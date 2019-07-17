Удержание алиментов: справочник бухгалтера

Что нужно знать бухгалтеру при осуществлении операций по удержанию алиментов из доходов работника по исполнительному листу? С каких доходов работника можно удерживать алименты? Какой предельный размер удержаний и очередность при нехватке дохода работника?
Согласно статье 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Но не все родители выполняют эту обязанность. И тогда алименты с родителя взыскиваются в принудительном порядке.
Порядок удержания по исполнительным листам установлен Федеральным законом от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
По общему правилу, размер удержаний из заработной платы работника исчисляется из суммы, оставшейся после вычета налогов (п. 1 ст. 99 Закона № 229-ФЗ).
Например, работнику начислена заработная плата в размере 30 000 рублей, предоставлен «детский» вычет в размере 1 400 рублей (cт. 216 НК РФ, пп. 4 п.1 ст. 218 НК РФ). Удержания производятся из «чистой» заработной платы работника: 30 000 рублей - ((30 000 рублей – 1 400 рублей) x 13%) = 26 282 рубля.
На основании какого документа удерживаются алименты?
Перечень исполнительных документов, на основании которых проводится удержания алиментов из доходов работника, приведен в ст. 12 Закона № 229-ФЗ. Это могут быть исполнительные листы, выданные на основании судебных актов; судебные приказы; нотариально удостоверенные соглашения об уплате алиментов; постановления судебного пристава-исполнителя и т. п.
Важно!
Соглашение об уплате алиментов, которое не заверил нотариус, является ничтожным (п. 1 ст. 100 СК РФ, п. 3 ст. 163 ГК РФ).
Удерживать алименты из доходов работника можно не только на основании оригинала исполнительного листа, но и по его копии (п. 2 ст .98 Закона № 229-ФЗ). В этом случае копия исполнительного листа должна быть заверена в установленном порядке (п. 3.1.7.19 Инструкции, утв. приказом ФССП от 10.12.2010 г. № 682). В частности, должна стоять «Отметка о заверении копии».
Как должен действовать бухгалтер, получив исполнительные документы, на работника?
Алгоритм действия бухгалтера при поступлении исполнительных документов
Порядок исполнения требований исполнительных документов приведен в Приложении №1 к Методическим рекомендациям по порядку исполнения требований исполнительных документов о взыскании алиментов (утв. ФССП РФ от 19.06.2012 г. № 01-16).
Сначала необходимо выполнить определенные процедурные моменты.
1 этап
Поступившие в компанию постановления судебного пристава-исполнителя и копии исполнительного документа регистрируются в специальном журнале и передаются бухгалтеру по начислению заработной платы под роспись. Форма журнала не регламентирована.
2 этап
В день получения постановления бухгалтер должен отправить судебному приставу-исполнителю обратное уведомление о получении документов.
В уведомлении делается отметка о получении исполнительного документа (входящий номер и дата), указывается контактный телефон компании, а также ставятся подпись бухгалтера и печать компании (при ее наличии), получившей исполнительный документ.
3 этап
Проверка правильности оформления исполнительных документов.
Так, при принятии исполнительного листа, бухгалтер должен помнить, что удержание по нему возможно только в том случае, если исполнительный лист содержит все необходимые реквизиты:
- наименование суда, выдавшего лист;
- номер судебного дела;
- дата принятия и вступления в силу судебного решения;
- дата выдачи исполнительного листа;
- печать и подпись судьи;
- наименование должника и лица, в пользу которого необходимо будет произвести удержание.
4 этап
В случае перемены работником места работы, компания-работодатель обязана сообщить об этом судебному приставу-исполнителю и (или) взыскателю и возвратить им исполнительный лист с соответствующей отметкой.
Теперь перейдем к процедурам по существу.
5 этап
Определяем, с каких выплат можно удерживать алименты.
6 этап
Определяем максимальный процент удержаний.
7 этап
Удерживаем деньги из дохода работника «на руки», то есть за минусом НДФЛ.
8 этап
Соблюдаем очередность удержаний, если у работника несколько исполнительных документов (например, алименты, долг по кредиту и т.п.).
9 этап
Документально оформляем операцию по удержанию алиментов. Бухгалтером производится расчет удержаний из заработной платы и иных доходов с учетом особенностей, изложенных ниже.
10 этап
Бухгалтер должен известить в письменной форме работника о размерах и об основаниях произведенных удержаний из его заработной платы (п.3 ст.136 ТК РФ). Работнику выдается расчетный листок, где виден размер всех начислений и удержаний из его доходов.
11 этап
Перечисляем удержанные суммы в течение трех рабочих дней с даты выдачи зарплаты.
12 этап
Исполнительные документы бухгалтер хранит как документы строгой отчетности.
Проанализируем наиболее важные этапы удержания алиментов.
В какой форме могут быть установлены алименты?
В исполнительных документах алименты могут быть установлены (п.2.1 главы II Методических указаний ФССП от 19.06.2012 г. № 01-16):
- в твердой сумме (например, если заработок работника постоянно меняется);
- в процентах от зарплаты (1/4, 1/3 или 1/2 дохода);
- одновременно в долях и твердой денежной сумме.
Алименты в твердой сумме суд устанавливает кратным величине прожиточного минимума или в доле величины прожиточного минимума (п. 2 ст. 117 СК РФ)
Важно!
Удержания в твердой сумме компания должна индексировать на основании приказа руководителя в произвольной форме (п.1 ст.117 СК РФ и ч.1 ст.102 Закона № 229-ФЗ). Индексация проводится пропорционально увеличению размера прожиточного минимума.
При индексации необходимо использовать величину регионального прожиточного минимума по местожительству получателя алиментов. Если в регионе прожиточный минимум не установлен, то при индексации используется прожиточный минимум в целом по России. При снижении величины прожиточного минимума индексация алиментов не производится (п. 1 ст. 117 СК и п. 5.2 главы V Методических указаний ФССП от 19.06.2012 г. № 01-16).