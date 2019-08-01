Банкротство: субсидиарная ответственность

Субсидиарная ответственность при банкротстве — обязанность по погашению долга предприятия учредителями, гендиректором, главбухом, иными лицами, чьи действия, повлияли на его работу и явились причиной возникновения задолженности, которую оно не способно самостоятельно погасить.
Расскажем про:
1. Основания для возникновения.
2. Привлечение к субсидиарной ответственности.
3. Размер субсидиарной ответственности при неплатежеспособности.
4. Порядок привлечения.
5. Заявление о привлечении представителя должника.
6. Ответственность учредителя.
7. Ответственность директора.
Смотрите об этом материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.