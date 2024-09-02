Электронная цифровая подпись — какие банки выпускают ЭЦП для бизнеса

Выпустить электронную подпись можно несколькими способами, но самый простой, понятный и удобный — воспользоваться соответствующей банковской услугой. На примере нескольких известных банков для бизнеса, являющихся официальными доверенными лицами удостоверяющего центра ФНС, рассказываем об условиях и особенностях выпуска ЭЦП.
Выпуск ЭЦП в ВТБ
Для оформления электронной подписи в ВТБ нужно оставить заявку на официальном сайте банка. После этого позвонит менеджер, который проконсультирует по выпуску ЭЦП, ответит на все интересующие вопросы и подскажет, в какой офис лучше обратиться.
Пакет документов зависит от организационно-правовой формы бизнеса. Юридическим лицам понадобятся:
паспорт руководителя;
решение или протокол о назначении руководителя;
номер ОГРН;
ИНН юридического лица и руководителя;
СНИЛС руководителя.
Индивидуальным предпринимателям проще — им нужен только паспорт, лист записи ЕГРИП, а также СНИЛС и ИНН.
Вся процедура выпуска электронной подписи занимает не более 20 минут, причем ходить в налоговую не нужно. После проверки всех документов специалисты банка самостоятельно отправят их в ФНС и запишут ЭЦП на USB-токен.
Если предприниматель сразу же открывает расчетный счет, то сертифицированный ФСБ токен Рутокен ЭЦП 2.0 предоставляется бесплатно. При этом за регистрацию и открытие счета тоже можно не платить — для этого необходимо выбрать тариф для начинающего бизнеса «На старте».
При желании можно принести собственный USB-токен — он должен быть новым и с неизменными заводскими настройками. Для записи подойдут следующие модели: JaCarta-2 ГОСТ и Рутокен ЭЦП 2.0.
Выпуск ЭЦП в Сбере
Выпустить электронную подпись в Сбере также просто. Для этого:
Оставьте заявку на сайте и получите консультацию специалиста по всем интересующим вопросам.
Соберите пакет документов — паспорт руководителя, СНИЛС и ИНН.
Подайте документы в офис, который занимается обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
За одно посещение получите готовый USB-токен с записанным сертификатом.
Как и в ВТБ, при открытии расчетного счета USB-токен предоставляется бесплатно. За сам счет при отсутствии входящих и исходящих операций платить не нужно.
Если предложенный токен не подходит по тем или иным причинам, можно использовать собственный: Рутокен Lite, Рутокен ЭЦП 3.0, Рутокен S, JaCarta LT, JaCarta-2 ГОСТ или любой другой сертифицированный носитель.
Следует отметить, что клиенты СберБанка могут получить электронную подпись через интернет-банк Сбербизнес. Для этого нужно авторизоваться в личном кабинете, перейти в раздел «Документооборот» и загрузить копию паспорта. При наличии действующего сертификата выпуск новой ЭЦП осуществляется онлайн и занимает не более 5 минут. Если подписи нет или ее срок истек, придется лично идти в офис банка.
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Выпуск ЭЦП в Промсвязьбанке
Процедура оформления электронной подписи в ПСБ стандартная:
заполнение заявки на сайте;
подготовка и сбор документов;
личное посещение офиса банка и получение готовой ЭЦП.
Как и в предыдущих случаях, весь процесс занимает не более 30 минут времени и не требует посещения налоговой инспекции.
Выпуск электронной подписи в Промсвязьбанке осуществляется бесплатно, однако в отличие от ВТБ и Сбера, сертифицированный USB-носитель не предоставляется — его можно приобрести в офисе банка или любом другом месте.
Выпуск ЭЦП в Т-Банке
Сам по себе процесс выпуска электронной подписи через Т-Банк ничем не отличается от оформления через любой другой банк, однако здесь есть несколько важных моментов.
Поскольку у Т-Банка нет собственных офисов, оформить ЭЦП можно только в точке выдачи в Москве. Предприниматели из других городов могут подать заявку через личный кабинет Т-Бизнеса, а получить токен в удостоверяющем центре «Основание» своего региона. Обычно весь процесс занимает от нескольких дней до недели.
Еще одна особенность заключается в том, что за выпуск УКЭП через Т-Банк придется обязательно платить. При получении ЭЦП в точке выдачи в Москве стоимость подписи вместе с токеном составит 5000 рублей. Если получать КЭП в филиале удостоверяющего центра «Основание», то есть два варианта:
тариф «Т-банк» за 3500 рублей + самостоятельная покупка токена;
тариф «Т-банк плюс» за 6000 рублей — токен включен в стоимость.
Следует отметить, что деньги за оформление подписи можно вернуть только до ее получения.
Какой банк выбрать для выпуска ЭЦП
Выпускать электронную подпись можно в любом из рассмотренных банков — сами по себе сертификаты ничем не отличаются друг от друга и обладают одинаковым функционалом. Если вы только начинаете предпринимательскую деятельность, то рассмотрите вариант с оформлением через Сбер или ВТБ, поскольку при открытии расчетного счета данные банки бесплатно предоставляют USB-токен, что позволит дополнительно сэкономить несколько тысяч рублей.
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