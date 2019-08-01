Банкротство: субсидиарная ответственность

Чалдон На ноутбуке работать - одно мучение. Во-первых, как уже было отмечено куцая клавиатура. Во-вторых... БЭСТ 5 Мой офис

Женская логика Застраховать бы людей от лесных пожаров. Неделями миллионы жителей всей Сибири задыхались от дыма... Леса предлагают страховать от пожаров

Владимир Самбурский Я уже ответил в другом комментарии. ККТ у меня на фирму оформлено. Как ИП я оказываю консультацио... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

ToT Класс! Спасибо ) Хоть посмотреть на него ))) БЭСТ или не БЭСТ?

Сергей Орешков Добавил, бедный мой ноутбук, чем я его только не травил из программ.... БЭСТ или не БЭСТ?

Сергей Орешков Я работаю на ноутбуке со всеми программами, полноценная клава с цифровым блоком и все программы п... БЭСТ или не БЭСТ?

Лион Так ККТ то зачем поставили, ну нет же закона, что нельзя продавать свою собственность?... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Вот Вы спорите со мной, а никакой правовой основы под Вашими суждениями нет. Именно на это я и уп... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Это Ваше личное мнение. А Решение Суда должно основываться не на вере судьи, а на Законе. На осно... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Мадама Была на рынке и если хочешь оплатить шмотки картой, то нужно идти через пару павильонов к одному ... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Чалдон На ноутбуке работать - одно мучение. Во-первых, как уже было отмечено куцая клавиатура. Во-вторы... БЭСТ или не БЭСТ?

Владимир Самбурский Я эти Законы не издавал. А потом, я как раз именно на Законы и основываюсь. Если не запрещено, зн... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский 1 700 не деньги, для настоящего Предпринимателя. Зато сплю спокойно. И голова не болит, о том, чт... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Я сейчас специально зашёл на рынок, в нашем городе (Абакан) и ни у одного продавца не увидел ККТ.... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Над.К Вам никто не запрещает иметь и даже продавать. Вы даже можете купить целый вагон обуви. Поставить... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский И ещё, речь шла о рынке. А рынок, по определению место, где граждане торгуют собственными вещами.... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Лион А зачем вам ККТ? Думаю Вы можете продавать все как свою собственность и 20 пар надоевшей обуви и ... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

Владимир Самбурский Я с Вами согласен. Но, это здравый смысл. Ни в одном Законе не запрещено иметь в собственности хо... Начали придумывать схемы ухода торговцев от применения ККТ

ToT Ахахаха )))) Понял ) Ну да ладно, имей ввиду на будующий обзор ) ... БЭСТ или не БЭСТ?