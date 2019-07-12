Когда к вам могут прийти сотрудники полиции?

Встреча с сотрудниками полиции не сулит ничего приятного. В каких случаях компанию могут посетить «люди в погонах»?

1. Что входит в компетенцию УЭБ?

2. Когда на пороге компании могут появиться сотрудники УЭБ?

Важно! Для того чтобы визит «людей в погонах» не стал неприятной неожиданностью, необходимо понимать правила проверок, тем более, что по итогам их вояжа могут быть наложены на компанию серьезные штрафы.

3. Особенности совместной проверки сотрудников полиции с налоговиками.

4. Самостоятельный выход сотрудников УЭБ и многие другие вопросы

Смотрите об этом материал, подготовленный юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.