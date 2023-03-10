Блокировка счетов по 115-ФЗ

Блокировка счета при работе с самозанятыми

Сотрудничать с самозанятыми выгодно и удобно, но есть определенные риски. Один из таких рисков – блокировка расчетного счета. За что могут заблокировать расчетный счет и как бизнесу защититься от этого.

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Блокировка счета при работе с самозанятыми
Иллюстрация: freepik/freepik

Блокировка расчетного счета банком

Переводы на счета физических лиц без последующих перечислений налогов и страховых взносов могут показаться банку подозрительными.

Это связано с тем, что банки контролируют операции по переводу денежных средств в соответствии с законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ. Согласно этому закону все банки должны выявлять подозрительные операции компаний, чтобы исключить легализацию преступных доходов.

Массовые выплаты на счета физических лиц могут вызвать сомнения у банков при наличии таких признаков:

  • налоговая нагрузка ниже 0,9% от дебетового оборота по счету;

  • нет оплат по НДФЛ и страховым взносам;

  • обороты по счету большие, а остаток маленький.

Обслуживающий банк может заморозить подозрительную операцию по переводу средств физлицу и потребовать у компании пояснения. При систематическом характере таких операций может последовать блокировка расчетного счета.

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Блокировка расчетного счета налоговой

Специальная скоринговая система ФНС в автоматическом режиме контролирует сотрудничество бизнеса с самозанятыми на предмет подмены трудовых отношений. Анализ проводится по таким критериям, как взаимосвязь плательщиков НПД с бывшими работодателями, периодичность выплат и их источники.

На основании проведенного анализа программа присваивает компании скоринговые баллы. Если количество баллов превышает пороговое значение, то бизнес попадает в группу риска и получает уведомление от налоговой с рекомендацией скорректировать налоги и взносы. Если компания проигнорирует такое уведомление, то ИФНС совместно с ГИТ проведет проверку.

Если по результатам проверки подтвердится, что компания незаконно минимизирует налоговую нагрузку путем сотрудничества с самозанятыми вместо оформления трудовых отношений, то ИФНС доначислит НДФЛ, страховые взносы, назначит штраф и обяжет скорректировать отчетность.

ИФНС при выявлении недоимки выносит требование об уплате. Если в установленный срок оплата не поступит, ИФНС направит в банк поручение о взыскании средств и сумму недоимки спишут с расчетного счета компании. В случае, если средств на счете недостаточно, то последует блокировка счета.

В процессе проведения проверки также может быть выявлено, что вознаграждение перечисляется исполнителю, который к моменту оплаты утратил статус самозанятого и не сообщил об этом заказчику. Несмотря на то, что заказчик не знал про этот факт, у него образуется недоимка по налогам, страховым взносам, а также просрочка по сдаче соответствующей отчетности.

Если не закрыть долги в срок и не сдать отчетность, налоговая может заблокировать расчетный счет.

Как разблокировать расчетный счет

Есть лишь один способ разблокировать счет – исполнить требования, предъявленные ФНС и банком.

Нужно предоставить в банк документы: договоры, чеки, акты. В случае, если инициатором блокировки счета стала налоговая, то уплатить недоимку и сдать необходимую отчетность.

Как обезопасить себя от блокировки расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми

Важно безопасно выстроить работу с самозанятыми исполнителями и заранее предусмотреть все возможные риски.

Воспользуйтесь нашим чек-листом для проверки рисков при работе с самозанятыми.

Перед началом сотрудничества, а также перед каждой оплатой нужно проверять актуальный статус плательщика НПД у самозанятого. Это можно сделать бесплатно с помощью специального сервиса на сайте налоговой.

При переводе вознаграждения на личный счет самозанятого необходимо правильно указать назначение платежа. В нем нужно указать, за какие работы (услуги) производится оплата самозанятому, а также реквизиты документов (договор, акт, счет).

Например, «Оплата самозанятому по договору оказания услуг № 5 от 01.03.2023 года за юридические услуги».

Все документы должны быть правильно оформлены (договоры, акты, чеки), чтобы в случае получения требования их предоставить в кратчайшие сроки.

Безопаснее и удобнее вести расчеты и взаимодействовать с самозанятыми исполнителями через специальный сервис Рокет Ворк. В сервис встроены автоматическая проверка статуса исполнителей, выплаты и автоматическое формирование закрывающих документов.

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