Отчетность в СФР

Отчетность по договорам ГПХ с физлицами в 2023 году

С 2023 года обновлены формы отчетности по физлицам, а перечень отчетов пополнился новыми. Изменения коснулись и исполнителей по договорам ГПХ.

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Отчетность по договорам ГПХ с физлицами в 2023 году
Иллюстрация: Nguyen Huy/pexels

Чем обусловлены изменения в отчетности по исполнителям по ГПХ с 2023 года

Изменения в составе отчетов произошли по трем причинам:

  1. Исполнители по ГПХ получили право на оплачиваемый больничный и некоторые виды социальных пособий – для расчетов нужны сведения об их стаже и заработке.

  2. Заказчиков обязали уплачивать взносы на страхование по временной нетрудоспособности и в связи с материнством с выплат в пользу исполнителей по договорам ГПХ в составе единого тарифа 30%.

  3. ПФР и ФСС объединились в единый Социальный фонд.

Отчетность в Социальный фонд

С 2023 года все без исключения работодатели сдают в Социальный фонд форму ЕФС-1. Чиновники собрали в единый отчет привычные СЗВ-ТД, СЗВ-СТАЖ, ДСВ-3, 4-ФСС. Каждой из этих форм соответствует отдельный раздел ЕФС-1, а также установлена своя периодичность предоставления.

По физлицам, работающим по договорам ГПХ, нужно сдавать:

  • подраздел 1.1 (ранее форма СЗВ-ТД);

  • подраздел 1.2 (ранее форма СЗВ-СТАЖ).

В подразделе 1.1 формы ЕФС-1 работодатель указывает:

  • ФИО, СНИЛС, ИНН исполнителя;

  • номер, дату заключения или расторжения договора ГПХ;

  • трудовую функцию;

  • код трудовой функции, указывающий на тип договора: лицензионный, авторского заказа, об оказании услуг/выполнении работ или об отчуждении исключительного права.

Срок предоставления подраздела 1.1 ЕФС-1 для исполнителей по договору ГПХ – день, следующий за днем заключения или окончания договора. Способ предоставления зависит от численности персонала.

На бумаге могут отчитываться только компании, где работают максимум 10 человек, включая фрилансеров, все остальные – электронно по ТКС.

Подраздел 1.2 ЕФС-1 аккумулирует в себе все периоды взаимоотношений заказчика и исполнителя по договору ГПХ с указанием дат начала и окончания, а также типа стажа исполнителя: работа, декрет, больничный и т. д. Эти интервалы должны соответствовать сведениям, которые в течение года работодатель предоставлял по форме подраздела 1.1 ЕФС-1.

Отчетность в ФНС

В ФНС с 2023 по договорам ГПХ с физлицами работодатели предоставляют:

  • расчет по страховым взносам;

  • персонифицированные сведения.

Оба отчета утверждены приказом ФНС № ЕД-7-11/878@ от 29.09.2022.

В РСВ образца 2023 года нет деления разделов на взносы на ОПС, ОМС, ОСС, так как теперь эти три направления объединены в единый тариф 30% от базы в пределах лимита дохода 1 917 000 рублей, свыше этого значения применяется тариф 15,1%. Срок сдачи РСВ – 25 число по итогам отчетного квартала.

Персонифицированные сведения в ФНС с 2023 года заменили прежнюю СЗВ-М. В новом отчете отражают не только персональные данные исполнителя, но и суммы вознаграждений. Срок – ежемесячно до 25 числа включительно месяца, следующего за отчетным. Для работодателей со штатом свыше 10 человек форма предоставления отчета – только в электронном виде.

От отчетности по договорам ГПХ с физлицами в ФНС освобождены ИП и ООО, работающие на АУСН.

Сложности для бухгалтеров и кадровиков

Обязанность предоставления СЗВ-ТД и персонифицированных сведений на фрилансеров увеличивает нагрузку на отдел кадров и бухгалтерию.

В части СЗВ-ТД ситуация осложняется тем, что ответственные за сдачу отчетности работники не всегда получают новые договоры или сведения о них день в день. Часто это связано с почтовой пересылкой или особенностями реализации того или иного проекта. Подача сведений с опозданием грозит штрафами 500 рублей за каждого работника. То есть теперь безнаказанно отразить договор в учете задним числом не получится.

Кроме того, отслеживать придется и окончание договора ГПХ. Если в договоре конечная дата не указана, возможны два пути решения:

  • окончанием срока действия договора считать дату подписания акта об оказании услуг;

  • подготовить соглашение о расторжении договора.

Соответственно, работодатели оказались в жестких временных рамках на подготовку и подписание с исполнителями документов, влекущих за собой необходимость сдачи подраздела 1.1 ЕФС-1.

Как не нарушить сроки

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  • разработку шаблонов договоров, актов;

  • перечисление гонораров;

  • передачу в МВД уведомлений о начале и окончании работы с иностранными исполнителями (подача таких уведомлений – обязанность работодателя, за их отсутствие компании грозят штрафы).

Заказчик в личном кабинете Рокет Ворк формирует ставит задачи и принимает работу. Заключение договоров и подписание актов – дистанционно. Заказчик сможет отследить даты кадровых событий и не пропустить сроки сдачи отчетов.

Рокет Ворк легко интегрируется с 1С: справочники заполняются автоматически. Поэтому риск ошибок в персональных данных исполнителей исключен, а исходные данные для подготовки отчетности встают на свои места. Платформа подготовит выгрузку отчетов по запросу компании, которые можно загрузить в 1С или 1С:ЗУП.

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