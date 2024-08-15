Как открыть ИП без посещения налоговой через банк: Сбер, Т-Банк, Точка, Модульбанк, ВТБ

Для открытия ИП через Т-Банк также не нужно лично ездить в налоговую инспекцию. В заранее оговоренное время представитель банка приедет для подписания заявления и уведомления о переходе на УСН (при необходимости). В тот же день необходимые сведения будут переданы в ИФНС для проведения регистрации.

Через 3–5 рабочих дней информация об ИП появится в государственном реестре. Сразу после этого на почту поступит электронная выписка из ЕГРИП.

Как и в других банках, открытие ИП осуществляется абсолютно бесплатно. В качестве дополнительного бонуса за регистрацию Т-Банк предлагает бесплатное обслуживание счета в течение 2 месяцев на тарифе «Простой», а также различные специальные предложения от партнеров банка.