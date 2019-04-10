Передача бухгалтерии на аутсорсинг

Заключение трудового договора - не единственная возможность привлечения рабочей силы. Работники могут работать по договорам гражданско-правового характера, а также привлекаться по договорам аутсорсинга и аутстаффинга (аренда персонала).

Гражданское законодательство предполагает возможность привлечения поставщиком товаров, работ, услуг третьих лиц для исполнения обязательств по договору.

Прежде всего, отметим, что с 1 января 2016 г. использование заемного труда в России запрещено (п.1 ст. 56.1 ТК РФ в редакции Федерального закона №116-ФЗ от 05.05.2014 г.).

Иными словами запрещен заемный труд, осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и контролем физического лица или юридического лица, не являющихся работодателем данного работника (Решение АС Забайкальского края от 11.05.2017 г. № А78-13781/2016).

Согласно ст.779 ГК РФ по договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги.

В силу ст.781 ГК РФ заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.

На этом основании договоры аутсорсинга не отвечают признакам заемного труда и могут по-прежнему использоваться и после 1 января 2016 г.

Важно! Весь вопрос в том, насколько выгодно сегодня использование аутсорса по сравнению с содержанием штатной бухгалтерии?

Можно ли передать на аутсорсинг банкротящуюся компанию?

На практике бытует мнение, что передача на аутсорсинг бухгалтерского учета компании-банкрота невозможна.

Но, как отмечают суды, передача на аутсорсинг ведения бухгалтерского учета, статистического учета и отчетности не может свидетельствовать ненадлежащем исполнении внешним управляющим своих обязанностей, поскольку в соответствии с п.1 ст.20.3 Закона о банкротстве, арбитражный управляющий в деле о банкротстве имеет право привлекать для обеспечения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве на договорной основе иных лиц (Постановление Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 25.01.2017 г. №А60-11220/2015).

Расчет экономии

Для того, чтобы оценить экономический эффект от перевода бухгалтерии на аутсорсинг, приведем среднестатистические затраты на содержание бухгалтерской службы.

Пример.

Возьмем за основу среднее предприятия железнодорожной отрасли, общая численность работников составляет 2,5 тыс. человек, из них численность бухгалтерской службы – 23 человека. На предприятии действует коллективный договор, в рамках которого сотрудникам полагается ряд выплат, сверх установленных законодательством РФ.

Важно! При рассмотрении вопроса перевода данной компании на аутсорсинг, был сделан расчет, включающий себя и обследование функциональных обязанностей бухгалтеров, а также утвержден регламент взаимодействия компании-аутсорса и заказчика, в котором прописаны функции, которые отдаются на аутсорсинг.

Результатом такого взаимодействия стала экономия почти 60% фактических затрат на бухгалтерскую службу. Стоимость договора специализированной компании составила 400 тыс.рублей в месяц.

Плюсы аутсорсинга

Таким образом, преимущества компании-заказчика (клиента) заключаются в следующем:

1) клиент избавлен от необходимости поиска квалифицированных бухгалтеров для исполнения поставленной задачи;

2) клиент избавлен от выплаты пособий по временной нетрудоспособности, отпускных, различного рода компенсационных выплат и необходимости выплат в соответствии с коллективным договором;

3) договор аутсорсинга может заключаться на определенный временной период, что, безусловно, является преимуществом перед штатным бухгалтером. А в случае сворачивания бизнеса работодатель вынужден проводить сокращение персонала, выплачивая выходные пособия и сохраняемый средний заработок на период трудоустройства.

Кроме финансовой составляющей, необходимо грамотно провести процедуру сокращения, ведь в компании могут трудиться работники, обладающие иммунитетом от сокращения. И в этой ситуации у компании полностью отсутствуют риски, связанные с возможным наложением штрафов за нарушение трудового законодательства;

4) клиент избавлен от необходимости следить за изменениями бухгалтерского и налогового законодательства, направления бухгалтера на специализированные курсы;

5)компания-аутсорсер, как правило, оказывает сопутствующие услуги, связанные с консультированием и методологической поддержкой работников компании;

6) клиент избавлен от необходимости расчета налогов и сборов, взаимодействия с контролирующими органами;

7) клиент не увеличивает численность работников, что позволяет ему применять специальный налоговый режим. Напомним, что средняя численность работников компании, применяющий «упрощенный» режим, не должна превышать 100 человек;

8) клиент избавлен от текучести кадров. В случае увольнения бухгалтера компания-исполнитель в кратчайшие сроки подберет заказчику достойную замену.

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