Порядок оспаривания банкротных сделок

Годы затянувшегося кризиса дают о себе знать. За последние 6 лет произошел существенный рост числа компаний, находящихся в той или иной стадии банкротства. В связи с этим государством был принят ряд законов и изменений в существующее законодательство, определивших процедуры, применяемые в делах о банкротстве.

1. Виды банкротных сделок, которые оспариваются в суде: подозрительные сделки и сделки с предпочтением.

2. Согласно ст. 61.2 Закона «О банкротстве» подозрительными сделками являются....

3. Что может характеризовать сделку с предпочтением?

4. Критерии признания недействительности сделок, совершаемых в преддверии банкротства.

5. Каковы последствия признания сделки недействительной?

На все эти вопросы вы найдете ответ в материале, подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.