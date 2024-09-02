Электронная цифровая подпись — какие банки выпускают ЭЦП для бизнеса

Для оформления электронной подписи в ВТБ нужно оставить заявку на официальном сайте банка. После этого позвонит менеджер, который проконсультирует по выпуску ЭЦП, ответит на все интересующие вопросы и подскажет, в какой офис лучше обратиться.

Пакет документов зависит от организационно-правовой формы бизнеса. Юридическим лицам понадобятся:

паспорт руководителя;

решение или протокол о назначении руководителя;

номер ОГРН;

ИНН юридического лица и руководителя;

СНИЛС руководителя.

Индивидуальным предпринимателям проще — им нужен только паспорт, лист записи ЕГРИП, а также СНИЛС и ИНН.

Вся процедура выпуска электронной подписи занимает не более 20 минут, причем ходить в налоговую не нужно. После проверки всех документов специалисты банка самостоятельно отправят их в ФНС и запишут ЭЦП на USB-токен.

Если предприниматель сразу же открывает расчетный счет, то сертифицированный ФСБ токен Рутокен ЭЦП 2.0 предоставляется бесплатно. При этом за регистрацию и открытие счета тоже можно не платить — для этого необходимо выбрать тариф для начинающего бизнеса «На старте».

При желании можно принести собственный USB-токен — он должен быть новым и с неизменными заводскими настройками. Для записи подойдут следующие модели: JaCarta-2 ГОСТ и Рутокен ЭЦП 2.0.