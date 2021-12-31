Клерк.Ру
Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины
Свой бизнес
Банки
Проверки
Отраслевой учет
Важное
Перейти в рубрикатор
Смотреть все рубрики

Ограничения для самозанятых: кто не может применять НПД

Для рубрики Самозанятые
Версия для печати

Налог на профессиональный доход — сравнительно новый налоговый режим. Его могут использовать физические лица, в том числе и ИП. Но не все, для плательщиков НПД есть несколько ограничений. Об этом мы и расскажем.

Виды деятельности

Самозанятые могут заниматься только некоторыми видами деятельности. И всю работу они должны делать сами, в том числе и товары, которые потом будут продавать.

Плательщики НПД не могут:

  1. Продавать или изготавливать подакцизные товары. К ним относятся алкоголь и спиртосодержащая продукция (эмульсии, растворы и суспензии с этиловым спиртом более 9%), автомобили, мотоциклы, бензин и топливо, включая печное бытовое.
  2. Продавать и изготавливать товары, которые надо маркировать. В последнее время их становится все больше. Скоро и фермерское молоко тоже будет маркироваться. Посмотреть такие товары можно на сайте Честного ЗНАКа.
  3. Перепродавать товары чужого производства.
  4. Быть посредниками или агентами другой компании или ИП. Исключение — доставка товаров и принятие оплаты по ККТ, зарегистрированной на продавца.
  5. Добывать и продавать полезные ископаемые.

То есть самозанятый может продавать, например, мягкие игрушки, которые связал или сшил сам. А вот купить их в другом магазине и продавать уже нельзя.

На платформе Рокет Ворк самозанятый может найти заказ самостоятельно по интересующим критериям.

Самозанятый-работодатель

Плательщик НПД не может нанимать людей по трудовым договорам. Доход должен приносить его личный труд, а не труд наемных работников.

Но самозанятый может привлекать на помощь людей по договору ГПХ. То есть, например, я фотограф может заключить договор на украшение зала или работать вместе с мастером по мейкапу.

Найти помощников-исполнителей можно также на Рокет Ворк. Просто создайте для себя личный кабинет заказчика в один клик!

Лимит дохода

Для налога на профессиональный доход установлен лимит — 2,4 млн рублей в год. Если самозанятый превысит эту сумму, то применять НПД больше нельзя.

Что делать бывшему самозанятому в этом случае?

Есть три варианта действий:
  1. Зарегистрировать ИП и платить налог по выбранному налоговому режиму.
  2. Работать только с компаниями и ИП по ГПД (с удержанием НДФЛ).
  3. Прекратить работать до конца года.

Иностранцы

Стать самозанятым и платить налог на профессиональный доход могут только россияне и иностранцы из стран ЕАЭС. А значить гражданин Казахстана или Белоруссии может стать плательщиком НПД в России, а вот француз — нет.

Перечень государств — членов ЕАЭС можно посмотреть на сайте ФНС.

Совмещение налоговых режимов

Если самозанятый — ИП, то ему запрещено совмещать спецрежимы или применять ОСНО одновременно с налогом на профессиональный доход.

Рокет Ворк автоматически переводит НПД в бюджет от лица самозанятого. Ничего рассчитывать или оплачивать самому самозанятому не надо.

Бывшие работодатели

И еще одно ограничения в отношении самозанятых — не все могут выступать в качестве заказчика. Самозанятый не может заключить договор ГПХ с компанией или ИП, если на протяжении прошлых двух лет он был работником этого юрлица или предпринимателя.

Два года в отношении договора с заказчиком-бывшим работодателем отсчитываются с даты увольнения.

Когда самозанятому придется заплатить НДФЛ, а не НПД

ФНС установила перечень доходов, с которых нужно платить НДФЛ, даже при наличии статуса самозанятого. К ним относятся доходы:

  • госслужащих и бюджетников за исключением доходов с аренды собственного жилья;
  • нотариусов, адвокатов, медиаторов и арбитражных управляющих;
  • полученные в натуральной форме;
  • от продажи транспортного средства или недвижимости;
  • от продажи доли в уставном капитале организаций, ценных бумаг или акций;
  • от передачи имущественных прав, исключение — аренда личного жилья;
  • от уступки прав требования долга или другого права;
  • по договорам простого товарищества или доверительного управления.

На платформе Рокет Ворк размещены только те заказы, которые может взять самозанятый. Чеки формируются автоматически и направляются заказчику, а в ФНС передают данные по полученному доходу. Вам не надо ни о чем переживать.

 

Пост написан компанией
Это авторский материал. Мнение редакции «Клерка» может не совпадать с тем, что в нем написано.
Рокет Ворк
Рокет Ворк
Рокет Ворк - платформа для работы с внештатными исполнителями.
Перейти в профиль
Создайте свой блог, выскажитесь и станьте суперзвездой «Клерка»
Создать блог

Спецпредложения компании

Популярные публикации
Посмотрите все статьи блога