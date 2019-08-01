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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Банкротство: субсидиарная ответственность

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Субсидиарная ответственность при банкротстве — обязанность по погашению долга предприятия учредителями, гендиректором, главбухом, иными лицами, чьи действия, повлияли на его работу и явились причиной возникновения задолженности, которую оно не способно самостоятельно погасить.

Расскажем про:

1. Основания для возникновения.

2. Привлечение к субсидиарной ответственности.

3. Размер субсидиарной ответственности при неплатежеспособности.

4. Порядок привлечения.

5. Заявление о привлечении представителя должника.

6. Ответственность учредителя.

7. Ответственность директора.

Смотрите об этом материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.