Налоговые льготы малому бизнесу на примере Москвы

Правительство г. Москвы старается снижать нагрузку на малый бизнес путем уменьшения налоговых ставок, введения перечня видов деятельности, подпадающих под льготный режим и пр. А Московская областная Дума приняла закон, продлевающий на территории региона до 31 декабря 2020 года «налоговые каникулы» для малого бизнеса.Рассмотрим, какими льготами могут воспользоваться столичные бизнесмены.

Может ли малый столичный бизнес претендовать на нулевые ставки по отдельным налогам, например, по НДС? Какую поддержку получают предприниматели, предоставляющие рабочие места инвалидам в г.Москве? Как максимально уменьшить налог на имущество при его расчете с кадастровой стоимости объекта, используемого в предпринимательской деятельности?

Кадастровые льготы столичным бизнесменам

Налог с кадастровой стоимости (от него не освобождены и предприниматели-упрощенцы) составляет существенную величину и не каждый субъект малого предпринимательства сможет выжить. А предприниматели вынуждены увеличивать стоимость продукции и сокращать свою прибыль.

Важно! Правительство г.Москвы снижает размер и темпы роста ставки по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость (торговая, офисная, иная коммерческая недвижимость).

Соответствующие поправки были внесены в Законг. Москвы «О налоге на имущество организаций»от 05.11.2003 г. №64 (далее по тексту – Закон №64).

Напомним, федеральные налоговые льготы предусмотрены в гл.30 НК РФ, а региональные налоговые льготы предусмотрены ст.4, 4.1 Закона №64.

Суть льготы состоит в том, что налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 300 кв. метров площади объекта недвижимого имущества в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика при одновременном соблюдении следующих условий:

налогоплательщик-организация является субъектом малого предпринимательства;

налогоплательщик-организация состоит на учете в налоговых органах не менее чем три календарных года, предшествующих налоговому периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению;

за предшествующий налоговый период средняя численность работников, составила не менее 10 человек и сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника, составила не менее 2 млн. рублей.

Компании уплачивают налог в размере 25 процентов суммы налога, исчисленной в отношении расположенных в административно-деловых центрах и торговых центрах (комплексах) помещений, используемых:

для осуществления образовательной деятельности и (или) медицинской деятельности;

научными организациями, выполняющими НИОКР за счет средств бюджетов, средств Российского фонда фундаментальных исследований и Российского фонда технологического развития, при условии, что указанные средства составляют не менее 30 процентов всех доходов, полученных научной организацией в отчетном (налоговом) периоде.

Льгота предоставляется также в части административных зданий заводоуправлений.

Суть льготы заключается в уменьшении налоговой базы на величину кадастровой стоимости площади объекта налогообложения, используемойбизнесменом для размещения рабочих мест работников, обеспечивающих его производственную деятельность, с применением коэффициента 0,75 (ч. 2.1 ст. 4.1 Закона № 64). При этом льготируемая площадь:

используется для обеспечения производственной деятельности;

находится в нежилом здании, расположенном на земельных участках, вид разрешенного использования которых предусматривает только размещение объектов промышленности;

На данном или прилегающем земельном участке также расположены производственные здания, находящиеся в собственности налогоплательщика или закрепленные за ним на праве хозяйственного ведения.

Для того чтобы воспользоваться льготой компании должны иметь документы, подтверждающие право на льготу:

акт Госинспекции о фактическом использовании здания, в котором расположена льготируемая площадь;

акт Госинспекции о фактическом использовании для производственной деятельности здания, находящегося в собственности налогоплательщика или закрепленного за ним на праве хозяйственного ведения и расположенного на том же, что и льготируемое здание, или смежном с ним земельном участке, и другие документы.

Льготная ставка единого налога при применении УСН

УСН относится к специальным налоговым режимам, которые устанавливаются НК РФ (ст. 18 НК РФ).

Законодательные органы субъектов РФ вправе устанавливать дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков (п.2 ст. 346.20 НК РФ).

Законом Московской области от 12.02.2009 г. №9/2009-ОЗ «О ставке налога, взимаемого в связи с применением УСН» (далее по тексту – Закон №9/2009-ОЗ) для некоторых столичных бизнесменов, применяющих УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», установлена налоговая ставка в размере 10%, при условии, что компании и ИП осуществляют определенные виды деятельности (ст.2 Закон №9/2009-ОЗ).

Среди них, например: выращивание однолетних и многолетних культур, выращивание рассады, животноводство, смешанное сельское хозяйство, деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, сбор и заготовка дикорастущих грибов,плодов, ягод, орехов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство резиновых изделий, стекла и изделий из стекла, чугуна, стали и ферросплавов, строительных металлических конструкций и изделий, часов, оптических приборов, фото- и кинооборудования, машин и оборудования общего назначения, мебели, ремонт машин и оборудования, электронного и оптического оборудования, деятельность автомобильного грузового транспорта, аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области спорта.

Условием применения льготной ставки 10% является соотношение выручки, которая должна составлять по указанным видам деятельности за отчетный (налоговый) период составляет не менее 70% от общей суммы.

Указанные льготы действуют по 31 декабря 2020 года.

Налоговые каникулы для бизнесменов Москвы

Закон г. Москвы от 18.03.2015 г. №10 «Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые зарегистрированных в качестве ИП и перешедших на УСН и (или) ПСН» вступил в силу 25.03.2015 г. (далее по тексту – Закон №10) и ввел нулевую ставку для ИП, перешедших на УСН и (или) ПСН и впервые зарегистрировавшихся в качестве ИП.

Указанный закон также как и предыдущий, распространяется на ограниченный осуществляемыми видами деятельности круг ИП, например, деятельность в сфере производства пищевых продуктов, одежды, кожи и изделий из нее, резиновых и пластмассовых изделий, электрооборудования, мебели, музыкальных инструментов; научные исследования.

То есть ИП, работающий на патенте, вправе претендовать на бесплатное получение патента на определенный вид деятельности, а ИП-«упрощенец» - использовать ставку 0% в отношении полученного дохода.

Условия применения налоговых каникул следующие:

ИП должен быть впервые зарегистрирован в качестве ИП после 25.03.2015 г.;

с даты регистрации ИП прошло не более двух лет;

численность наемных работников в ИП – не более 15 человек.

Чтобы воспользоваться налоговыми каникулами, нужно заниматься определенными видами деятельности. Это производственная, социальная, научная, сфера оказания бытовых услуг населению.

При этом доля доходов от этих видов деятельности должна быть не менее 70% (для УСН).

Важно! Предпринимателям - «упрощенцам» никаких заявлений для применения 0 ставки налога подавать не нужно, а по итогам года сдается «упрощенная» декларация со ставкой 0%.

Предпринимателям, которые предполагают работать на патенте, в заявлении на получение патента указывается ставка 0 % со ссылкой на п.2 ст.1 Закона №10.

Налоговые каникулы доступны ИП со дня регистрации ИП и непрерывно в течение двух налоговых периодов.Продолжительность льготного режима при применении патента может быть меньше, чем при применении «упрощенки», поскольку она зависит от срока действия приобретенных патентов: льгота может быть действительна менее одного года, поскольку налоговым периодом может являться даже один месяц (если патент приобретен на такой срок).

Льготы для бизнесменов, использующих труд инвалидов

Если бизнесмены предоставляют рабочие места инвалидам в Москве, то они имеют право сразу на несколько налоговых льгот.

Так, для общественных организаций инвалидов, организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций инвалидов, и организаций, использующих труд инвалидов, установлена пониженная ставка налога на прибыль в части налога, подлежащего зачислению в бюджет г.Москвы (Закон г.Москвы от 05.03.2003 г. №12 «Об установлении ставки налога на прибыль для общественных организаций инвалидов и организаций, использующих труд инвалидов», далее по тексту – Закон №12).

Пониженная ставка налога на прибыль установлена в размере 12,5% и действует до 2020 г.

Для того чтобы применять льготную ставку нужно выполнить ряд условий:

среднесписочная численность инвалидов среди работников должна составлять не менее 50%;

При определении общего числа инвалидов в среднесписочную численность работников не включаются инвалиды, работающие по совместительству, договорам подряда и другим договорам гражданско-правового характера.

доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 25%;

Кроме того, можно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль задоплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ (в соответствии с 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»)

Льготная ставка действует и в части налога на имущество организаций. Льготная ставка в размере 0% применяется, если:

численность инвалидов в компании - не менее 50% от общего числа работников;

доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 25%.

Компания освобождается от налогообложения земельным налогом (ст.3.1 Закона г.Москвы от 24.11.2004 г. №74 «О земельном налоге»), если:

среднесписочная численность инвалидов среди их работников за налоговый и (или) отчетный периоды составляет не менее 50 процентов;

доля инвалидов в фонде оплаты труда - не менее 25 процентов.

Освобождение действует в отношении земельных участков, используемых ими для производства и (или) реализации товаров (за исключением подакцизных товаров, минерального сырья и иных полезных ископаемых, а также иных товаров по перечню, утв. Правительством РФ по согласованию с общероссийскими общественными организациями инвалидов), работ и услуг (за исключением брокерских и иных посреднических услуг, а также услуг по сдаче в аренду зданий, сооружений, помещений и земельных участков).

Льготы для инвестиционных приоритетных проектов г.Москвы

Получение статуса инвестиционных приоритетных проектов (далее по тексту – ИПП), промышленного комплекса, технопарка, индустриального парка позволяет компаниям воспользоватьсяльготами по налогу на прибыль в бюджет Москвы, земельному налогу, арендным платежам за землю.

Так, Законом г. Москвы от 07.10.2015 г. №52 установлена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего зачислению в бюджет г. Москвы, в размере 13,5 для управляющих компаний технопарков и индустриальных (промышленных) парков, якорных резидентов технопарков и индустриальных (промышленных) парков. Пониженная ставка применяется с первого числа отчетного периода, следующего за отчетным периодом, в котором организации присвоен или подтвержден статус управляющей компании технопарка или индустриального (промышленного) парка, якорного резидента технопарка или индустриального (промышленного) парка.

В соответствии со ст.4 Закона г. Москвы от 07.10.2015 г. №55 «О промышленной политике г.Москвы» определение порядка присвоения статуса технопарка, индустриального парка, управляющей компании, якорного резидента и резидента технопарка и индустриального парка относится к полномочиям Правительства Москвы.Указанный Порядок утвержден постановлением Правительства Москвы от 11.02.2016 г. №38-ПП «О мерах по реализации промышленной и инвестиционной политики в г. Москве», согласно которому статус технопарка, индустриального (промышленного) парка, управляющей компании технопарка, индустриального (промышленного) парка, якорного резидента технопарка, индустриального (промышленного) парка присваивается правовым актом Правительства Москвы на срок 10 лет и подлежит обязательному ежегодному подтверждению.

Присвоение статуса ИПП, Промышленного комплекса, Технопарка, Индустриального парка при соответствии требованиям, установленным Правительством Москвы

Кто может претендовать на льготы?

Например, статус Промышленного комплекса - собственники и обладатели права хозяйственного ведения на объекты капитального строительства, ведущие на них деятельность в сфере обрабатывающего производства или совмещающие научно-исследовательскую деятельность с производственной.

Статус Технопарка - собственники и обладатели права хозяйственного ведения на объекты капитального строительства, используемые для ведения деятельности в области научных исследований и разработок, информации и связи и (или) обрабатывающего производства, технических испытаний, исследований, анализа и сертификации.

Статус Индустриального парка - собственники и обладатели права хозяйственного ведения на объекты капитального строительства, ведущие на них деятельность в сфере обрабатывающего производства. Допускается осуществление деятельности в сфере науки, ИТ, связи, технических испытаний, исследований, анализа и сертификации в рамках технологического цикла обрабатывающего производства.

В части промышленного комплекса уплачивается уплата 50% суммы исчисленного налога на имущество в отношении недвижимого имущества промышленных комплексов (ч.1.4 ст.4 Закона г.Москвы от 05.11.2003 г. №64).

А статусы ИПП, Технопарка, Индустриального парка дают полное освобождение от уплаты налога в отношении недвижимого имущества, используемого в ходе реализации ИПП, а также в отношении недвижимого имущества Технопарка или Индустриального парка (п.27 ч. 1 ст.4 Закона г.Москвы от 05.11.2003 г. №64).

Сведения о присвоении соответствующего статуса в Реестре инвестиционных приоритетных проектов города Москвы, размещенном в АИС г. Москвы «Управление инвестиционной деятельностью».