторов электронного документооборота. Есть и более выгодное решение: некоторые банки (в т.ч. Сбер) бесплатно предоставляют токен для новых клиентов СберБизнеса. 

Не только КЭП: какие виды электронных подписей существуют

Когда говорят об ЭП, чаще всего подразумевают именно квалифицированную электронную подпись — это универсальная и самая надежная ее разновидность. Именно КЭП предоставляет своему владельцу наиболее широкие возможности: сдача отчетности в налоговую, участие в торгах, ведение официальной переписки и т.д.

При этом существуют и другие виды ЭП — простая электронная подпись (ПЭП) и неквалифицированная электронная подпись (НЭП).

Простую подпись нередко используют с целью подтверждения авторства документа, но невысокая степень защиты все же не позволяет применять ее для подписания важной документации. ПЭП чаще всего используется физическими лицами — например, с ее помощью можно подтвердить онлайн-платеж.

Неквалифицированная подпись имеет среднюю степень защиты. Она подходит для подписания документов внутри компании и для обмена документацией с контрагентами. При этом нужно учитывать, что для признания такой подписи между сторонами договора должно быть установлено соответствующее соглашение.   

При обращении к доверенному лицу УЦ ФНС (например, в Т-Банк) можно выпустить именно квалифицированную электронную подпись.

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Что нужно для выпуска КЭП

Рассмотрим два варианта получения подписи — через доверенное лицо УЦ ФНС и через налоговую. При обращении к доверенному лицу процесс может немного различаться, но в целом процедура проходит максимально быстро и комфортно. Например, если вы решите обратиться в Банк ВТБ, потребуется:

  1. Оставить заявку. После оформления заявки сотрудник банка свяжется по указанному номеру и проконсультирует по дальнейшим действиям.

  2. Открыть расчетный счет. Для открытия счета нужно посетить офис банка для подписания документов.

  3. Получить КЭП. Выдача подписи на сертифицированном носителе занимает примерно 20 минут. 

Выпустить КЭП через банк могут и те клиенты, у которых уже открыт счет. В этом случае также придется лично прийти в отделение для оформления документов.

Если вы все же решите заняться оформлением КЭП самостоятельно, начинать рекомендуется с покупки токена. К носителям налоговая предъявляет определенные требования. Записать сертификат получится только на токен формата USB Тип-А. После покупки токена от выпуска КЭП вас отделяет всего несколько шагов:

  1. Подайте заявление на сайте налоговой, также можно посетить инспекцию лично.

  2. Соберите документы — нужны паспорт, ИНН и СНИЛС. 

  3. Получите сертификат КЭП — с токеном и документами необходимо прийти в налоговую для записи сертификата.

Как начать пользоваться электронной подписью

Только токена с сертификатом для использования КЭП недостаточно: также потребуется установить специальное программное обеспечение (например, «КриптоПро» или «КриптоАРМ»). Рассмотрим процесс установки программы на примере «КриптоПро CSP»:

  1. Скачайте актуальную версию в разделе «Продукты» на сайте «КриптоПро».

  2. Зарегистрируйтесь и укажите необходимые сведения.

  3. Подтвердите согласие с лицензионным соглашением.

  4. Приобретите лицензию, демонстрационная версия не подойдет для полноценной работы.  

  5. Откройте папку загрузок и запустите установку.

  6. Установите сертификат — для установки нужно вставить токен в компьютер, открыть «КриптоПро CSP» и в разделе «Контейнеры» выбрать свой токен.

  7. Скачайте и установите КриптоПро ЭЦП Browser plug-in — плагин нужен для создания и проверки подписи при отправке документов.

После этого КЭП полностью готова к использованию.

Преимущества электронной подписи

  • Надежность. Одна из ключевых характеристик КЭП — высокий уровень защиты от подделки. В отличие от собственноручной подписи, которую несложно подделать, фальсификация электронной подписи невозможна.

  • Удобство. Управлять бизнесом и решать огромное количество задач можно дистанционно: с КЭП не придется тратить время на личные встречи и посещение государственных структур.

  • Гарантия юридической силы документа. Подписание документа квалифицированной электронной подписью придает ему юридическую значимость: КЭП по своей силе аналогична обычной (то есть собственноручной) подписи. 

Как обезопасить себя при использовании ЭП

Риск фальсификации КЭП отсутствует, но после выпуска электронной подписи все равно необходимо соблюдать определенные правила безопасности. Главное — исключить вероятность кражи токена, поскольку мошеннические действия чаще всего совершаются именно тогда, когда к злоумышленникам попадает флешка. 

Также не рекомендуется передавать КЭП третьим лицам (например, сотрудникам). В этом случае нет никаких гарантий, что сотрудник не использует подпись не по назначению (например, для совершения противоправных действий).

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Электронные подписи

Как получить бесплатно электронную подпись

В эпоху цифровизации многие привычные действия приобретают совершенно другую форму, и подписание документов не стало исключением. Все чаще можно встретить документы, подписанные не собственноручно, а при помощи электронной подписи. Рассказываем, что нужно для получения ЭП и как стать обладателем электронного аналога своей подписи бесплатно. 

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