Когда к вам могут прийти сотрудники полиции?

Встреча с сотрудниками полиции не сулит ничего приятного. В каких случаях компанию могут посетить «люди в погонах»?
1. Что входит в компетенцию УЭБ?
2. Когда на пороге компании могут появиться сотрудники УЭБ?
Важно! Для того чтобы визит «людей в погонах» не стал неприятной неожиданностью, необходимо понимать правила проверок, тем более, что по итогам их вояжа могут быть наложены на компанию серьезные штрафы.
3. Особенности совместной проверки сотрудников полиции с налоговиками.
4. Самостоятельный выход сотрудников УЭБ и многие другие вопросы
Смотрите об этом материал, подготовленный юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.