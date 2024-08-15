Как открыть ИП без посещения налоговой через банк: Сбер, Т-Банк, Точка, Модульбанк, ВТБ

Почему следует открывать ИП через банк
Государственной регистрацией индивидуальных предпринимателей занимается налоговая инспекция. Подать соответствующее заявление можно по-разному, например, лично в территориальное отделение ИФНС, через нотариуса, МФЦ, на официальном сайте налоговой и некоторыми другими способами. Однако лучше всего открывать ИП именно через банк, поскольку это:
бесплатно — не нужно оплачивать государственную пошлину и платить за оказываемую услугу;
быстро — вся процедура проходит в режиме онлайн, что избавляет от необходимости тратить личное время на ожидание в очередях;
надежно — сотрудники банка самостоятельно готовят все документы, поэтому риск отказа минимален;
выгодно — многие банки предоставляют предпринимателям дополнительные бонусы и привилегии.
Помимо этого, при регистрации через банк специалисты помогут подобрать подходящие коды ОКВЭД и определиться с оптимальной системой налогообложения.
Открытие ИП через Сбер
Зарегистрировать ИП через СберБанк очень просто. В общем виде вся процедура выглядит следующим образом:
Заполнение заявки на сайте и получение консультации от менеджера.
Посещение офиса или встреча с представителем в удобном общественном месте для подписания документов.
Ожидание решения налоговой инспекции в течение 3 рабочих дней.
Из документов будущему предпринимателю понадобится только паспорт и СНИЛС. Также нужен будет смартфон на базе операционной системы Android или iOS с поддержкой технологии беспроводной передачи данных (NFC) и доступ в СберБанк Онлайн.
При регистрации через Сбер заполнять заявление и самостоятельно ходить в налоговую инспекцию не нужно. Все необходимые документы (включая уведомление о переходе на УСН) готовятся в электронном виде, подписываются с помощью УКЭП и подаются в режиме онлайн. Если не получается разобраться, какие коды ОКВЭД лучше выбрать, можно воспользоваться «Помощником по подбору ОКВЭД» или обратиться с вопросом к менеджеру.
Немаловажным преимуществом Сбера является бесплатный выпуск электронной подписи. Также после регистрации ИП предприниматель получает возможность дистанционного открытия расчетного счета.
Открытие ИП через Т-Банк
Для открытия ИП через Т-Банк также не нужно лично ездить в налоговую инспекцию. В заранее оговоренное время представитель банка приедет для подписания заявления и уведомления о переходе на УСН (при необходимости). В тот же день необходимые сведения будут переданы в ИФНС для проведения регистрации.
Через 3–5 рабочих дней информация об ИП появится в государственном реестре. Сразу после этого на почту поступит электронная выписка из ЕГРИП.
Как и в других банках, открытие ИП осуществляется абсолютно бесплатно. В качестве дополнительного бонуса за регистрацию Т-Банк предлагает бесплатное обслуживание счета в течение 2 месяцев на тарифе «Простой», а также различные специальные предложения от партнеров банка.
Открытие ИП через Точка Банк
Процедура регистрации ИП через Точка Банк ничем не выделяется — менеджеры помогут определиться с кодами ОКВЭД и системой налогообложения, подготовят и подадут документы в налоговую инспекцию. В среднем на все этапы уходит не более 7 рабочих дней.
При открытии бизнеса в Точка Банке предприниматель получит бонус — пожизненное бесплатное обслуживание расчетного счета для ИП.
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Открытие ИП через Модульбанк
Как и везде, регистрация ИП через Модульбанк проходит в режиме онлайн. Сама процедура стандартная и ничем не отличается: подача заявки, встреча с менеджером для подписания документов и ожидание решения от налоговой.
Главной особенностью Модульбанка является большое количество подарков для бизнеса. Так, все предприниматели получают бесплатную бизнес-карту с кешбэком до 5% с покупок, а также бонусы от партнеров банка (реклама, бухгалтерия, системы учета, CRM и многие другие сервисы).
Открытие ИП через ВТБ
Процедура регистрации бизнеса через ВТБ ничем не отличается от любого другого банка. Все проходит быстро, без посещения налоговой инспекции и абсолютно бесплатно.
В качестве бонуса за онлайн-регистрацию ИП ВТБ предоставляет бесплатный доступ к системе электронного документооборота на год. Для его получения достаточно открыть бизнес, завести расчетный счет и выпустить электронную подпись.
Через какой банк лучше регистрировать ИП
Сами по себе банковские сервисы по открытию ИП практически ничем не отличаются друг от друга, поэтому можете смело выбирать любой из доступных вариантов. Однако логичнее регистрировать бизнес через тот банк, в котором в дальнейшем будете обслуживаться.
Чтобы не ошибиться, перед регистрацией обязательно ознакомьтесь с условиями и тарифами на расчетно-кассовое обслуживание в интересующей кредитной организации и исходя из этого подберите подходящий вариант.
Если вы уже пользуетесь тем или иным банком в качестве простого физического лица, то рассмотрите вариант с открытием ИП через него — это ускорит процедуру и, возможно, позволит получить более выгодные условия.
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