Как вести бухгалтерский учет при УСН

По каким правилам должны вести бухгалтерский учет «упрощенцы»? Как с минимальными потерями упростить ведение бухучета?

Компании-«упрощенцы» должны вести бухгалтерский учет в обязательном порядке. Такое правило установлено ст. 2 Федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Исключение сделано лишь для ИП, применяющих данный спецрежим.

ИП вправе не вести бухучет, если в соответствии с требованиями налогового законодательства они ведут учет доходов либо доходов и расходов для целей расчета единого налога, иных объектов налогообложения.

Что это означает на практике?

У ИП для целей расчета единого налога при УСН организован налоговый учет в книге учета доходов и расходов (пп .4 п. 1 ст. 2, пп. 1 п. 2 ст. 6 Закона № 402-ФЗ, ст. 346.24 НК РФ).

У компаний-«упрощенцев», которые относятся к субъектам малого предпринимательства, рекомендуется вести бухгалтерский учет с применением следующих систем регистров бухгалтерского учета:

единой журнально - ордерной формы счетоводства для предприятий, утвержденной письмом Минфина СССР от 08.03.1960 г. № 63;

журнально - ордерной формы счетоводства для небольших предприятий и хозяйственных организаций, утвержденной письмом Минфина СССР от 06.06.1960 г. №176;

упрощенной формы бухгалтерского учета согласно Типовым рекомендациям, приведенным в приказе Минфина РФ от 21.12.1998 г. № 64н.

Как упростить учет у «упрощенцев»?

Упрощенный способом могут вести бухучет «малыши» (субъекты малого предпринимательства, применяющие УСН).

Однако ситуация меняется, если «малыши» подлежат обязательному аудиту. В этом случае компании сталкиваются с необходимостью обеспечить ведение бухгалтерского учета в полном объеме.

Упрощенный способ могут также применять компании-«упрощенцы», получившие статус участников проекта «Сколково» и некоммерческие организации (п.4 и п.5 cn.6 Закона №402-ФЗ).

Если «упрощенец» является «малышом» либо НКО или участником «Сколково» и не подлежит обязательному аудиту, то можно применять упрощенные способы учета и формировать бухгалтерскую (финансовую) отчетность по специальным (сокращенным) формам.

В чем заключается суть ведения упрощенного бухучета?

Важно! Упрощенный бухучет может вестись: ?по простой форме бухгалтерского учета (то есть без использования регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия); ?по форме бухгалтерского учета с использованием регистров бухгалтерского учета имущества малого предприятия (п.21 приказа Минфина РФ от 21.12.1998 г. №64н).

Вкратце рассмотрим суть двух упрощенных способов ведения учета.

Простая форма учета (без регистров бухучета)

Эта форма подходит малым компаниям, совершающим незначительное количество хозяйственных операций (как правило, не более тридцати в месяц), не осуществляющим производства продукции и работ, связанного с большими затратами материальных ресурсов.

В этом случае «упрощенцы» могут вести учет всех операций путем их регистрации только в Книге (журнале) учета фактов хозяйственной деятельности по форме №К-1 (приложение 1 к Типовым рекомендациям, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н).

Книга (форма №К-1) является регистром аналитического и синтетического учета. Как правило, Книга ведется в виде ведомости и открывается на месяц (при необходимости используются вкладные листы для учета операций по счетам).

Книга открывается записями сумм остатков на начало отчетного периода (начало деятельности предприятия) по каждому виду имущества, обязательств и иных средств, по которым они имеются.

При этом суммы по каждой операции, зарегистрированной в Книге по графе «Сумма», отражаются методом двойной записи одновременно по графам «Дебет» и «Кредит» счетов учета соответствующих видов имущества и источников их приобретения.

Выявленный финансовый результат отражается в Книге отдельной строкой.

По окончании месяца подсчитываются итоговые суммы оборотов по дебету и по кредиту всех счетов учета средств и их источников. И после подсчета итоговых дебетовых и кредитовых оборотов средств и их источников (бухгалтерских счетов) за месяц выводится сальдо по каждому их виду (счету) на 1-е число следующего месяца.

Форма бухгалтерского учета с использованием регистров бухучета

«Упрощенец», осуществляющий производство продукции (работ, услуг), может применять для учета хозяйственных операций следующие регистры бухгалтерского учета, формы которых приведены в приложениях к Типовым рекомендациям, утв. приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н. Например, ведомости учета:

основных средств, начисленных амортизационных отчислений;

производственных запасов и товаров;

затрат на производство;

денежных средств и фондов;

расчетов и прочих операций;

реализации;

расчетов и прочих операций;

расчетов с поставщиками;

оплаты труда.

Например, ежемесячно при наличии движения основных средств подсчитываются суммы их оборотов и выводится остаток основных средств на 1-е число следующего за отчетным месяца.

Перемещение основных средств внутри компании-«упрощенца» в ведомости не отражается.

Для контроля за суммами начисленной амортизации ускоренным методом и с начала эксплуатации основных средств по всем основным средствам в ведомости предусмотрены соответствующие графы учета амортизации с нарастающим итогом.

Записи в ведомости по учету расчетов с подотчетными лицами и прочими дебиторами и кредиторами ведутся позиционным способом с выведением на конец месяца развернутого сальдо по задолженности малому предприятию - дебету счета и задолженности малого предприятия - кредиту счета по каждому дебитору и кредитору на основании данных первичных документов.

Компании-«упрощенцы» могут вести упрощенный бухучет кассовым методом (п.12 ПБУ 9/99 «Доходы организации» и п.18 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Полное ведение бухгалтерского учета

Полное ведение бухучета посредством двойной записи с использованием регистров бухгалтерского учета должны вести «упрощенцы», которые не являются малыми предприятиями, а также «упрощенцы», имеющие риск перехода на общий режим налогообложения.

Вести бухучет по полной программе могут и «упрощенцы» - «малыши».

В таком случае бухгалтерскую отчетность компании - «упрощенцы» должны формировать в общеустановленном порядке (то есть в полном объеме) по формам, утв. Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 г. №66н.

Почему ведение бухучета важно для «упрощенцев»? На основании данных бухгалтерского учета контролируется остаточная стоимость основных средств с целью продолжения использования спецрежима (если по итогам отчетного (налогового) периода остаточная стоимость основных средств превысит 150 тыс. рублей, то компания теряет право на применение УСН).

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