Что открыть лучше, ИП или ООО

«Как вы судно назовете, так оно и поплывет»- пелось в одной известной песенке. Перефразируя ее можно сказать, что от того, какую форму собственности выберет начинающий предприниматель, зависит удобство ведения его бизнеса, решение спорных и форс-мажорных ситуаций.

Самые распространенные — это ИП (Индивидуальный предприниматель) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью). У каждой из этих двух форм есть отличия, а также свои плюсы и минусы. Остановимся на них поподробнее. Но вначале о главном.

Главное отличие

Основная разница между ИП и ООО — правовой статус. ИП — физлицо, которое зарегистрировалось в качестве предпринимателя, ООО — самостоятельное юрлицо со всеми вытекающими из этого статуса преференциями, обязанностями и последствиями, а также отдельным имуществом.

Чем это грозит

У ИП отдельного имущества нет и в случае банкротства отвечает всем, что нажито «непосильным трудом», как говорил незабвенный стоматолог Шпак из известной комедии.

В случае ООО не все так однозначно. А именно, при банкротстве есть шанс сохранить личное имущество, если арбитражному суду будут представлены доказательства, что организаторы действовали в интересах своей организации. Если доказательства признаны судом убедительными, то учредители рискуют только уставным капиталом (минимальная сумма 10 тыс. руб.). В противном случае их ждет субсидиарная ответственность: рассчитаться по долгам придется всем.

Что из личного забрать не могут

В обоих случаях существует так называемый «предел изъятия». Так не вправе лишить ни ИП ни участников ООО:

единственного жилья,

предметов обычного домашнего обихода,

вещей индивидуального пользования (кроме украшений и предметов роскоши)

продуктов питания и денег (не менее прожиточного минимума)

иных, необходимые для жизни вещей.

Другие отличия

Если будущий предприниматель — «один в поле воин», ему подойдет ИП, если компания друзей хочет открыть свой бизнес — нужно регистрировать ООО. Друзей при этом может быть до полусотни. Более того, у ООО должен быть директор, даже если учредитель только один. В этом случае также заключается трудовой договор и оговаривается зарплата.

ИП при регистрации не требуется ни устав, ни уставной капитал. Нет нужды в печати и расчетном счете. Достаточно лишь подать заявление в налоговую и уплатить госпошлину. Однако все вышеперечисленное потребуется для регистрации ООО. Минимальная сумма уставного капитала 10 тыс. рублей.

Легкость бытия для ИП

Перечислим плюсы индивидуального предпринимательства:

ИП легко открыт и легко закрыть. Достаточно лишь поданного заявления и уплаченной госпошлины. В первом случае — 800 руб., во втором — 160. Правда, перед закрытием необходимо уплатить все положенные налоги. Не надо вести бухучет и иметь расчетный счет. А это прямая экономия времени и денег. Все что заработано — принадлежит ИП. А значит свобода финансовых действий. Например, получил деньги от клиента потратил на отдых на Бали. Налоговые послабления: можно выбрать патентную систему, что значительно облегчает жизнь предпринимателю. Самый большой плюс — освобождение от ряда налогов (НДФЛ, НДС, торгового сбора и налога на имущ-во). В общем, купил патент и работай спокойно.

Груз ответственности для ООО

В отличие от ИП, ООО не обладает такой финансовой легкостью. Доходы компании — это доходы компании и потратить их просто так не получится. Должно быть оправданное целевое использование денежных средств. Со-учредители имеют право на дивиденды, которые могут быть выплачены не чаще раза в квартал и только с чистой прибыли. Как говорится бухучет и еще раз бухучет. Плюс 13% налог с дивидендов. Или вернее минус. В общем, просто так на Бали на деньги компании поехать уже не получится.

Работаешь, не работаешь — плати

К минусам ИП, помимо риска потери имущества, относится, постоянная уплата взносов в Пенсионный фонд. Есть прибыль, нет прибыли, машинка крутится без остановки: изволь заплатить фиксированную сумму. На сегодня это 36238 руб. вместе с обязательной медстраховкой.

Не работаешь — не плати

В ООО, если нет зарплаты — нет отчислений в Пенсионный фонд. Простаивать так можно годами без ущерба для своего кошелька.

Сферы бизнеса недоступные ИП

Как Гоголевской птице не долететь до середины Днепра, так индивидуальным предпринимателем невозможно заняться некоторыми видами бизнеса. Так например, для них закрыта алкогольная тема (кроме пивной), тема страхования, медицины, производства лекарств, охраны, ремонта авиационной и военное техники и некоторых других.

Более того, не все бизнесы готовы сотрудничать с ИП, порой относятся с недоверием. Сложнее привлекать инвесторов, нельзя продать или переоформить на другое лицо. Лишь закрыть или открыть. В данном случае легкость оборачивается минусом.

ООО — птица свободного полета

Здесь ООО с лихвой перекрывает все свои минусы, связанные с налогами, бухучетом и тому подобными моментами. В отличие от ИП, ООО может заниматься любым видом разрешенной законодательством деятельности. Нет проблем с инвесторами, может рассчитывать на госзаказы. А также может быть продано или переоформлено на другое лицо. Правда, ООО сложнее закрыть. В этом случае продажа предпочтительнее.

Кому подойдет ИП

Если предприниматель в начале своего бизнес-пути, то лучше, проще и выгоднее — ИП. Потом можно пере- или до-регистрироваться до ООО.

В основном ИП распространено в торговле и транспорте.

Так при торговле непродовольственными товарами в розницу форма ИП представляется наиболее приемлемой и удобной. Достаточно лишь приобрести патент. Такая форма подойдет и крупным магазинам с большими площадями.

Если предприниматель владеет небольшим продовольственным магазинчиком, то ему тоже подойдет форма ИП. Без торговли алкоголем.

В случае пассажиро и грузоперевозок также предпочтительно ИП, так как большинство таких предпринимателей работают на личном автотранспорте. Даже если организуется компания такси, то тоже форма ИП предпочтительнее из-за налоговых и других послаблений.

Кому подойдет ООО

Если предпринимателей несколько, или один, но имеющий значительные виды на свой бизнес — то однозначно ООО.

Если предприниматель собирается заниматься бизнесом в сфере недоступной для ИП. Например, в медицинской или охранной.

Если это большой продуктовый супермаркет, к тому же предполагающий торговлю алкогольной продукцией, то в обязательном порядке должно быть зарегистрировано ООО.

Если транспортная компания собирается заниматься крупными грузоперевозками, с привлечением значительных бюджетов от разных лиц, то тоже регистрируется ООО.

Если остались вопросы

Если Вы затрудняетесь с ответом, какую форму собственности предпочесть, то всегда можете проконсультироваться у специалиста.

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