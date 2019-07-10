Имеет ли право иностранец на российскую пенсию?

Могут ли иностранные граждане заработать пенсию в России? Как иностранцу оформить пенсию в России?

Правом на получение российской пенсии обладают не только российские граждане, но и иностранцы, а также лица без гражданства.

Прежде всего, иностранцы должны быть официально трудоустроены (на срок от 6 месяцев) и иметь необходимые разрешительные документы для пребывания в России.

Пенсионные выплаты иностранцам в РФ осуществляются в общем порядке, в соответствии с положениями следующих законов:

Федерального закона от 15.12.2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в РФ»;

Федерального закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ»;

Федерального закона от 28.12.2013 г. №424-ФЗ «О накопительной пенсии»;

Федерального закона от 28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях».

Иностранцы в России вправе рассчитывать на страховую, накопительную, социальную пенсии, а также государственное обеспечение. Пенсию могут назначить иностранцам, которые присоединились к обязательной системе пенсионного страхования и имеющим вид на жительство. Получение иностранцем разрешения на временное проживание в РФ не дает им права на получение социальных выплат, в т.ч. пенсию. Иностранец, имеющий разрешение на временное проживание, имеет право на получение медицинского обслуживания по страховому полису. А право на получение социальных выплат получает иностранец, который получил вид на жительство. Напомним, что основной критерий получения социальных гарантий (в т.ч. пенсий) содержится в Федеральном законе от 25.07.2002 г. №115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» - это наличие у иностранца вида на жительство.

При каких условиях назначается пенсия иностранцу?

Как правило, иностранцы работают по трудовым либо по гражданско-правовым договорам. В соответствии со статьей 22.1 Федерального закона от 15.12.2001 г. №167-ФЗ за иностранца работодатель перечисляет взносы в ПФР в размере 22% от начисленной зарплаты. При этом договор с иностранцем должен быть заключен на срок не менее 6 месяцев за каждый год трудовой деятельности и иностранцу должно быть оформлено пенсионное страховое свидетельство.

Исключение составляют высококвалифицированные иностранные сотрудники, за них страховые взносы работодателем не уплачиваются.

Напомним, что начиная с 1 апреля 2019 года, ПФР не выдает страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования (ОПС). При этом все выданные ранее свидетельства продолжают действовать. Вместо страхового свидетельства оформляется документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, в бумажном или электронном виде.

Регистрация иностранца в системе ОПС осуществляется в общем порядке:

иностранцы, трудоустроенные на основании гражданско-правовых или трудовых договоров, осуществляют регистрацию через работодателя;

самозанятые лица, безработные, нетрудоспособные иностранцы регистрируются в системе ОПС путем самостоятельного обращения в ПФР/МФЦ.

Условия назначения выплат зависят от вида оформляемой пенсии.

Так, пенсионером сможет стать иностранец, постоянно проживший в РФ более 15 лет, при этом:

совокупный период формируется из различных сроков получения вида на жительство;

в период не включаются периоды временной регистрации;

должно быть участие в системе обязательного пенсионного страхования.

Так, в 2019 году страховая пенсия по возрасту назначается иностранцу при выполнении следующих условий:

достижение общеустановленного пенсионного возраста (для мужчин - 65 лет, для женщин - 60 лет);

страховой стаж – не менее 10 лет;

ИПК не ниже 16,2.

Что представляет собой ИПК? ИПК – это индивидуальный пенсионный коэффициент представляет собой пенсионные баллы, накопленные застрахованным в системе ОПС лицом в течение трудовой деятельности. ИПК является переменным показателем, его значение расчет пропорционально росту суммы страховых взносов, перечисленных в ПФР. Граждане, достигшие пенсионного возраста 01.01.15 г. и позже, могут оформить страховую (ранее так называемую трудовую пенсию) только при наличии соответствующего показателя ИПК. При этом за ними сохраняется право на получение социальной пенсионной выплаты в установленном размере.

Сам иностранец навряд ли сможет посчитать ИПК, да и обязанность по расчету показателя ИПК для каждого гражданина возлагается на территориальные органы ПФР. По факту достижения пенсионного возраста именно ПФР определяет количество пенсионных баллов, накопленных застрахованным лицом в течение трудовой деятельности.

Важно! Иностранцы из числа инвалидов могут оформить пенсию по инвалидности при наличии выписки из акта МСЭ. Назначение пенсии по инвалидности возможно при условии, если иностранец прошел процедуру освидетельствования МСЭ в РФ. При наличии стажа от 1-го дня иностранный гражданин может оформить страховую пенсию по инвалидности, при отсутствии стажа – социальную пенсию по инвалидности.

Иностранцы, признанные нетрудоспособными по возрасту или инвалидности, могут оформить пенсию по потере кормильца в общем порядке.

Пенсию в РФ назначает территориальный орган ПФР по месту (временного пребывания) жительства пенсионера. Для этого нужно представить требуемый пакет документов в территориальный орган ПФР или районный Многофункциональный центр (МФЦ).

Как оформить иностранцу пенсию?

Если иностранцем выполнены все условия для назначения пенсии, то он может обратиться в отделение ПФР или в МФЦ с соответствующим заявлением.

Для этого иностранец должен подготовить определенный пакет документов и ожидать решения в течение 10 рабочих дней.

Стандартный пакет документов включает в себя:

- вид на жительство с отметкой о регистрации ФМС;

- трудовая книжка РФ;

- СНИЛС;

- трудовой договор, соглашения о выполнении работ, предоставлении услуг;

- выписка с личного счета;

- документы, подтверждающие наличие льготы (при наличии);

- иные документы.