Цифровая биржа труда. К чему приведет эксперимент с самозанятостью?

Уже второй год по всей стране доступен новый налоговой режим — НПД (налог на профессиональный доход) или самозанятость. В отличии от ИП, самозанятые не ведут бухгалтерию и отчетность, не нуждаются в кассовом оборудовании, не платят взносы в ПФР и соцстрах, могут регистрировать чеки в пару кликов, а налоговая ставка для них — самая привлекательная по рынку — 4-6% от дохода. При этом самозанятые, как и малые предприниматели могут претендовать на льготные кредиты, субсидии и поддержку. Есть, конечно, и минусы: ограничение на некоторые виды деловой деятельности, вроде реализации подакцизных товаров, невозможность официально содержать штат и потолок по прибыли — 2,4 млн. в год. Если заработок окажется больше, вас попросят сменить налоговый режим.

Но несмотря на эти ограничения, каждый день этот налоговый статус регистрирует больше 5 тыс. человек, а общее их число уже превысило 3 млн. Для сравнения индивидуальных предпринимателей у нас сейчас немногим больше 3 млн.

Почему самозанятость становится все популярнее?

Кроме низкого порога входа — отсутствия серьезных административных сложностей и посильной фискальной нагрузки, которые и привлекают желающих работать на себя. Рост популярности нового налогового режима продиктован запросом большого бизнеса. Так, огромные платформы-агрегаторы с частными услугами, сервисы мобильности, курьерские службы в последнее время предпочитают сотрудничать с самозанятыми, когда речь идёт о краткосрочных контрактах или разовых работах.

Таким образом существенно снижается нагрузка на бюджет: ни тебе обязательных взносов, ни тебе высокого НДФЛ, как в случае с оформлением физиков в штат или по договору ГПХ. НПД же обычно платит сам исполнитель, так что бизнесу здесь удается сэкономить около 40% от потенциального ФОТа.

Как бизнесу работать с самозанятыми?

Также с ростом популярности удаленной работы растёт спрос и на услуги фрилансеров, с которыми также выгоднее сотрудничать, если у них есть статус самозанятого.

Однако, у медали всегда две стороны. Отношения между бизнесом и самозанятыми находятся в рамках правового поля, а значит остается необходимость заключать договоры, собирать для отчетности чеки от исполнителей — аналог закрывающих документов по факту выполнения услуг — проводить выплаты.

При этом отказаться от статуса самозанятого так же легко, как и получить его, и если проверка выяснит, что на момент оплаты у исполнителя не было статуса самозанятого, можно нарваться на штраф в размере обязательного НДФЛ и взносов в соцстрах и ПФР.

Поэтому приходится перед каждой сделкой проверять зарегистрирован ли ваш исполнитель в качестве самозанятого. И если ваша компания сотрудничает с парой-тройкой фрилансеров, в этом совершенно нет проблем. Но если на вашей платформе зарегистрированы тысячи (или даже просто десятки) исполнителей, обеспечить легальность на каждом этапе стоит серьезных усилий.

Технологические решения

Но, как говорится, был бы спрос, предложение найдется. И на рынке уже существует несколько рабочих решений, автоматизирующих все этапы сотрудничества: от поиска исполнителей до заключения договора и массовых выплат.

Рокет Ворк — одна из первых компаний, предложивших технологическую платформу полного цикла для работы с внештатными исполнителями в формате удобного веб-интерфейса и мобильного приложения, а также API решения. Что позволяет закрыть работу с внештатными исполнителями на 360°: от поиска кандидатов, формирования договоров и подписания с помощью усиленной цифровой подписи до массовых выплат на любые карты, уплаты налогов и формирования отчётности.

А что дальше?

И если сейчас на примере подобных платформ-агрегаторов, крупного бизнеса и самозанятых система докажет свою эффективность, кажется, что в будущем по такому же сценарию будут работать и традиционные трудовые отношения.

Поиск работы, договоры, справки, таск-менеджмент и информация о доходах, всё может в один прекрасный день объединится при помощи софта, что полностью поменяет рынок труда.

Компании начнут меньше ресурсов тратить на связанную с кадрами операционку. Соискатели получат удобный инструмент гарантирующий прозрачность трудовых отношений и защиту собственных прав. А государство, наконец, сможет видеть, как обстоят дела на рынке труда на самом деле, что приведёт к существенному обелению зарплатного сектора и увеличит собираемость налогов.