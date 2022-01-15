Памятка для самозанятых: вознаграждение на чужую карту, опасный заказчик, права на уплату налога за исполнителя

У самозанятых возникает много вопросов в процессе работы, а налоговики регулярно отвечают на эти вопросы в своих письмах. Выбрали для вас три важных разъяснения от налоговой службы.

Оплата на карту третьего лица

Может ли самозанятый попросить заказчика перевести вознаграждение на карту другого человека?

Налоговики отвечают: Да, если такое условие есть в договоре с заказчиком (письмо ФНС от 01.04.2021 № АБ-4-20/4336@).

Положения закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ не содержат запрета на перечисление вознаграждения за работы (услуги), оказанные самозанятым, третьему лицу.

Условия сотрудничества заказчика и исполнителя фиксируются в гражданско-правовом договоре.

Самозанятый вправе указать в договоре платежные реквизиты банковской карты, оформленной на другое лицо. В этом случае оплата за работы (услуги) будет проводиться заказчиком по этим реквизитам.

Главное, чтобы самозанятый вовремя отразил сумму дохода в приложении и выдал заказчику чек.

Длительное сотрудничество с одним заказчиком

Опасно ли самозанятому работать с одним и тем же заказчиком на протяжении длительного срока?

Налоговики отвечают: Нет, если сотрудничество не имеет признаков трудовых отношений.

Во-первых, важно, чтобы заказчиком самозанятого не выступал его бывший работодатель, трудовые отношения с которым прекратились меньше 2 лет назад (п. 8 ч. 2 ст. 6 № 422-ФЗ).

Во-вторых, гражданско-правовой договор между сторонами не должен содержать положения, типичные для трудового договора.

Признаки подмены трудового договора с физлицом договором оказания услуг налоговики привели в письме от 16.09.2021 № АБ-4-20/13183@:

регистрация в статусе СМЗ — обязательное условие;

заказчик руководит действиями самозанятого и контролирует процесс выполнения работы;

режим работы самозанятого, продолжительность рабочего дня и время отдыха устанавливает заказчик;

заказчик распределяет самозанятых по своим объектам (маршрутам), исходя из производственной необходимости;

самозанятый выполняет работу на оборудовании заказчика, использует его инструменты и материалы;

вознаграждение самозанятому за работы (услуги) выплачивается в порядке, установленном ТК РФ.

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Уплата налога за самозанятого

Вправе ли самозанятый уплачивать налог через партнера: банк или электронный сервис?

Самозанятый вправе передать полномочия по уплате налога партнеру: кредитной организации или электронной платформе.

Право на уплату налога является уникальным правом. В свою очередь уникальные права могут находиться единовременно только у одного партнера. Поэтому если самозанятый сотрудничает сразу с несколькими партнерами (например: зарегистрирован на нескольких платформах для внештатных исполнителей), то право на уплату налога имеет только тот, у которого есть уникальное право.