ИП или ООО — что открыть лучше для маленького бизнеса

Перед тем как начать свое дело, нужно выбрать организационно-правовую форму будущего бизнеса. Самые востребованные и универсальные варианты — ИП и ООО. Рассказываем, чем они отличаются между собой и что лучше выбрать для создания небольшого бизнеса.

Сравнение ИП и ООО

Если говорить кратко, то к главным преимуществам ИП относятся: простое и дешевое открытие, разнообразие налоговых режимов и легкий учет. К недостаткам следует отнести: ограничение по видам деятельности, обязательные страховые взносы и несение ответственности перед кредиторами личным имуществом.

В свою очередь ООО предлагает больше возможностей и защищает учредителей от материальной ответственности. Однако по сравнению с ИП, зарегистрировать компанию и вести бизнес будет не только сложнее, но и дороже.

Далее по пунктам разберем ключевые особенности данных организационно-правовых форм.

Учредители и регистрация бизнеса

Индивидуальный предприниматель — это гражданин, который лично занимается ведением и развитием собственного дела.

Для регистрации ИП требуется паспорт и заявление. Госпошлина составляет 800 руб., но при открытии на сайте налоговой, через МФЦ или сервисы от банков платить ее не придется.

Как правило, на подготовку всех документов уходит не более часа, а сама регистрация занимает максимум 3 дня.

ООО — это полноценное юрлицо, которое может быть открыто как одним человеком, так и несколькими (не более 50 учредителей).

Для регистрации компании нужно не просто заполнить заявление, но и придумать название, определиться с юридическим адресом, оформить решение о создании ООО (протокол, если учредителей несколько), разработать и утвердить устав (можно использовать типовой).

Государственная пошлина за регистрацию ООО составляет 4000 рублей, но как и в случае с ИП, платить ее нужно только при личном обращении в налоговую. Обычно на открытие юрлица уходит около 5 рабочих дней — после этого необходимо открыть расчетный счет в банке и назначить генерального директора.

Ответственность по обязательствам

Активы физлица-гражданина и физлица-предпринимателя являются одним целым, поэтому ИП несет полную ответственность перед своими кредиторами. Даже если закрыть предприятие, долги сохранятся за человеком в полном объеме. Причем отвечать по ним придется всем имуществом, в том числе и тем, чтобы было приобретено задолго до начала бизнеса.

В случае с ООО кредиторы вправе забрать исключительно то, что принадлежит компании: деньги на счетах, мебель из офиса, иные активы. Личное имущество учредителей, как правило, не трогают. Исключение возможно только при условии недобросовестного поведения руководителей и их привлечение к субсидиарной ответственности.

Разрешенные виды деятельности

Индивидуальным предпринимателям разрешено заниматься не любой деятельностью. В частности, к запрещенным направлениям относятся:

изготовление и реализация лекарственных препаратов и алкогольной продукции (кроме слабого алкоголя);

частная охранная деятельность;

перевозка пассажиров воздушным транспортом;

страховая и финансовая сфера.

У юридических лиц таких ограничений нет — они могут заниматься любой деятельностью при условии, что она совместима с используемым налоговым режимом.

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Системы налогообложения

Самыми распространенными системами налогообложения являются: общая (ОСН) и упрощенная (УСН). На ОСН предприниматели платят НДФЛ по ставке 13%, а юрлица налог на прибыль — 20%. По остальным налогам ставки не отличаются.

Следует отметить, что только ИП могут оформить самозанятость (НПД) и получить патент (ПСН) — хорошие налоговые режимы для некоторых видов бизнеса.

Бухгалтерская и налоговая отчетность

Индивидуальным предпринимателям не обязательно вести бухучет. Налоговый учет крайне простой. К примеру, на патенте нужно заполнять только книгу доходов, а на УСН — книгу учета доходов и расходов.

У компаний с этим в разы сложнее — вести полноценный учет должно каждое юридическое лицо. В рамках бухучета организациям на ОСН, УСН и ЕСХН необходимо ежегодно сдавать в ФНС финансовую отчетность, а также отчет о финрезультатах. Налоговая отчетность зависит от используемого режима налогообложения. Например, на ОСН нужно каждый квартал сдавать сложную декларацию по налогу на прибыль и по НДС.

Страховые взносы

Индивидуальным предпринимателям, независимо от факта ведения деятельности, несения убытков и других факторов, необходимо раз в год платить страховые взносы. В 2024 году их размер составляет 49.5 тыс. рублей.

Юридические лица платят взносы только за наемных работников. Если в компании только один учредитель, который не оформлен по трудовому договору, взносов не будет.

Продажа и дарения бизнеса

Бизнес ИП неделим, поэтому его нельзя целиком передать другому лицу (можно переоформлять отдельные объекты или имущество). В случае с ООО таких проблем нет — компанию можно как продать, так и подарить.

Что лучше выбрать малому бизнесу

В большинстве случаев оптимальным решением для ведения малого бизнеса станет открытие ИП. Данный вариант подойдет тем, кто хочет работать самостоятельно или с небольшим количеством сотрудников и не планирует заниматься некоторыми специфическими видами деятельности — в таких случаях регистрировать юрлицо, как правило, нецелесообразно из-за повышенной сложности и больших расходов.

В свою очередь ООО рассчитано на предпринимателей, которые желают открыть совместный бизнес, заниматься его активным масштабированием и работать с крупными клиентами.

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