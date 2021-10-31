Может ли юрист быть самозанятым?

Ответ утвердительный и однозначный — да. Однако есть свои нюансы, о них мы подробно расскажем.

Юридические услуги всегда востребованы, и это абсолютно логично: часто даже простые сделки вызывают у многих из нас беспокойство и сомнения, а для бизнеса помощь юриста зачастую просто необходима. При этом зарплата штатного специалиста может быть очень высокой, а к ней ещё добавляются налоги и сборы. И ведь далеко не всем юрист нужен на постоянной основе.

Кроме того, законодательство обширно, поэтому под определённую задачу может потребоваться узкопрофильный специалист.

Например, эксперт по авторскому праву или в области слияния и поглощения.

Сотрудничество с самозанятым профи в таком случае будет выгодно бизнесу — как малому на самом старте, так и крупному с уже устоявшимися процессами.

Самозанятый юрист вправе оказывать большинство видов юридической поддержки

Юрист-плательщик НПД вправе заниматься договорной работой, консультировать бизнес и граждан, помогать составлять договоры и даже представлять интересы своих клиентов в суде. На наш взгляд, это очень хорошо: читать и понимать законы сложно, не зря этому специально учат. Кроме того, большое значение имеют судебная практика и опыт — именно они помогают разобраться в имущественных и других вопросах, избежать ошибок и рисков.

Добавим к этому, что сотрудничать с юристом, который работает на себя выгодно и в финансовом отношении: такой специалист не платит большие налоги, не зависит от корпоративных стандартов ценообразования и часто готов предлагать гибкие условия сотрудничества.

Некоторые юристы имеют ограничения по применению режима НПД

Однако не каждый юрист может оказывать юридические услуги в статусе самозанятого. Адвокаты, медиаторы и нотариусы уже имеют особый статус и не могут заниматься своей основной деятельностью как самозанятые. При этом законодательство позволяет этой категории лиц сдавать собственное жильё (как и всем желающим) в статусе самозанятого.