На фоне современных проблем финансового рынка и объединения бизнеса в руках крупных организаций в настоящее время уменьшается доходность малого и среднего бизнеса, происходит нарастание рисков банкротств, в том числе индивидуальных предпринимателей.

Утвердить финансовую несостоятельность вправе только арбитражный суд. Для инициации дела в суд нужно подать заявление. Само по себе заявление — не основание для признания субъекта банкротом. Нужно выявить и доказать признаки неплатежеспособности.

Одна из первых причин, по которым инициируется банкротство ИП, — неуплаченные налоги, просрочки по фондовым взносам и отсутствие средств на их погашение.

Вторая распространенная причина — невозможность погасить обязательства перед кредиторами.

Запустить банкротство может сам предприниматель, налоговая инспекция или любой из кредиторов. Хотите знать больше?

Смотрите материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.