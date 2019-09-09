Итак, вас пригласили на собеседование. Можете себя поздравить — вы успешно прошли первый этап отбора: работодателю понравилось ваше резюме. Вы смогли «зацепить» работника отдела кадров своими знаниями и навыками. И это уже немало.

Для многих соискателей этап подачи и рассмотрения резюме является непреодолимым, так как их резюме зачастую составлены неверно. Но это тема для отдельного разговора.

Хотите узнать 10 самых распространенных ошибок на собеседовании?

Cмотрите об этом материал, подготовленный ведущим менеджером по подбору персонала «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Мукусий.